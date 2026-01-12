Política

Diego Santilli viaja a Chaco y se prepara para profundizar los contactos con gobernadores por la reforma laboral

El ministro del Interior recibirá al peronista Sergio Ziliotto, quien anticipó reparos al proyecto, y visitará a Ignacio Torres y a Alfredo Cornejo

El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Como lo hizo la primera semana de enero, el ministro del Interior, Diego Santilli, trabaja en la búsqueda de las voluntades necesarias para lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero.

Santilli inicia este lunes con un viaje a la provincia de Chaco, para entrevistarse con el gobernador Leandro Zdero. Continuará la ronda de contactos con otros tres intercambios programados para lo que resta de la semana.

Este mediodía, el funcionario visita Chaco para una nueva reunión con uno de los mandatarios provinciales de mejor vínculo con la Casa Rosada, el primero en cerrar un acuerdo electoral en las elecciones. Es tal la sintonía que en las filas libertarias anticipan, además, que La Libertad Avanza (LLA) tiene planes de acompañar el proyecto de reelección del mandatario provincial en 2027.

Sin embargo, algunos puntos del proyecto de “Modernización” Laboral complejizan el objetivo. Lo cierto es que varios gobernadores resisten el artículo 191 del proyecto, que reduce la recaudación de Ganancias y afecta la coparticipación. El Gobierno resolvió reactivar la ronda de contactos con los mandatarios provinciales para intentar acercar posiciones.

Este mediodía, Santilli se hará presente en la Gobernación de Chaco para discutir la reforma y escuchar las solicitudes de la provincia. Según confirmaron a este medio, también estará presente el Gabinete Provincial.

El gobernador de Chaco, Leandro
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, junto al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

El cronograma de contactos continuará el martes, con la recepción del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Casa Rosada. Si bien el peronista garantizó que dará asistencia siempre que lo convoquen, también anticipó sus resquemores contra algunos puntos del articulado que diseñó Federico Sturzenegger. “No nos preocupa el tema de una reforma, es más, seguramente es necesaria, pero hay que ver para qué y cómo. Si la idea es precarizar no estamos de acuerdo”, plantearon a Infobae desde la gobernación, y agregaron: “Será cuestión de ver qué predisposición hay a dialogar y consensuar o si se trata solo de imposiciones”.

Luego de la última visita a Balcarce 50, el 5 de diciembre de 2025, Ziliotto dejó en claro que rechazaría el Presupuesto 2026 y sostuvo que no acompañaría ningún cambio que “perjudique los intereses de la provincia ni de su población”. Se espera que durante el nuevo contacto, el representante provincial reitere el reclamo de la deuda que ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras 13 provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

Para el miércoles, Santilli tiene previsto volver a Chubut para recorrer nuevamente las zonas afectadas por el incendio forestal que azota a El Hoyo. La semana pasada se mostró junto al gobernador, Ignacio Torres, en contacto con los brigadistas y rescatistas que trabajan para neutralizar el avance del fuego que afectó más de 3.500 hectáreas de bosque nativo. Será de la partida la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei se expidió sobre el tema y agradeció la tarea del personal involucrado. También hizo eco el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hizo mención en redes sociales de los ministerios comprometidos en el envío de asistencia estatal y remarcó las empresas que realizaron donaciones como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.

El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

El ministro del Interior planea cerrar la ronda de contactos de esta semana con un viaje a la provincia de Mendoza. Allí, se reunirá con el gobernador, Alfredo Cornejo, de buen vínculo con la administración libertaria y el representante federal en el Consejo de Mayo. Asimismo, algunos días atrás, selló una alianza electoral con La Libertad Avanza para presentarse a elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa del 22 de febrero.

En sus últimas declaraciones públicas, Cornejo se manifestó a favor de la Reforma Laboral y hasta cuestionó al Poder Ejecutivo por realizar “concesiones” ante los pedidos de la Confederación General del Trabajo (CGT). “La Reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo (...) El problema aparece cuando la participación sindical se transforma en privilegio: financiamiento de actividades que no aportan y que terminan perjudicando al trabajador. En varios de esos puntos el Gobierno cedió“, sentenció en declaraciones a Los Andes.

De esta forma, de no mediar cambios, Santilli se entrevistará esta semana con Zdero, Ziliotto, Torres y Cornejo y planea continuar la semana próxima. El viernes, podría dar su reporte en la reunión de mesa política, la primera del año, con los alfiles legislativos designados por el mandatario para la negociación, tras la convocatoria del jefe de Gabinete.

