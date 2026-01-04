El monitoreo de Milei del operativo en Caracas, la preocupación de un socio clave y la nueva fase de la alianza con Trump

Javier Milei y Donald Trump

Bajo estrictísimo hermetismo, la plana mayor de la Casa Rosada ya tenía la información de que iban a haber movimientos significativos en Caracas. “Alerta Consular: Argentina reitera la recomendación de no viajar a Venezuela”, avisó la Cancillería por las redes diez horas antes de que comenzaran a reportarse los primeros bombardeos. El resto de la historia es conocida.

Los informes sobre las explosiones comenzaron a llegar a las tres de la mañana. Quien mandó los primeros mensajes al grupo de WhatsApp del Gabinete de Javier Milei fue Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad Nacional y actual jefa de bloque de LLA en el Senado está particularmente atenta a todo lo que acontece en ese país producto de la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien continúa encerrado en un centro clandestino de detención en las afueras de Caracas. A las 3:30 de la mañana le avisaron que había numerosos helicópteros sobrevolando la capital venezolana.

Los funcionarios mileistas no tardaron en enterarse. Uno de los primeros en sumarse fue Santiago Caputo. Más tarde se sumaron otros ministros. “Advirtió las explosiones en Caracas, más tarde la noticia impactó en todos lados. Lo único a lo que nos dedicamos después fue a salir a cruzar a los kukas”, explicó un miembro de ese grupo a Infobae. Otro relató: “Nos fuimos enterando todos uno por uno. Varios se levantaron por los llamados”.

Javier Milei no se movió de la Residencia Presidencial de Olivos. Su primera reacción pública fue a las 6:34 AM ante un posteo de Infobae en el que se confirmaba que el dictador Nicolás Maduro había sido capturado y sacado de ese país. “La Libertad Avanza. Viva La Libertad Carajo”, fue el mensaje que acompañó a esa publicación.

Más adelante, el Presidente se animaría a publicar un video de un discurso suyo en el que abrazaba “la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y exhortaba a los líderes del Mercosur a repudiar a ese régimen. El video finaliza con una foto del brasileño Lula da Silva abrazando a Maduro.

La publicación no cayó para nada bien en Brasil. “Es temprano para sacar conclusiones, pero nos preocupa. Igualmente preocupante, además de la provocación chistosa, es que nuestros países estén en lados opuestos de la cuestión del uso de la fuerza militar por una potencia extranjera en la región”, explicó una fuente calificada. Horas más tarde, Milei repostearía a Eduardo Bolsonaro, una de las principales figuras de la derecha brasileña, quien criticó al Foro de San Pablo (la organización regional de partidos y grupos de centroizquierda, entre las cuales está el Partido de los Trabajadores de Lula) por “apoyar regímenes como el iraní”.

Milei cree que no tiene que forzar un buen vínculo con Lula y que los asuntos técnicos y de índole comercial deben ser resueltos por los equipos diplomáticos. Considera al brasileño como uno de los principales exponentes del “socialismo del Siglo XXI”. Cree que debe aunar esfuerzos en crear su bloque regional de líderes de centroderecha y derecha para contrarrestar los años de administraciones de signo opuesto.

Javier Milei y Lula da Silva no gozan de una relación estrecha (Photo by Ricardo STUCKERT / BRAZILIAN PRESIDENCY / AFP)

Esta disposición de alianzas y de posturas dentro de la región se visualizó como pocas veces en los últimos meses. Además de Milei, quienes apoyaron el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela fueron los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el mandatario electo José Antonio Kast (Chile). Las condenas llegaron de parte de Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Aunque el discurso ni siquiera está pensado en su totalidad, hay quienes piden esperar con mucha atención la intervención del Presidente en el Foro de Davos a finales de mes. Suele ser la oportunidad en donde Milei busca dar sus actualizaciones en materia doctrinaria y aprovechar para mostrarse como una voz en el concierto internacional. “Su discurso del año pasado generó una importante repercusión, no precisamente porque haya gustado en sectores varios de la sociedad”, señalaron.

“A él no le interesa. Si tiene que meter el dedo en la llaga lo va a hacer, después va a domar a varios”, avisan en su círculo más chico, donde seguramente deben utilizar ese término porque Milei tendría planificado aparecer en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, antes de irse para Davos.

Milei descartó la posibilidad de generar sintonía fina con Lula porque siente que los vientos de época están soplando para su lado. Esto viene acompañado con el diagnóstico que realiza la actual administración de Donald Trump en cuanto a su política exterior, con la cual el Gobierno coincide casi plenamente.

