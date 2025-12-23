Tras abrir hace 15 días en Mar del Plata, un bar de una cadena internacional peligra por una protesta sindical

Protesta del Sindicato de Pasteleros en el Hard Rock Café de Mar del Plata (Foto: Sindicato de Pasteleros)

El famoso Hard Rock Café abrió sus puertas en Mar del Plata el 7 de este mes en la esquina de Güemes y Avellaneda, en un local de 1.000 metros cuadrados ubicado en Güemes y Avellaneda, una zona comercial de la ciudad. Pero, a 15 días de su inauguración oficial, quedó afectado por un insólito conflicto entre dos sindicatos que hace peligrar su funcionamiento.

De manera sorpresiva, el flamante lugar sufrió el viernes pasado un escrache del Sindicato de Pasteleros que obligó a bajar sus persianas y lo mismo sucedió en una nueva sucursal de la pizzería Kentucky, que abrió este año pocos metros del Museo Scaglia en Plaza España.

En ambos casos, el gremio denunció que ambas cadenas incurren en situaciones de “precarización” hacia sus trabajadores, ya que, según afirman, los encuadran sindicalmente de manera indebida. “Es una precarización laboral por parte de las empresas que no podemos permitir porque siempre los perjudicados son los trabajadores”, afirmó el secretario general de la Seccional Mar del Plata de Pasteleros, José García.

Protesta en un local nuevo de Kentucky de Mar del Plata

El sindicalista apuntó en concreto contra la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que había formalizado un convenio con los dueños del Hard Rock Café mediante el cual se garantizó el alta temprana de 85 trabajadores bajo la modalidad de empleo registrado.

“Este acuerdo es un paso fundamental para seguir impulsando el trabajo registrado y el crecimiento de nuestra actividad con empleo genuino”, sostuvo el titular de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

Pero el Sindicato de Pasteleros reclama el encuadramiento de esos trabajadores y de los de la nueva Kentucky y anunció que seguirá con las protestas hasta que se regularice esa situación. Incluso desde el gremio se criticó en duros términos a Santín: “Se maneja como un socio más de los empresarios, no como defensor de los derechos de los trabajadores”.

Pablo Santín, titular del Sindicato de Gastronómicos Mar del Plata

Por su parte, Gastronómicos calificó al escrache de Pasteleros como una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta que nada tiene que ver con la defensa genuina de los derechos laborales".

“Esto es una extorsión lisa y llana”, advirtió Santín, quien resaltó: “Es gravísimo que un local tenga que cerrar sus puertas a sólo 10 de haber abierto por culpa de un escrache y amenazas. Esto atenta contra el trabajo, contra la inversión y contra la ciudad”.

No es la primera vez que sucede: la superposición de las actividades que representa cada sindicato complica el encuadre de los empleados y favorece los conflictos.

Mientras, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) afirmó que las disputas gremiales no deben trasladarse al sector productivo ni afectar a quienes invierten y generan empleo formal, mientras se solidarizó con los dueños del Hard Rock Café, que “abrió sus puertas días atrás generando empleo registrado y una fuerte inversión”.

El Sindicato de Pasteleros participó de la movilización de la CGT del jueves pasado contra la reforma laboral

Tras advertir que los empresarios no pueden ser “víctimas y rehenes de una puja sindical por el encuadre del personal”, consideró que este tipo de situaciones “desfavorecen la inversión y atentan contra la generación de empleo genuino”, lo cual provoca un clima de incertidumbre para el sector privado.

“Un problema en el encuadre de la registración es algo que deben resolver entre sindicatos o por la autoridad administrativa, pero de ninguna manera puede ser trasladado al empresario”, agregó la entidad.

La UCIP hizo “un llamamiento a los sindicatos a que resuelvan sus conflictos en los ámbitos correspondientes y no en las calles de la ciudad”, y reclamó la intervención de las autoridades “en defensa del orden y de la actividad económica”.