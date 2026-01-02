Política

El Gobierno ultima los detalles del decreto para la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria

En Casa Rosada aseguran que en “los próximos días” habrá novedades del organismo descentralizado que conducirá Diego Valenzuela

Tras el anuncio de la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, aún por formalizarse bajo el nombre de Agencia de Seguridad Migratoria, el Gobierno Nacional ultima los detalles del decreto que oficializará el ente descentralizado que apuesta a intensificar los controles en los ingresos y los pasos fronterizos de ingresos al país, según confirmaron fuentes al tanto a Infobae. “Está próximo a ocurrir”, se sinceró una importante voz de la gestión.

Si bien Patricia Bullrich, cuando aún ejercía como ministra de Seguridad, informó la conformación del organismo a finales de noviembre, el Gobierno Nacional encontró algunas complicaciones para instrumentarlo.

Con la oficialización de la agencia, el Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva dotará de competencias al organismo para intensificar el control migratorio. “El crimen organizado no reconoce fronteras. Es global y nos lleva a tomar decisiones diferentes para tener un abordaje activo“, supo argumentar Bullrich escoltada por su sucesora, luego de notificar la creación de la Policía Migratoria con efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.

En paralelo a la Reforma Migratoria vigente, la cartera busca unificar el trabajo de las fuerzas federales de seguridad con los agentes de migraciones para facilitar y profundizar los controles migratorios en los pasos fronterizos a través de la agencia. Además, incorporar el uso de tecnología especializada para efectuar la fiscalización territorial.

Hasta entonces, Migraciones funcionaba como Dirección Nacional bajo la órbita del Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio.

Con el endurecimiento en las políticas migratorias instrumentadas por Donald Trump en Estados Unidos como ejemplo, la administración libertaria buscó replicar las lógicas y facultó al Ministerio de Seguridad, luego del traspaso, a crear un organismo autónomo encargado de supervisar los flujos migratorios y combatir el crimen organizado.

Asimismo, sobrevoló la idea de instrumentar cambios en la reforma, aún carente de reglamentación adicional, para endurecer los controles y ampliar la lista de países que requieren de un visado para ingresar al país. Sin embargo, distintas fuentes consultadas al respecto no tienen precisiones sobre esa medida en particular. “Por ahora no se está trabajando en eso y la agencia todavía no tiene dirección”, confesó una voz interiorizada. Hasta entonces, son varias las nacionalidades, mayormente de África y Asia, que deben pedir el visado para ingresar a la Argentina como Republica Dominicana, Arabia Saudita, Afganistán, Camerún, Irán, Irak, Egipto, China, entre otros.

Lo cierto es que en la práctica el decreto que dotará de competencias, facultades, organigrama y responsabilidades al ente descentralizado aún está en pleno diseño, resta la etapa de revisión a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica, y podría publicarse en el Boletín Oficial la semana próxima.

Como contó este medio, la agencia estará presidida por Diego Valenzuela, referente vinculado a Bullrich e intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia. De buen vínculo con el presidente Javier Milei, el legislador electo desembarcará en el Poder Ejecutivo tras ser uno de los primeros referentes del PRO en saltar a las filas libertarias.

Al respecto, una importante fuente reveló a Infobae que el carácter descentralizado de la agencia complejizó el accionar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuyas autoridades expresaron sus diferencias, lo que demoró los tiempos para la instrumentación de lo anunciado por la entonces funcionaria.

Hace unos días, las redes sociales hicieron foco en el tema luego de que se hiciera pública la cuenta de la Agencia Prima que ofrece ciudadanías para la naturalización de la residencia sin controles. Esto despertó la polémica de varios usuarios que reclamaron la actualización de la anunciada reforma contemplada en el decreto 366/2025 de finales de mayo. En tema, el diputado bonaerense, Agustín Romo, anunció que radicaría la denuncia penal contra la firma.

Pese a la idea de endurecer los criterios para la residencia de extranjeros y facilitar los procesos de deportación, conocedores de la materia aseguran que los cambios implementados no limitaron el acceso a los ciudadanos de la región sino a los europeos. “Mientras siga vigente el Mercosur no van a poder hacer nada. No hay margen para endurecer. Es humo”, sintetizó un abogado especializado en derecho migratorio ante este medio, y agregó: “Todavía se entra y se sale como si nada por la frontera. Son un colador”.

