Insólito momento en el Senado: una legisladora le volcó un vaso de agua a otro mientras hablaba

El incidente en el Senado argentino dejó como protagonista a la senadora Carolina Schneider y al legislador Eduardo Vischi durante el debate por el Presupuesto 2026

Un episodio inesperado irrumpió la dinámica habitual del debate en el Senado de la Nación durante la sesión especial dedicada al tratamiento del Presupuesto 2026. Una copa de agua volcada por accidente sobre el senador Eduardo Vischi, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) por Corrientes, se transformó en el centro de atención, generando una reacción de sorpresa y cierta distensión en el recinto.

El incidente ocurrió mientras Vischi exponía argumentos en favor de la importancia del equilibrio fiscal, en línea con la postura que el oficialismo sostenía para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026.

“Es una gran responsabilidad de la política entender que el equilibrio fiscal trae aparejado una estabilidad y una inflación menor”, expresó el legislador, y en ese preciso instante, la escena tomó otro rumbo.

La copa de agua volcada accidentalmente sobre el senador Vischi generó un momento de gracia durante la sesión especial

La senadora Silvana Schneider, también representante de la UCR por Chaco, se encontraba ubicada detrás de Vischi. Al intentar acomodar su pantalla, sin notar la presencia de la copa, desplazó el vaso y lo volcó sobre la espalda de su colega. La situación, registrada por la transmisión oficial del Senado Argentino, dejó en evidencia la naturaleza accidental del hecho.

A pesar del imprevisto, Vischi intentó continuar con su intervención, pero no logró hacerlo y por unos segundos cortó con su palabra.

Se lo escuchó decir, lejos del micrófono, “Bueno, un poco de agua”, comentario que provocó sonrisas entre los presentes y alivió por momentos la tensión propia de las discusiones presupuestarias. La reacción inmediata evidenció que se trató de un accidente, sin mayores consecuencias para la sesión.

Desde el mediodía, los legisladores celebran una sesión decisiva en la que se determinarán dos iniciativas fundamentales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo pretende cerrar el ciclo legislativo anual transmitiendo al mercado una imagen de control político y capacidad de gestión, aunque debe enfrentar tensiones con algunos sectores de la oposición dispuesta al diálogo.

El debate comenzó después de las 12.20, en el contexto de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Entre los puntos más controvertidos figura el artículo 30 del proyecto presupuestario, que suprime los pisos mínimos de financiamiento destinados a educación, ciencia y defensa, motivando objeciones desde distintas provincias.

El tenso cruce entre las senadoras Cristina López y Victoria Huala

En el momento en que intervenía, el micrófono de López falló, lo que generó tensión. En ese contexto, se dirigió a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, afirmó la legisladora.

Frente a los demás senadores, López declaró: “Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”.

La representante de Tierra del Fuego, elegida por Fuerza Patria, también relató que fue víctima de “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” durante un operativo realizado en su despacho a comienzos de diciembre. Según denunció, esto ocurrió después de que personal de seguridad del Senado le impidiera entrar a su oficina, en el cuarto piso del Palacio Legislativo, en el marco de un decreto de Villarruel sobre la redistribución de oficinas parlamentarias.

La senadora Cristina López denunció agresiones e irregularidades tras un operativo de seguridad relacionado con la redistribución de oficinas parlamentarias

López especificó que el 28 de noviembre, la jornada de la jura de los nuevos senadores, encontró la puerta de su despacho sellada con una faja y bloqueada con sillones, y notó que habían quitado la placa de bronce con su nombre.

Mientras exponía, la senadora mantuvo varios cruces con Villarruel, quien la instó a no leer la cuestión de privilegio y le pidió que respetara el tono del debate. La vicepresidenta reclamó: “Mantengamos el tono de respeto y en segundo término si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”.

El ambiente se caldeó luego de que Victoria Huala (PRO) también reclamara a López que no leyera su intervención, señalando que el reglamento de la Cámara impone esa restricción. “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, dijo la legisladora del PRO.

Agregó, aludiendo al incidente en el despacho: “Es una doble vara constante por parte del kirchnerismo, están acostumbrados a atropellar todo el tiempo. Entonces, le pido senadora, por favor, por respeto al resto de los colegas, que no lea más. Como no tuvo el respeto con los trabajadores de esta casa, le pido el respeto a sus pares”.

Ante ese planteo y varios comentarios en voz baja, López reaccionó con un insulto: “¡Callate, mamarracho!”.