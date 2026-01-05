El Gobierno transfirió el control de un yacimiento de oro a un gobernador peronista que fue clave en el Congreso

El gobernador peronista Raúl Jalil es un aliado clave del gobierno en el Congreso

El Gobierno formalizó la salida del Estado Nacional del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió su conducción y administración a Catamarca, en respuesta a un pedido del gobernador peronista Raúl Jalil, que fue clave en el Congreso para definir la distribución de fuerzas internas de las Cámaras y para aprobar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en las sesiones extraordinarias.

La medida se oficializó este lunes mediante un Decreto publicado en el Boletín Oficial, que reformó la ley constitutiva de YMAD y modificó su estructura societaria: la provincia pasó a contar con 60% de participación, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) quedó con el 40% restante, eliminando la intervención directa del Estado nacional.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete, sustituyó los artículos principales de la Ley 14.771, estableciendo que el directorio y la presidencia de la empresa ya no serán designados por el Poder Ejecutivo, sino por Catamarca, que asumirá la representación mayoritaria en la gestión operativa y estratégica del ente minero. Fuentes del sector indicaron a Infobae que la producción de oro allí por ahora es reducida.

YMAD. Mineros en el yacimiento de oro de Catamarca

Este traspaso se concretó luego de un acuerdo conciliatorio celebrado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación, Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, que puso fin a décadas de disputas por la titularidad y la conducción de la empresa, fundada en 1959 para la exploración de los yacimientos de Agua de Dionisio, en Belén, un área estratégica para la minería metálica en Argentina.

En el plano político, la decisión refuerza la posición de Jalil como interlocutor de la Casa Rosada en la aprobación de leyes clave, como el Presupuesto 2025 y la Ley de Inocencia Fiscal, en las que la bancada provincial aportó votos decisivos en ambas cámaras. La relación de cooperación con la gestión nacional se tradujo en un avance concreto sobre un recurso estratégico para Catamarca.

Peronistas. Jalil y los senadores Carolina Moisés y Guillermo Andrada, que apoyaron los proyectos enviados por el Gobierno

Jalil también tuvo un rol decisivo para que el Gobierno consiga en la Cámara baja la primera minoría. Más allá de que la Casa Rosada consiguió la incorporación de aliados y ex PRO a la bancada de La Libertad Avanza, el retiro de tres diputados catamarqueños del bloque peronista relegó a Unión por la Patria a ser la segunda minoría.

Durante meses, Jalil insistió ante la Casa Rosada en la necesidad de acelerar la transferencia total de YMAD, con el fin de que la provincia logre mayor autonomía sobre sus recursos y pueda impulsar proyectos de inversión y desarrollo productivo sin las restricciones que, según su gobierno, imponía la participación estatal nacional en la dirección del organismo.

La medida se enmarca en la estrategia oficial de reducción del Estado y racionalización del gasto, argumentos empleados por el Ejecutivo para justificar la desvinculación de empresas públicas o mixtas que, según su análisis, ya no requieren intervención nacional directa.

En Catamarca, el traspaso fue recibido por actores políticos y económicos locales como “un hito histórico” que restituye a la provincia la gestión de un activo considerado estratégico para el desarrollo regional.

La resolución ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial y marca el inicio de una nueva etapa para YMAD. Se espera que Catamarca, con el control mayoritario, articule de forma más directa su participación en proyectos de exploración, explotación y comercialización de minerales, en un escenario donde la minería mantiene su centralidad en las políticas públicas provinciales y nacionales.

Si bien en el yacimiento hay una pequeña explotación de oro, el valor de ese activo también es estratégico para la provincia por la titularidad de las tierras en la zona.