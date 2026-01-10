Política

La oposición se reordena en el Congreso y pone en riesgo el llamado a extraordinarias del oficialismo

El Gobierno aún no tiene los votos confirmados para la Reforma Laboral y, en caso de convocar a sesionar en febrero, se arriesgaría a un revés por el DNU sobre la Ley de Inteligencia. Cómo están los números

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego
Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado

En los primeros días del año se activaron con fuerza los celulares de los referentes de la oposición que rápidamente lograron un punto en común respecto de una estrategia generalizada que está replanteando el camino a seguir del oficialismo en el Congreso. O por lo menos está tensionando la decisión.

Se espera que durante la segunda quincena de enero Javier Milei firme el decreto por el cual se llame a un nuevo período de sesiones extraordinarias para febrero. El problema que se generó en las últimas horas es que la apertura del Parlamento podría significar una complicación para La Libertad Avanza respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Inteligencia.

“El 30 de diciembre terminó el proceso de sesiones extraordinarias y firmaron el DNU el 31 de diciembre, que se publicó el 2 de enero. Si convocan a sesiones extraordinarias tienen que hacerlo con el temario e incluir el decreto porque si no lo hace se cae el primer argumento que es el de urgencia. Si el Congreso funciona no hay urgencia", explicó un diputado de la oposición, que fue uno de los encargados de establecer el diálogo con el resto de los bloques.

Según la ley, el próximo viernes 16 es el plazo de los 10 días hábiles para que el Ejecutivo envíe el DNU al Congreso. Luego, el 30 de enero se termina el plazo para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se expida sobre la norma. Cumplido ese plazo, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratarlo en el recinto, justo en el mismo momento en el que comenzarían las sesiones extraordinarias.

La sede de la SIDE
La sede de la SIDE

La tensión que se le genera al oficialismo es si llamar a extraordinarias y exponerse a la posibilidad de perder en el Congreso el DNU, como ya pasó en momentos anteriores con temas que implicaban fondos para la Secretaría de Inteligencia (SIDE), o esperar a que comience el proceso de sesiones ordinarias.

El debate entre las líneas libertarias tiene que ver con la posibilidad de no tener la totalidad de los votos para la reforma laboral y, en medio de eso, tener votaciones en contra por el decreto.

En todos lados hacen número y los libertarios saben que la oposición en Diputados ya cuenta con 121 votos para rechazar el decreto. “Número conformado por la totalidad del bloque del peronismo, más 22 de Unidos, los 4 del bloque de izquierda, 2 de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge ‘el gato’ Fernández. Tenemos ese número sin ir a buscar votos al bloque de la UCR, del PRO, Marcela Pagano, los dos del MID, ni a los diputados de las provincias del norte -Innovación Federal. Estamos muy cerca del número para rechazarlo”, explicó una alta fuente del peronismo.

“Si abren el recinto, vamos a ir por el DNU, no hay ninguna duda”, anticipó un diputado de Unidos. “No vamos a esperar una resolución de la Justicia por los amparos y eso que no creemos que la estrategia de ‘no hay daños’ que esgrime el oficialismo sea válida para los tribunales si hasta el Colegio Público de Abogados que preside Ricardo Gil Lavedra, se expidió en contra. Me parece que no tienen mucha salida: si llaman a sesionar se lo volteamos“, agregó.

El bloque de La Libertad
El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados

En la oposición entienden que hay posibilidades serias de crecer en el número por varias razones. La primera tiene que ver con que la experiencia indica que los legisladores se oponen a este tipo de movimientos con los servicios de inteligencia. Y, la segunda, tiene más que ver con la política: algunos especulan con que el PRO aprovecharía para devolverle la “gentileza” a los libertarios por el acuerdo de LLA y el kirchnerismo para dejarlos afuera de la AGN.

“No es una ley de gestión, sino de política, es el escenario para cobrarse la falta de código que Cristian Ritondo -presidente del bloque del PRO- dijo que tuvo Martín Menem y LLA”, afirmó un diputado que tiene encargado el contacto con los sectores dialoguistas.

El Gobierno reunirá a su mesa política el próximo 16 de enero. En ese encuentro, del que participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia y armador, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. En esa reunión el oficialismo hará un primer poroteo sobre la cantidad de votos que tiene para avanzar en la Reforma laboral, sopesará los pedidos de los bloques “dialoguistas” para acompañar y, de reojo, analizará el estado de situación del DNU que modifica la ley de Inteligencia. Luego, tomará la decisión.

