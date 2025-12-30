Política

En su última actividad del año en Casa Rosada, Javier Milei recibió al viceprimer ministro de Nueva Zelanda

El Presidente estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y se conversó de temas comerciales que involucran a los dos países

En la última actividad oficial que realizó en la Casa Rosada en este 2025, el presidente Javier Milei recibió este martes al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, para fomentar las relaciones bilaterales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la actividad, los mandatarios conversaron principalmente sobre cuestiones comerciales vinculadas a ambos países.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, mientras que el funcionario neozelandés llegó junto a su pareja, Alexandra Vincent Martelli.

De acuerdo con un estudio del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en noviembre de este año, la Argentina exportó 63,4 millones de dólares a Nueva Zelandia.

Argentina viene incrementando el comercio bilateral con Nueva Zelanda (AFP)

Los principales productos que se vendieron fueron harina de soja (USD57,5M), frutas y nueces procesadas (USD1,25M), y otros residuos de vegetales (USD1,25M).

El comercio bilateral con este país viene creciendo sostenidamente desde hace 5 años a una tasa anualizada del 29,6%, según datos de esta plataforma digital.

Por otra parte, Milei tiene sintonía ideológica con Seymour, que en su tierra natal es el líder de partido Asociación de Consumidores y Contribuyentes (ACT, por sus siglas en inglés), un espacio fundado en 1993 que defiende el libre mercado.

En lo económico, esta agrupación cree en que “el Gobierno no puede crear riqueza por sí mismo, porque cada dólar que posee proviene de impuestos de quien lo creó”, por lo que la misión del Poder Ejecutivo debería ser establecer “las condiciones” para que se pueda emprender.

“ACT apoya a quien invierte en sí mismo para mejorar sus habilidades, trabaja horas extra para ahorrar para una granja o una casa, o se arriesga a renunciar a un salario fijo para emprender su propio negocio. No deberías ser castigado por ello con impuestos cada vez mayores ni con una burocracia excesiva”, señala en su página web.

El líder del partido ACT, David Seymour, durante un encuentro con periodistas para explicar el resultado de su partido, clave para la formación de gobierno, en las elecciones de Nueva Zelanda (EFE/EPA/SHANE WENZLICK)

En esta línea, el partido del país de Oceanía sostiene que los funcionarios deben ser cuidadosos “con el gasto, manteniendo bajos los impuestos, prestando solo servicios esenciales y haciéndolos bien”.

“El gobierno debería regular con cuidado, estableciendo reglas cuando no hay otra manera de resolver un problema y eliminando burocracia cuando ya no es necesaria”, indica.

Entre los principales logros, en su página web, ATC destaca que “ha derogado las normas antiempresariales del Partido Laborista para que los empleadores puedan contratar con confianza y expandir sus negocios”.

En cuanto a la seguridad, también hay una afinidad de pensamiento, ya que el partido entiendo que “la principal tarea del Gobierno es frenar la delincuencia”.

“Quienes trabajan, ahorran y se sacrifican por un futuro mejor, no deberían vivir con el temor de que alguien les haga daño o les arrebate lo que han logrado con su esfuerzo. No se trata solo de frenar la delincuencia, sino de preservar los valores de nuestra sociedad. Esto significa proteger la dignidad de cada persona y recompensar su creatividad. Si quieres algo, debes crearlo tú mismo y comerciar con otros, no arrebatárselo por la fuerza”, considera la agrupación.

En lo que respecta a derechos sociales, ACT explica que “defiende la humanidad y la dignidad inherentes de todos los neozelandeses, independientemente de su raza, ascendencia o género”, por lo que rechaza “la idea de que los servicios públicos, la representación democrática o las obligaciones legales deban diferir según quién forme parte de su árbol genealógico”.

Bajo esta premisa, el actual gobierno de Nueva Zelanda eliminó las cuotas de contratación basadas en la raza, quitando los requisitos que generaban que “los contratos gubernamentales favorezcan a las empresas propiedad de maoríes”.

