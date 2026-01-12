Santilli consiguió en Chaco promesas de apoyo a la reforma laboral

El gobernador Leandro Zdero destacó que la reforma laboral permitirá reducir las contribuciones patronales y mejorar la competitividad en Chaco

Diego Santilli arribó a Resistencia sobre las 11. El ministro llegó acompañado del secretario de Interior, Gustavo Coria. La capital chaqueña los recibió con una temperatura de 29°, clima agradable para esta altura del año.

De inmediato, ambos se trasladaron al Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno chaqueña. Pasadas las 11.45, comenzó la reunión de trabajo que presidieron el Ministro y el Gobernador. Varios funcionarios de la administración provincial también se sentaron a la mesa.

Al término del encuentro, hubo conferencia de prensa. Zdero dejó la definición que Santilli fue a buscar sobre la nueva legislación del trabajo. “Esta reforma es una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal. Permite adecuar normas pensadas para otra realidad productiva”, consignó.

Uno de los puntos de la reforma que resaltó fue la baja en las contribuciones patronales. “Pasar de un 18 o 20 a un 5 % significa una posibilidad concreta de tomar nuevos trabajadores y sostener los empleos existentes”, aseveró Zdero.

Luego, remarcó: “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir y producir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”.

El mandatario también puso sobre la mesa la necesidad que tiene la provincia de ordenar sus pasivos que heredó de gestiones anteriores. “Necesitamos una reprogramación de una deuda que ahoga todos los días a los sectores, para poder encaminar el trabajo conjunto”, aseveró.

A su vez, trajo a colación la necesidad de obras que tiene Chaco. Remarcó el segundo acueducto del norte. La Nación financió esta estructura con $80 mil millones. Y planteó la interconexión con Corrientes, para lo cual son vitales los puertos de Barranqueras y Las Palmas. “Pensar el sendero Chaco-Corrientes para nosotros significa más desarrollo, más integración y más oportunidades”, sostuvo.

A su turno, el titular de la cartera de Interior destacó las “profundas coincidencias con el Gobernador para generar empleo privado genuino, que es la base para ordenar las cuentas públicas”.

La Casa de Gobierno chaqueña fue escenario de un encuentro donde se discutieron nuevas normativas para impulsar el empleo formal

“La relación entre Chaco y la Nación resulta clave para impulsar un cambio estructural en la matriz productiva. Nadie puede seguir dependiendo de transferencias o endeudamiento para cubrir los desequilibrios”, definió.

Además, consideró que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo “forman parte de una misma estrategia. Sin empleo privado no hay desarrollo posible. Y sin desarrollo no se resuelve el problema de la deuda. Chaco tiene recursos y capacidad. Pero necesita un marco moderno y una relación madura con la Nación para ponerlos en valor”.

En otro tramo de la charla con los medios locales, Santilli reconoció: “La herencia (que recibió Zdero) es pesadísima y el perfil de deuda que le dejaron es muy fuerte."

Cómo es la situación política en Chaco

El Gobernador fue aliado de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y nacionales. La experiencia fue positiva en ambas. Pero el acuerdo fue electoral, no político. Los legisladores nacionales electos por cada fuerza siguieron caminos distintos.

El punto más álgido llegó durante la votación del presupuesto 2026. La Casa Rosada puso el grito en el cielo cuando el diputado Eduardo Cipolini, que responde al Gobernador, se abstuvo y facilitó la caída del capítulo 11 del proyecto de ley.

Luego de esa votación, el Gobierno revisó su intención de votar en el Senado la reforma laboral antes de que termine 2025. La titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, logró un dictamen. Pero postergó el tratamiento en el recinto para el 10 de febrero. Y en cada oportunidad que tuvo marcó que el texto está abierto a modificaciones.

El Gobierno aspira a pescar dos de los tres votos del Chaco en el Senado. Uno es seguro. Es el de Juan Cruz Godoy, de LLA. El otro es el de la radical Silvana Schneider, ex vice de Zdero.

En el encuentro de Santilli y Zdero, estuvo presente el secretario de Gabinete provincial, Livio Gutiérrez. También la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño. Además, se sentó a la mesa el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro.