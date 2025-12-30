Tras ganar las elecciones Gastronómicos, Barrionuevo repartió acusaciones por su interna y le puso un fuerte apodo a Macri

Luis Barrionuevo asumió otro mandato en el Sindicato de Gastronómicos, junto con su hija Sandra (a su derecha), Argentino Geneiro y Laura Sasprizza, entre otros

Luis Barrionuevo asumió su nuevo mandato como titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), tras haber ganado las elecciones realizadas este lunes en las 49 seccionales del gremio en todo el país.

El líder sindical presidió el acto de asunción que se hizo este martes en la sede de la UTHGRA, en avenida de Mayo al 900, con un discurso en el que hizo un relato del largo conflicto con Dante Camaño, su ex cuñado, por el control de la Seccional Capital del sindicato, la más numerosa.

Fiel a su estilo, Barrionuevo apuntó contra la Secretaría de Trabajo por haber “dejado la responsabilidad que tiene de atender los problemas que las organizaciones sindicales y pasarle toda la responsabilidad a la Justicia, pero fue más duro contra el estudio jurídico Recalde y, en particular, contra Mauricio Macri, a quien llamó “el ángel exterminador” y acusó de haber influenciado a jueces para que lo perjudiquen con los fallos judiciales.

Luis Barrionuevo criticó al Gobierno, a la Justicia y a Mauricio Macri

Tras señalar que la actitud de la Secretaría de Trabajo produjo que “se demorara todo”, dijo que “allí es donde se empieza a manipular y donde también intervienen los políticos, las injerencias y las sugerencias”.

Mencionó que tuvieron “bastante trabajo contestando permanentemente las cautelares que ponían (sus rivales internos)” y recordó que el conflicto comenzó cuando se hicieron las elecciones en la Seccional Capital, que lidera Camaño, en diciembre de 2021. “Ahí empezó el tema judicial y en este andamiaje de cautelares y de contestaciones es donde influyó la parte política”.

Barrionuevo mencionó al estudio jurídico Recalde, al que vinculó con fallos desfavorables hacia él porque “la esposa del fallecido Héctor Recalde es jueza en una de las salas (de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), que fue la sala que empezó a jugar en contra”.

“Pero el estudio jurídico también lo ha hecho en UATRE, con extorsiones, con pedidos de coimas, y lo mismo han hecho en UTA y después se metieron con nosotros -sostuvo-. Atrás de todo esto empezó la política y hay uno al que le dicen El ángel exterminador, rubio de ojos celestes, Mauricio Macri”.

Luis Barrionuevo dio por cerrado su extenso conflicto con Dante Cuñado, su ex cuñado

El sindicalista explicó que lo llama así al titular del PRO porque “exterminó la alianza que se había conformado, Cambiemos y ahora está exterminando al PRO, que está en extinción total” y dijo que Macri “influyó en la Corte Suprema de Justicia mandando a los abogados de él” para hablar con “dos jueces en la Corte que están” desde su gestión presidencial. Y agregó: “Todo eso trajo aparejado demoras y ahora también ahora influyó llamando él personalmente a la jueza del Consejo Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y así fue que con la cautelar nos frenaron las elecciones”.

Según Barrionuevo, finalmente “la misma Cámara que nos suspendió las elecciones y nos dejó fuera de la elección, nos dio a nosotros, a la Junta Electoral, la facultad para que prosiga el comicio que estaba suspendido”.

“En el día de hoy, ellos trataron de frenar las elecciones en la misma sala, pero la Sala VI (de la Cámara) le contestó que está todo terminado y a quejarse adonde puedan, que lo busquen a Mauricio Macri”, destacó.

Luis Barrionuevo está al frente de Gastronómicos desde 1985

Para el dirigente gremial, pese a todos los avatares “esto terminó bien”, luego de lo cual detalló: “Terminamos con lista única y donde hubo dos listas, como en Bariloche, por ejemplo, las dos acompañaron al Consejo Nacional. Después, Catamarca, La Rioja, que no influye nada, también se ganó. Y San Juan también. Con lo cual, en todo el país ganó la Lista Celeste por unanimidad”.

Resaltó que, aunque “al haber única lista, se hace difícil que la gente vaya a votar”, se dio un “fenómeno” de concurrencia a las urnas en UTHGRA: “Récord absoluto en Córdoba, récord en Mar del Plata y de Capital Federal ni hablar, votaron casi 35.000. Así fue en todo el país”.

“Por eso creo que esto se gana, se gana con administración, con gestión y con desarrollo -dijo Barrionuevo-. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros durante estos cuarenta años? Darle al trabajador y a la familia lo mejor. Y le podemos dar mucho más".

Al acto asistieron empresarios del sector hotelero y gastronómico y sindicalistas como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Calegari (UTA) y Gastón Frutos (panaderos), entre otros, y se leyó un mensaje de felicitación enviado por el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros).