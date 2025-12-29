Política

Javier Milei recibirá mañana en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda

El mandatario se entrevistará con David Seymour, el titular del partido ultraliberal ACT. Las claves del temario

Guardar
El líder del partido ACT,
El líder del partido ACT, David Seymour, durante un encuentro con periodistas (EFE/EPA/SHANE WENZLICK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)

En el tramo final del 2025, el presidente Javier Milei tiene previsto recibir este martes al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en sus oficinas de Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El intercambio está en agenda para las 14, luego de que el mandatario protagonice una entrevista con el reconocido periodista de Andrés Oppenheimer.

Un importante funcionario reveló que Nueva Zelanda configura un socio comercial competitivo, “no complementario” para el país, con un flujo bilateral de 120 millones de dólares con el que se puede converger en ámbitos multilaterales económicos. Sin embargo, el recibimiento del mandatario es sorpresiva para varios que califican al viceministro “más importante que un canciller, pero menos que un Presidente”, y se da luego de que la aerolínea China Eastern Airlines inaugurara en diciembre de 2025 la ruta Shanghai - Buenos Aires, con escala técnica en Auckland, restableciendo la ruta a Nueva Zelanda.

El político neozelandés es líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), de ideología ultraliberal, fundado en el año 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. El minoritario espacio que representa Seymour, que se autodefine de derecha liberal, integra la coalición gobernante de Nueva Zelanda que lidera el primer ministro, Christopher Luxon, integrante del Partido Nacional junto al espacio New Zealand First, en un hecho histórico, siendo la primera vez tres sellos forman una coalición en el país de Oceanía.

A principios de año, el funcionario neozelandés, que asumió al cargo en el segundo tramo de la administración en reemplazo de Winston Peters, el pasado 31 de mayo del corriente año, presentó -en traje de legislador- un polémico proyecto que aspiraba a redefinir los derechos de la población indígena neozelandesa, principalmente maorí. La medida que data de principios de enero buscaba redefinir el acuerdo fundacional entre el pueblo maorí y la Corona británica, firmando en 1840, que regulaba las relaciones entre el Gobierno y las tribus a los que se les prometieron derechos sobre la tierra a cambio de ceder la gobernanza a los británicos. El episodio despertó la reacción de un importante sector de la población neozelandesa que se volcó a las calles con masivas protestas.

“Soy un poco peculiar y no me importa lo que piense la gente, y aun así tengo bastante éxito”, supo definirse alguna vez en una entrevista. El joven de 37 años, de perfil excéntrico, que se jacta de haber dejado de tomar alcohol visitará la Argentina en las próximas horas.

El viceprimer ministro de Nueva
El viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour

Al igual que instrumentó el mandatario a principios de gestión, el funcionario neozelandés propuso reducir de 41 a 20 los ministerios de Gobierno al sostener que el equipo estaba “inflado”, con funciones duplicadas. “La fusión de hoy es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Un gobierno más pequeño y eficiente tendría 20 ministros y no más de 30”, supo argumentar.

Asimismo, ocupó un lugar central en el ecosistema político al cuestionar la estrategia del entonces gobierno de coalición laborista para combatir el Covid 19. Se trata de otro de los puntos de acuerdo con el libertario, que se mostró abiertamente crítico de la cuarentena dictada por la administración de Alberto Fernández.

Este martes, Seymour visitará Balcarce 50 para participar de una audiencia con el mandatario en el tramo final del año y fuentes oficiales precisaron a este medio que hay posibilidades de trazar acuerdos comerciales entre ambas naciones. También será de la partida del intercambio el canciller Pablo Quirno.

Milei y Seymour coinciden en la defensa de la libertad individual, el recorte fiscal y las reformas de mercado por lo que se espera que las temáticas formen parte del temario en común.

El reconocido periodista Andrés Oppenheimer
El reconocido periodista Andrés Oppenheimer (Franco Fafasuli)

En el último día hábil del año, el Presidente grabará además una entrevista con el reconocido conferencista argentino que reside en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, que se grabará en Casa Rosada y se emitirá en el programa “Oppenheimer Presenta”.

Como contó este medio, con las miras en 2026, el libertario tiene en mente la idea de avanzar en la construcción de un polo de derecha, centralmente en la región, pero con asidero a nivel global, y trabaja para convocar a una cumbre para el año entrante con los exponentes del continente para materializar el alineamiento estratégico que mantiene el país con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, el principal aliado de la administración libertaria.

Durante el Foro de Davos de enero de 2024, el jefe de Estado expresó su intención de cerrar una alianza internacional de derecha integrada por naciones aliadas como Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel) y Donald Trump (Estados Unidos) que podría sumar adeptos.

Temas Relacionados

Javier MileiNueva ZelandaCasa RosadaDavid SeymourÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes

Las autoridades nacionales sostienen que la herramienta es respaldada por la gran mayoría de la población, garantiza el derecho constitucional a manifestarse y solamente ordena la forma en la que se llevan adelante las protestas

El Gobierno apelará el fallo

Barrionuevo busca otra reelección en el Sindicato de Gastronómicos y cerrar la pelea con Dante Camaño en la Seccional Capital

El líder gremial encabeza la única lista que participa este lunes de los comicios de la UTHGRA nacional y promueve a Humberto Humberto Ballhorst en la filial porteña, pero su ex cuñado judicializará la votación

Barrionuevo busca otra reelección en

Con el Presupuesto 2026 aprobado, el kirchnerismo buscará limitar el endeudamiento externo de Javier Milei

El espacio presentó un proyecto de ley que establece límites al gasto y al movimiento de fondos extranjeros. Los detalles de la iniciativa

Con el Presupuesto 2026 aprobado,

Entre Ríos recibió un anticipo de $ 220 mil millones del Tesoro Nacional

En el Gobierno provincial indicaron que los recursos se usarán para crear un “colchón financiero” antes de la salida al mercado de deuda. La Provincia buscará colocar USD 500 millones en Nueva York en las próximas semanas.

Entre Ríos recibió un anticipo

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presentó una “lenta recuperación”, pero continuará internada

La ex mandataria sigue con su recuperación en el Sanatorio Otamendi tras la operación que se realizó por un cuadro de apendicitis aguda

Nuevo parte médico de Cristina
DEPORTES
Ganó cuatro títulos con Boca,

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

TELESHOW
El dolor de Ángela Leiva

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump advirtió a Hamas

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad

De alimento maldito a base nutricional de las mesas en todo el mundo: la historia detrás de la revolución de la papa y el legado de Parmentier