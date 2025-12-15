Política

El Gobierno designaría a Diego Valenzuela en Migraciones y define la estructura de la nueva agencia, con poderes ampliados

El intendente y senador en uso de licencia es el candidato a encabezar el organismo, que estará a cargo de la política migratoria. Más controles y un nuevo paradigma que contrasta con la apertura kirchnerista

Diego Valenzuela, cerca de ser designado a cargo de la nueva Agencia de Migraciones

El gobierno de Javier Milei impulsa un giro drástico en la política migratoria vigente en la Argentina durante las últimas décadas, con el objetivo de endurecer los controles en el ingreso de extranjeros y revertir años de apertura indiscriminada y falta de herramientas para enfrentar el ingreso y actuación de la delincuencia transnacional. En las últimas semanas, altos funcionarios de la Casa Rosada avanzaron en el diseño de la estructura, atribuciones y objetivos de la Agencia Nacional de Migraciones, que, según pudo confirmar Infobae, estará presidida por Diego Valenzuela, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y en uso de licencia como intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense.

La decisión ya fue tomada, aunque no se formalizó. La designación de Valenzuela requiere la firma final del presidente Milei y la definición de las normas de aplicación que otorgarán marco legal y operativo a la agencia. En el Gobierno reconocen que el anuncio solo ocurrirá cuando el esquema esté completamente cerrado: misión, facultades, organigrama, y coordinación con las fuerzas de seguridad.

No se trata de un trámite rutinario. La creación de la Agencia Nacional de Migraciones representa un cambio estructural que redefine el papel del Estado en una cuestión sensible y de impacto político.

Dirección Nacional de Migraciones

De dirección administrativa a agencia de seguridad

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio. Ese modelo, según el actual oficialismo, quedó atado a una política de fronteras laxas y controles escasos.

El nuevo diseño apunta a transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, más allá del control documental. Este cambio supone pasar de un perfil administrativo a uno con protagonismo en la seguridad nacional, el control de fronteras y la prevención de delitos trasnacionales.

El rumbo quedó establecido cuando Milei transfirió el área del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva. En la Casa Rosada explican que el movimiento no puede entenderse fuera de la estrategia general del Gobierno. “Refleja la batalla cultural: reforma laboral, tributaria y migratoria”, subrayan próximos al Presidente.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva anunciaron a fines de noviembre la creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones

La selección de Diego Valenzuela tiene una carga política evidente. Intendente experimentado, ex PRO, uno de los primeros en sumarse a La Libertad Avanza y hombre de confianza de Bullrich, Valenzuela encarna el perfil elegido para liderar una etapa de confrontación con el enfoque anterior. Su desembarco será una señal interna, consolidando el peso del espacio vinculado a Bullrich en seguridad interna y externa, anticipando conducción política para un organismo que abandona lo técnico y pasa al centro del debate.

Valenzuela, con aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, gana así visibilidad nacional en una agenda prioritaria para Milei.

El endurecimiento de la política migratoria contrasta de modo explícito con el kirchnerismo y el Plan Patria Grande, programa creado por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Ese plan facilitó la regularización masiva de extranjeros, admisión amplia, controles mínimos sobre antecedentes y fuertes restricciones para la expulsión inmediata de quienes cometieran delitos. En opinión del oficialismo, ese esquema dejó al Estado sin herramientas efectivas para impedir la entrada de personas con antecedentes criminales y actuar rápidamente ante delitos cometidos por extranjeros. “Se optó por la apertura sin controles suficientes y los límites están a la vista”, afirman cerca de Milei.

El paradigma actual busca revertir ese enfoque: más controles fronterizos, criterios de admisión estrictos y mayor capacidad estatal para responder a situaciones de riesgo. “No permitiremos el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen”, remarcan en el Gobierno.

La Agencia ofrecerá una impronta clara de seguridad, articulando operativamente con fuerzas federales y creando un esquema de coordinación más dinámico. Un punto clave será la adscripción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza central en aeropuertos y pasos internacionales. La reciente designación de Carlos Tonelli Banfi al frente de la PSA, en reemplazo de Alfredo Gallardo, se inscribe en ese proceso de integración.

Hasta ahora, el sistema funcionaba de manera fragmentada: el personal de Migraciones dependía de Interior y necesitaba de una fuerza de seguridad en caso de irregularidades. El nuevo modelo busca integrar funciones y reducir plazos en la respuesta estatal. “En Estados Unidos y en muchos países, el personal migratorio tiene estado policial. Esa es la dirección hacia la que se apunta”, afirman fuentes del Gobierno.

Alineamiento internacional y definición pendiente

El presidente Javier Milei, junto a Diego Valenzuela

El giro argentino forma parte de una tendencia global de endurecimiento migratorio. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, elevó el control de fronteras a un eje central de su política. La creación del Department of Homeland Security tras el 11 de septiembre transformó la migración en un asunto de seguridad nacional. Bajo ese paraguas funcionan agencias como la Border Patrol, responsables tanto del control territorial como de la lucha contra el crimen transnacional.

Europa transitó un camino similar, impulsada por el aumento de los flujos migratorios y el avance del crimen organizado. El gobierno de Milei propone alinear a la Argentina con esos parámetros internacionales, distanciándose así del modelo que prevaleció durante el kirchnerismo.

Pese a la decisión política, persisten definiciones pendientes. La estructura final, el organigrama interno, competencias específicas y mecanismos de coordinación interministerial están en proceso de elaboración, bajo la atención de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de traducir los lineamientos en normativa concreta. Por eso, la designación de Valenzuela sigue sin ser oficial. El Ejecutivo prefiere cerrar todos los cuadros antes de formalizar, evitando anuncios parciales o improvisados en una materia considerada estratégica.

Un giro institucional, a punto de concretarse

La eventual asunción de Diego Valenzuela al frente de la Agencia Nacional de Migraciones resume el sendero elegido por el Gobierno: de una política administrativa y la apertura irrestricta, a un enfoque de seguridad nacional, con controles reforzados y alineado con los cambios internacionales. La batalla cultural de Milei suma así a la gestión migratoria como uno de sus frentes principales.

Una vez que el Presidente firme la designación, la Argentina materializará un cambio institucional que modificará de fondo la administración de fronteras y el ingreso de extranjeros. El mensaje político ya fue instalado. Resta únicamente el paso formal para convertirlo en realidad.

