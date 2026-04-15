Fernando Gray pidió renovar el peronismo: “La Cámpora se apropió del partido y perdimos elecciones”

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Amanecer, el intendente de Esteban Etcheverría, Fernando Gray, sostuvo que el peronismo necesita una autocrítica real y una renovación, apuntando directamente contra La Cámpora y el liderazgo actual del partido.

Durante el diálogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Gray explicó: “Tengo una postura crítica sobre un sector del peronismo que está liderado por La Cámpora, que se apropió de nuestro partido y nos llevó a derrotas electorales. Nos cerró el partido. No fueron buenas gestiones las que tuvimos las últimas y eso llevó a que perdiésemos la elección y quien se perjudica es la gente”.

Gray remarcó que su enfrentamiento con La Cámpora no es reciente: “Tengo un enfrentamiento con La Cámpora hace cinco años, donde llegué hasta la Corte Suprema de Justicia. No es algo que me siento hoy y lo empiezo a decir hoy. Ahora va a haber un montón de valientes que van a empezar a decir esto a continuación, en los próximos meses, porque claro, cuando venís en caída, aprovechan todo para pegarte. Yo dije lo que tenía que decir en su momento. Me opuse inclusive a las listas que hicieron a dedo, armé una lista y fui a elecciones”.

El intendente relató las consecuencias políticas de su enfrentamiento: “Siempre me trajo consecuencias, por supuesto, y gravísimas. Me han sacado obras, me han sacado cosas, perdí la representación legislativa, mi distrito hoy no tiene representación legislativa. Por esto me han excluido de las listas, me han excluido del partido. Enfrentarte en plena ola a La Cámpora era ser un paria. Me tocó y asumo las consecuencias, porque tiene que ver con mis más íntimas convicciones y con escuchar y ver lo que pasa en la calle”.

Fernando Gray, intendente de Esteban Etcheverría

Al analizar los mecanismos de selección interna, Gray fue contundente: “Hay que terminar con el dedo. No se terminó, porque en la última elección hicieron una lista a dedo, donde dejaron afuera todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires”. Frente a la pregunta sobre quién tenía el poder de decisión, respondió: “La lapicera la tuvo Cristina y Máximo Kirchner. Y Máximo fue el que tuvo el dedo. Por eso perdió. Ahora, perdió el Partido Justicialista, pero en realidad el partido hoy está desdibujado”.

Gray insistió en que la reconstrucción del espacio opositor requiere apertura y nuevas figuras: “Creo que tiene que haber nuevos emergentes acá, nuevos emergentes sociales, políticos. Y creo que después de este gobierno, que tiene que terminar el día que tiene que terminar como corresponde institucionalmente, pero después y cuando haya elecciones realmente tiene que haber una renovación importante porque nos merecemos algo mejor”.

Sobre el futuro liderazgo partidario, fue claro: “Lo que yo creo que hay que hacer es una renovación. Hay que darle un nuevo impulso al partido, al espacio, no solo al partido, sino abrirnos a toda la sociedad”.

El intendente también planteó la necesidad de autocrítica: “Nosotros nos tenemos que sentar hacia adentro y hacia afuera con millones de argentinos que te confían el voto y que realmente sintieron que sus expectativas y su voto no fue en buena dirección. Entonces, nosotros tenemos que hacer una autocrítica, juntarnos, abrirnos, porque hemos perdido volumen electoral, renovar las caras, juntar nuestros equipos”.

Axel Kicillof es uno de los principales candidatos a presidente del peronismo

Consultado sobre posibles candidatos, Gray señaló: “El candidato de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, tiene una agenda muy complicada de temas. Va a tener un año complejo porque va a tener que gobernar sin fondos y va a tener que hacer una convocatoria a todos los sectores. Es indudablemente quien mejor está, quien mejor pinta en el peronismo para ser el candidato en este momento. Ahora, tiene un año por delante complejo, porque la provincia de Buenos Aires, manejarla sin recursos, si te cortan la coparticipación, si te cortan no solo la comunicación, sino el diálogo también. Hay un problema de diálogo ahí bastante complejo”.

Gray consideró que el gobernador va a tener que “fortalecer su equipo, fortalecer su gabinete, hacer una convocatoria amplia a todos los sectores, recorrer la provincia, porque en estos momentos de crisis, hay que estar muy en contacto con la gente, porque la gente sufre, están sufriendo, están pasando cosas graves y vos tenés que estar ahí”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.