Milei en el Foro de Davos

Las nuevas claves fueron materializadas en el informe de Estrategia de Seguridad Nacional que se publicó a finales de 2025. Allí se diagnostica que los marcos establecidos por las instituciones multilaterales desacoplaron los intereses estratégicos de los Estados Unidos, buscando priorizar en primer lugar el empoderamiento del hemisferio occidental. En ese plano, se menciona a América Latina con un énfasis pocas veces visto en las décadas recientes y lo coloca como un lugar clave a proteger de las influencias de China y Rusia, así como de diferentes factores que para Washington pueden impactar en su orden interno.

“Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental se mantenga razonablemente estable y suficientemente bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe”, explica el informe. Ayer Trump volvió a caracterizar su política como la “Doctrina Donroe”.

Bajo esta lectura se comprenden declaraciones hechas este sábado sobre países como México (“Habrá que hacer algo con el narcotráfico”, dijo el presidente Trump ante Fox News) y Cuba (“No le está yendo nada bien y es algo de lo que vamos a hablar porque es un país fallido”, afirmó ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tiene aspiraciones para competir para la Presidencia en las próximas elecciones).

Las principales dudas que rigen al día de hoy versan sobre cómo prosperará la conducción política en Venezuela. En la Casa Rosada repiten que “debe haber algún acuerdo con las autoridades actuales para hacer una transición” y que por eso Trump no debe haber tenido en cuenta a María Corina Machado como para ser ella quien lidere ese proceso. En conferencia de prensa, el norteamericano sostuvo que le “sería muy difícil estar al frente del país” porque “no cuenta con apoyo ni respeto”. “Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, dijo Trump, lapidario.

“Maduro armó un Estado para él en el que los empresarios, la policía y prácticamente todos los sectores tienen una influencia vital. Es complejo desarmar ese entramado. Por eso tiene que haber una transición”, explica una de las voces más importantes del Gobierno. Milei opinó que el régimen venezolano quedó “muy debilitado” por lo que debería asumir Edmundo González Urrutia, quien “es el verdadero presidente”. Pero el panorama futuro no está claro. Por el momento, Trump declaró en conferencia de prensa que Estados Unidos gobernará el país hasta que pueda organizar una transición de poder adecuada.

Donald Trump y Javier Milei

El Gobierno argentino todavía da un porcentaje bajo a la posibilidad de que haya una segunda oleada de ataques. Saben que todo eso estará atado a cómo prosperen las negociaciones entre Washington y la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que en su primera alocución pública después de jurar marcó que en su país “solo hay un presidente y su nombre es Nicolás Maduro Moros”. Antes, Trump dijo que Rubio había hablado con la dirigente y que les había prometido “hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser libre”.

“No creo que la dejen a Rodríguez. Ya declaró de una manera que no gustó en Estados Unidos. Parece complicado que González Urrutia pueda asumir por haber ganado en 2024. No era el candidato de consenso de la oposición. Acá se precisa que la oposición se ponga de acuerdo y ayude a la transición. Tiene que participar Corina Machado, pero tienen que estar todos para encontrar una salida ordenada”, marcó una fuente que participa en las reuniones de Gabinete de Milei.

Aunque Milei mantiene un diálogo profuso tanto con Corina Machado como con González Urrutia, desde la Casa Rosada no informaron si efectivamente se produjeron llamados y mensajes durante este sábado. Tampoco confirman que se vaya a producir un encuentro formal con alguno de los dos por estas semanas.

Por ahora, el Gobierno solo se limitará a mirar de afuera las maniobras de la Casa Blanca y a estar a disposición ante cualquier requerimiento de ayuda. Así lo manifestó Milei en una entrevista reciente a CNN en Español, la cual fue casi profética en su contenido difundido posteriormente: “Estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance. Estoy dispuesto a ayudar con lo que requieran. Si podemos responder, lo vamos a hacer”.

¿Será este uno de los motivos por el cual hubo un funcionario del Ministerio de Defensa que tenía los días contados? Éste estaba particularmente en contra de cualquier tipo de envío de tropas o unidades hacia el golfo venezolano. “Es muy sensible accionar contra un país vecino”, le había dicho a Infobae tres meses atrás, cuando las aproximaciones de Trump hacia el mar de Venezuela ya eran una realidad. “Es un kuka”, acusó un importante miembro del Gobierno ante este cronista. Ahora el panorama y el alineamiento al interior del Poder Ejecutivo es total.