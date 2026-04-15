Las organizaciones sociales anunciaron un plan de lucha contra el Gobierno, que incluye piquetes y protestas

La UTEP anunció nuevas movilizaciones y una marcha a Plaza de Mayo junto a la CGT

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) definieron este martes 13 de abril un nuevo esquema de protestas contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente tensión social por el impacto de las reformas en los sectores más vulnerables y la eliminación de los programas en los que se dividió el Potenciar Trabajo. Para Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, una de las principales demandas de las organizaciones sociales “radica en el impacto que generará la eliminación del programa en las economías barriales y en la recesión que atraviesa el país”.

Según pudo reconstruir este medio, la hoja de ruta incluye una serie de actividades que se desplegarán durante las próximas semanas.

El viernes 17 de abril realizarán una audiencia pública con diputados nacionales afines, mientras que el martes 21 llevarán adelante un congreso en la sede de la UTEP. En paralelo, preparan una peregrinación con antorchas en homenaje al fallecido Papa Francisco.

Los movimientos sociales realizarán una marcha de antorchas en conmemoración al primer aniversario de la muerte del papa Francisco Foto NA DANIEL VIDES

Además, los movimientos trabajan en la organización de una audiencia impulsada por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde participarán representantes de distintos sectores afectados por la crisis. En ese marco, buscan exponer el impacto de las medidas oficiales sobre las economías populares.

La agenda continuará el 30 de abril, cuando participarán de la movilización a Plaza de Mayo convocada por la Confederación General del Trabajo por el Día del Trabajador.

Según Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, la convocatoria será en reclamo por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Además, habrá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco. No es la primera vez que la UTEP se pliega a marchas y protestas organizadas por la mayor central obrera del país.

Ya en el mes de mayo, movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Corriente Clasista y Combativa tienen agendado realizar jornadas de protesta callejera los días 5 y el 7, precedidas por recorridas en distintas provincias con actividades de debate y organización territorial.

Uno de los principales focos de conflicto radica en la eliminación del programa “Volver al Trabajo” (anteriormente conocido como Potenciar Trabajo), que otorgaba una asistencia económica de $78.000 mensuales a unos 900.000 beneficiarios que será reemplazado por el pago directo a través de un esquema de “vouchers” de capacitación laboral.

La UTEP acordó marchar contra las políticas económicas y sociales de Javier Milei (RS Fotos)

Desde la UTEP consideran que esta política tendrá un fuerte impacto negativo en las economías barriales, en un escenario atravesado por la recesión.“El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario”. En esa línea, detalló que personas inscriptas en capacitaciones fueron asignadas a sedes ubicadas a cientos de kilómetros de sus domicilios”.

Sobre los resultados de los programas de inserción laboral, Gramajo fue categórico: “Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas”. Y agregó: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”, analizó ante Infobae.

El dirigente también apuntó contra la falta de diálogo con el Gobierno nacional. “Este es un gobierno que no dialoga ni negocia con ningún sector, ya ha ocurrido con la salud pública y la educación. Nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso no fuimos convocados”, afirmó.

Los referentes populares consultados por este medio anticiparon que podrían coordinar nuevas acciones con otras organizaciones sociales y sectores políticos, entre ellos sindicales y piqueteros de izquierda. La tensión por los cambios en los programas sociales y el impacto de la política económica se mantiene en el centro de la agenda social y política en el país.