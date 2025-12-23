El oficialismo les pidió a sus diputados que estén disponibles en enero ante posibles cambios en el Presupuesto

El plenario en el Senado, donde podría haber cambios y complicar la estrategia del Gobierno

En el oficialismo están siguiendo de cerca el devenir del proyecto de ley de Presupuesto 2026. La intención del oficialismo es cerrar el año con la aprobación del mismo, por lo que desistió de insistir con la modificación e introducción del Capítulo XI, que rechazó Diputados, y se decidió a avanzar con una sesión en donde buscará aprobarlo sin cambios.

Sin embargo, la inestabilidad que mostró en Diputados pega fuerte en el Senado. Luego de una sesión en donde estuvo a punto de no alcanzar el quórum y necesitó del acompañamiento de legisladores que hoy no se muestran tan afines a los posicionamientos de La Libertad Avanza, generan ruido y hacen que Patricia Bullrich no cese en el diálogo con el resto de los bloques para asegurarse los votos.

Es por eso que ayer, en la previa a que se sucediera el asado de fin de año en la Quinta de Olivos, los 96 diputados que conforman el bloque de La Libertad Avanza recibieron un mensaje en sus teléfonos para que recalculen sus vacaciones.

“Estimados diputados: debemos prestar atención a la sesión del 26 de diciembre en el Senado. De acuerdo a lo que se sancione allí sabremos si debemos sesionar nosotros nuevamente o no. Si hay modificaciones que introduzca el Senado a nuestra media sanción, puede haber convocatoria a sesión para el 30 de diciembre o el 5 o 6 de enero”, explica la primera parte en donde deja en claro que deben tener disponibilidad los primeros días de enero. “Si, por el contrario, el presupuesto no sufre modificaciones en el Senado, descartemos esos días para sesión. Desde la secretaría parlamentaria se enviará el Asuntos Tratados al finalizar la misma“, concluye el mensaje que termina con un “abrazo grande”.

Este mensaje es consecuencia de que en las últimas horas se encendieron las luces de alerta en la Casa Rosada respecto de lo que puede suceder el viernes en el Senado. En el oficialismo parece asegurado a obtener una aprobación en general del proyecto, pero, nuevamente, aparecen complicaciones en el articulado del proyecto. Principalmente, en los artículos que establecen recortes de fondos en educación.

Martín Menem (Maximiliano Luna)

En ese sentido, los bloques se empezaron a mover y el peronismo mostró sus cartas ayer. En un encuentro en el bloque con estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas de la provincia de Buenos Aires y CABA, acordaron reclamar la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP), que será recortado de manera considerable de aprobarse como está el proyecto de Presupuesto 2026 y del ajuste a la educación superior. "La intención es intentar derogar esos artículos“.

Pero no solo esto, sino también el desfinanciamiento de la educación superior, algo que incomoda aún más luego del debate que se vivió este año donde se aprobó cuatro veces -dos en Diputados y dos en el Senado- los fondos para la educación universitaria nacional.

Esto no sería un problema para el oficialismo si no supiera que buena parte del bloque de senadores de la UCR está en la misma línea que sus pares del peronismo. Hay dos senadores radicales que militaron la norma por las universidades. Maximiliano Abad (Buenos Aires) militó, como titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a favor de una norma educativa que ahora busca vaciar La Libertad Avanza. En tanto, Flavio Fama (Catamarca) fue rector de la Universidad Nacional de su provincia durante largos años.

A partir de esto es que en el oficialismo decidieron no correr el riesgo y avisarle a sus diputados que estén disponibles la última semana del año o la primera del 2026, con el fin de, si hay modificaciones, estar listos para darle una pronta sanción y cumplir con uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional que es tener un presupuesto para el 2026.