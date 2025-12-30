Política

Tras ganar las elecciones Gastronómicos, Barrionuevo repartió acusaciones por su interna y le puso un fuerte apodo a Macri

El líder del sindicato asumió un nuevo mandato durante un acto en el que hizo denuncias contra el Gobierno, la Justicia y el titular del PRO. Dijo que la última votación marcó un récord

Guardar
Luis Barrionuevo asumió otro mandato
Luis Barrionuevo asumió otro mandato en el Sindicato de Gastronómicos, junto con su hija Sandra (a su derecha), Argentino Geneiro y Laura Sasprizza, entre otros

Luis Barrionuevo asumió su nuevo mandato como titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), tras haber ganado las elecciones realizadas este lunes en las 49 seccionales del gremio en todo el país.

El líder sindical presidió el acto de asunción que se hizo este martes en la sede de la UTHGRA, en avenida de Mayo al 900, con un discurso en el que hizo un relato del largo conflicto con Dante Camaño, su ex cuñado, por el control de la Seccional Capital del sindicato, la más numerosa.

Fiel a su estilo, Barrionuevo apuntó contra la Secretaría de Trabajo por haber “dejado la responsabilidad que tiene de atender los problemas que las organizaciones sindicales y pasarle toda la responsabilidad a la Justicia, pero fue más duro contra el estudio jurídico Recalde y, en particular, contra Mauricio Macri, a quien llamó “el ángel exterminador” y acusó de haber influenciado a jueces para que lo perjudiquen con los fallos judiciales.

Luis Barrionuevo criticó al Gobierno,
Luis Barrionuevo criticó al Gobierno, a la Justicia y a Mauricio Macri

Tras señalar que la actitud de la Secretaría de Trabajo produjo que “se demorara todo”, dijo que “allí es donde se empieza a manipular y donde también intervienen los políticos, las injerencias y las sugerencias”.

Mencionó que tuvieron “bastante trabajo contestando permanentemente las cautelares que ponían (sus rivales internos)” y recordó que el conflicto comenzó cuando se hicieron las elecciones en la Seccional Capital, que lidera Camaño, en diciembre de 2021. “Ahí empezó el tema judicial y en este andamiaje de cautelares y de contestaciones es donde influyó la parte política”.

Barrionuevo mencionó al estudio jurídico Recalde, al que vinculó con fallos desfavorables hacia él porque “la esposa del fallecido Héctor Recalde es jueza en una de las salas (de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), que fue la sala que empezó a jugar en contra”.

“Pero el estudio jurídico también lo ha hecho en UATRE, con extorsiones, con pedidos de coimas, y lo mismo han hecho en UTA y después se metieron con nosotros -sostuvo-. Atrás de todo esto empezó la política y hay uno al que le dicen El ángel exterminador, rubio de ojos celestes, Mauricio Macri”.

Luis Barrionuevo dio por cerrado
Luis Barrionuevo dio por cerrado su extenso conflicto con Dante Cuñado, su ex cuñado

El sindicalista explicó que lo llama así al titular del PRO porque “exterminó la alianza que se había conformado, Cambiemos y ahora está exterminando al PRO, que está en extinción total” y dijo que Macri “influyó en la Corte Suprema de Justicia mandando a los abogados de él” para hablar con “dos jueces en la Corte que están” desde su gestión presidencial. Y agregó: “Todo eso trajo aparejado demoras y ahora también ahora influyó llamando él personalmente a la jueza del Consejo Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y así fue que con la cautelar nos frenaron las elecciones”.

Según Barrionuevo, finalmente “la misma Cámara que nos suspendió las elecciones y nos dejó fuera de la elección, nos dio a nosotros, a la Junta Electoral, la facultad para que prosiga el comicio que estaba suspendido”.

“En el día de hoy, ellos trataron de frenar las elecciones en la misma sala, pero la Sala VI (de la Cámara) le contestó que está todo terminado y a quejarse adonde puedan, que lo busquen a Mauricio Macri”, destacó.

Luis Barrionuevo está al frente
Luis Barrionuevo está al frente de Gastronómicos desde 1985

Para el dirigente gremial, pese a todos los avatares “esto terminó bien”, luego de lo cual detalló: “Terminamos con lista única y donde hubo dos listas, como en Bariloche, por ejemplo, las dos acompañaron al Consejo Nacional. Después, Catamarca, La Rioja, que no influye nada, también se ganó. Y San Juan también. Con lo cual, en todo el país ganó la Lista Celeste por unanimidad”.

Resaltó que, aunque “al haber única lista, se hace difícil que la gente vaya a votar”, se dio un “fenómeno” de concurrencia a las urnas en UTHGRA: “Récord absoluto en Córdoba, récord en Mar del Plata y de Capital Federal ni hablar, votaron casi 35.000. Así fue en todo el país”.

“Por eso creo que esto se gana, se gana con administración, con gestión y con desarrollo -dijo Barrionuevo-. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros durante estos cuarenta años? Darle al trabajador y a la familia lo mejor. Y le podemos dar mucho más".

Al acto asistieron empresarios del sector hotelero y gastronómico y sindicalistas como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Calegari (UTA) y Gastón Frutos (panaderos), entre otros, y se leyó un mensaje de felicitación enviado por el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros).

Temas Relacionados

Luis BarrionuevoSindicato de GastronómicosUTHGRADante CamañoElecciones sindicalesSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero próximo

Sobre el cierre del año, el Ejecutivo mantiene el estudio de las posibilidades para continuar con el temario legislativo en 2026. Cuál sería el temario

El Gobierno evalúa convocar a

Tensión en Aeroparque: Faroni descartó un teléfono celular cuando fue interceptado por la Policía

Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA frenó su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque mientras avanzan allanamientos y una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos al exterior a través de TourProdEnter, la empresa que administró más de USD 260 millones de la AFA

Tensión en Aeroparque: Faroni descartó

Desde el Gobierno sostienen que Villarruel habría frenado la designación de Milman en el Senado para complicar a Bullrich

En la Casa Rosada acusan a la Vicepresidenta de haber tenido una injerencia en la no materialización del nombramiento. Debería ser designado por Bartolomé Abdala, el Presidente Provisional. Desde el villarruelismo rechazan las versiones

Desde el Gobierno sostienen que

Tras la apelación del Gobierno, la Justicia mantuvo en vigencia el protocolo antipiquetes

Así lo precisó el Ministerio de Seguridad, que celebró la suspensión del fallo que ayer declaró nulo el accionar de las fuerzas de seguridad en la vía pública. “El orden se sostiene”, planteó la titular de la cartera Alejandra Monteoliva

Tras la apelación del Gobierno,

Javier Milei congelará su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado

Pese al aumento para el Gabinete, el Presidente resolvió mantener sin actualizar los salarios de la fórmula presidencial. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, argumentaron en Casa Rosada

Javier Milei congelará su sueldo
DEPORTES
Revelaron nuevos detalles del trágico

Revelaron nuevos detalles del trágico accidente que involucró al boxeador Anthony Joshua: “Fue realmente impactante”

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

TELESHOW
El provocativo video que subió

El provocativo video que subió Valeria Aquino luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para terminar el año con sus hijos

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

INFOBAE AMÉRICA

Cuándo ver la lluvia de

Cuándo ver la lluvia de meteoros Cuadrántidas y la superluna de enero

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente