Argentina apoyó en la ONU la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

El discurso del embajador Francisco Tropepi ante el Consejo de Seguridad del organismo.

Argentina apoyó este martes en Naciones Unidas la presión que viene ejerciendo Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hizo a través de un discurso de Francisco Tropepi, embajador ante el organismo internacional.

El funcionario diplomático, en sus palabras ante el Consejo de Seguridad de la ONU, volvió a “exigir la liberación de los presos políticos”, como el gendarme argentino Nahuel Gallo, desaparecido forzadamente desde el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela y cautivo en el centro de detención Rodeo 1.

Tropepi recordó que “el presidente Milei, en el marco de la Cumbre del Mercosur del 20 de diciembre pasado, expresó: ‘Argentina saluda a la presión de los Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano’”

El embajador manifestó una vez más la “profunda preocupación por la grave situación en Venezuela”.

“Como ha manifestado en distintos foros, Argentina considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis política, humanitaria y social, cuyos efectos trascienden el ámbito interno y repercuten negativamente en la estabilidad de América Latina y el Caribe”, indicó.

Franco Tropepi emitió un duro discurso contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

El diplomático enfatizó en “la persistencia de la impunidad y el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela, la desestabilización política e institucional y la proyección del crimen organizado transnacional que constituyen una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio".

“Desde el inicio de la gestión del presidente Milei, la Argentina ha condenado con firmeza lo que está ocurriendo en Venezuela: la falta de libertad, la violación sistemática de derechos humanos, las detenciones ilegales y la desaparición forzada de opositores políticos, ciudadanos venezolanos y extranjeros e incluso de niños y adolescentes”, resaltó.

En ese sentido, señaló que “la paz, la libertad y la democracia en América Latina han sido puestas en jaque por un régimen carente de legitimidad política, que no permite elecciones libres ni democráticas y que desconoce la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada de manera contundente en las urnas en favor de Edmundo González Urrutia, a quien la Argentina reconoce como presidente electo en Venezuela”. Incluso recordó que “Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur desde 2017 por violar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”, que “establece la democracia como condición esencial para la integración regional, permitiendo la suspensión de cualquier estado miembro en caso de ruptura del orden democrático o constitucional y aplicando sanciones automáticas para proteger los valores y el Estado de derecho en la región”.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido ilegalmente en Venezuela desde diciembre del año pasado

“El restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela se vuelven imprescindibles”, apuntó Tropepi.

Además, hizo hincapié en que no puede “haber verdadera seguridad en América Latina mientras la vida, la libertad y la estabilidad de nuestros países se vean permanentemente amenazadas por el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional organizado”. “Estas redes se sostienen y se expanden gracias al amparo, la complicidad y la connivencia de regímenes como el que hoy impera Venezuela”, advirtió.

“Argentina subraya la responsabilidad de la comunidad internacional de pronunciarse con claridad y determinación frente al régimen de Maduro, exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos el ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien continúa detenido ilegalmente en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, y garantizar el retorno de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la prosperidad económica en Venezuela. Solo de esta manera habrá verdadera paz en la región”, concluyó el discurso de Tropepi.

La exposición del embajador atrajo elogios de numerosos activistas por los derechos humanos en Venezuela, como la venezolana residente en nuestro país Elisa Trotta, miembro fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia.

“Agradecemos el firme discurso del embajador de Argentina Francisco Tropepi ante el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmando el apoyo del presidente Javier Milei a la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro para liberar al pueblo venezolano”, publicó Trotta en sus redes sociales.

Y exigió: “La comunidad internacional tiene el deber de pronunciarse con claridad y determinación frente al régimen de Maduro para exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, y garantizar el retorno de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la prosperidad económica en Venezuela. Solo de esta manera habrá verdadera paz en la región”.