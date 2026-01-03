Política

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, apoyó el operativo de Estados Unidos en Venezuela: “Sacó a un dictador”

El mandatario se expresó a favor de la incursión militar en el territorio venezolano por parte de Estados Unidos. “Hay que pedirle a Trump que vaya por más”, agregó

El gobernador Osvaldo Jaldo se
El gobernador Osvaldo Jaldo se alineó con la política exterior de Estados Unidos

En pleno, el peronismo opositor al gobierno de Javier Milei rechazó la ofensiva en Venezuela del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para capturar al mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, hay sectores dialoguistas del Partido Justicialista (PJ) que empiezan a tomar una posición opuesta. Es el caso del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que viene interviniendo como aliado de Milei.

"Es un hecho que tenemos que apoyar todos los países del mundo que queremos vivir en paz, que respetamos los sistemas democráticos de gobierno”, aseguró Jaldo, en declaraciones a la prensa.

El gobernador aseguró que, con el operativo militar llevado adelante durante la madrugada de este sábado, Estados Unidos “sacó a un dictador de Venezuela”. “Es alguien que no sólo ha estado vinculado directa e indirectamente con el narcotráfico, sino que también ha albergado a narcotraficantes, a terroristas. Era un peligro para todo el mundo, sin excepción”, apuntó. “Y Maduro, lejos de combatir esos flagelos, los albergaba y les daba protección”, añadió, en total sintonía con la política exterior del gobierno de Javier Milei, alineada con Washington.

El presidente Donald Trump destacó
El presidente Donald Trump destacó el ataque militar de las fuerzas armadas norteamericanas sobre Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa (REUTERS/Jonathan Ernst)

En ese sentido, Jaldo advirtió sobre los presidentes de países “que son cómplices” de esos grupos delictivos. “Entre ellos está Maduro. Y ojalá Estados Unidos pueda seguir avanzando con esta decisión, que significa limpiar al mundo de dictadores, limpiar el mundo de terroristas y limpiar el mundo de narcotraficantes, que tanto daño hacen a la Argentina, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si alguien no toma la decisión de limpiar el mundo de drogas, como lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, la vamos a pasar mal”, subrayó.

El tucumano, incluso, fue más allá de la acción en Venezuela y respaldó todo tipo de intervención norteamericana en la región. En concreto, reiteró su expectativa de que “esto no pare en Venezuela, sino que siga en otros países que producen droga y la introducen en nuestra querida República Argentina y en países vecinos”.

Nuestras generaciones se van quedando en el camino. Al narcotráfico y al terrorismo hay que eliminarlos de cuajo, y esa es la decisión del presidente de Estados Unidos. Hay que apoyar la medida de Trump y pedirle que vaya por más”, añadió el mandatario, que encabezará este lunes el lanzamiento de la temporada en San Pedro de Colalao.

Una fotografía que el presidente
Una fotografía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social muestra la captura del presidente venezolano (@realDonaldTrump)

El peronismo condenó la acción militar en Venezuela

En contraste con la postura de Jaldo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que “la Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela” y sostuvo que la operación “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Desde su cuenta social en X, Kicillof argumentó que las acciones estadounidenses “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconoce el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”. “Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, remarcó.

En la misma sintonía, el Partido Justicialista (PJ) nacional, que está alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, también difundió un comunicado oficial repudiando el ataque dirigido por Trump, al que calificó como una “amenaza para toda la región” y una violación de la Carta de Naciones Unidas. El PJ reafirmó su compromiso con los principios de no intervención, rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos, subrayando que “América Latina es territorio de paz y soberanía”.

El mensaje de Axel Kicillof
El mensaje de Axel Kicillof

La agrupación La Cámpora se sumó a las críticas, condenando en un comunicado “el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela” y describiéndolo como “una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento”. La organización fundada por Máximo Kirchner advirtió que “los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responden a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela”.

El mensaje de La Cámpora también incluyó críticas al presidente Javier Milei, a quien acusó de respaldar la intervención militar y “demostrar una vez más que es un auténtico empleado de Donald Trump y que prefiere ser un buen alumno de los yankees antes que plantarse para defender los intereses de su pueblo”.

