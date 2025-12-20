Política

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Ante mandatarios y delegaciones, el Presidente planteó cambios arancelarios, criticó la burocracia del bloque, respaldó la presión internacional sobre Caracas y reiteró el reclamo por Malvinas. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, señaló

El discurso completo de Javier Milei en el Mercosur

El discurso del presidente Javier Milei brindó ante la cumbre del Mercosur un fuerte discurso sobre las tensiones y desafíos que enfrenta el bloque regional, donde exigió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen de Nicolás Maduro en Venzuela. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?“, planteó.

Milei sostuvo que el Mercosur no cumplió sus objetivos fundacionales. “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, expresó. Enumeró: “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”.

Milei cuestionó el funcionamiento interno del bloque. “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, señaló. Y agregó: “La realidad no se discute, se mide”.

Según indicó, “el comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos”, pese a que “los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo”. En esa línea, afirmó: “Un arancel así no protege el empleo, lo destruye”.

Javier Milei junto a los
Javier Milei junto a los mandatarios que integran el Mercosur

También pidió una reforma institucional. “Hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma integral que reduzca el costo económico del Mercosur”, afirmó. “La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia”, insistió.

Milei destacó los recursos de la región. “Nuestros países poseen activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales críticos y alimentos”, dijo, y sostuvo que “lo que necesitamos es dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue”. En ese punto, mencionó “la coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales”.

El mandatario defendió la flexibilización como eje de crecimiento. “La flexibilidad es un activo, no una amenaza”, afirmó, y agregó que “la rigidez solo puede traer estancamiento”. Señaló que el bloque avanzó “bajo distintas modalidades de flexibilización” y advirtió: “Pretender congelar esa dinámica sería condenar al bloque al anacronismo”.

Al referirse a la relación con la Unión Europea, Milei habló de “lentitud” y sostuvo que “tras décadas de negociaciones no hemos podido terminar de materializar un acuerdo comercial”. “Nuestros países no tienen diez años más para desperdiciar en discusiones administrativas”, expresó.

En materia de seguridad, mencionó el narcotráfico y la criminalidad transnacional. “No conocen límites territoriales”, afirmó, y recordó que Argentina impulsó “la creación de la Comisión Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional”.

Javier Milei exigió sanciones para
Javier Milei exigió sanciones para el régimen de Nicolás Maduro

El Presidente dedicó un tramo central de su discurso a Venezuela, luego de que Lula expresara que la acción militar estadounidense en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria”. “El continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar” de una potencia extranjera, declaró el mandatario del gigante sudamericano.

“Continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denundió Milei y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó.

En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. También instó al bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario” y volvió a exigir “la liberación de todos los presos políticos”, además de reclamar por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”.

Milei destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y reiteró “el llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

Sobre Bolivia, señaló: “Estamos plenamente dispuestos a acompañar con seriedad técnica y claridad política su proceso de adhesión”. Y antes del cierre, reiteró el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur: “El apoyo permanente y sólido del Mercosur a los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Hacia el final, Milei vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales. “La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”, afirmó, y planteó que el bloque enfrenta una definición: “O comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”.

“La pregunta que debemos hacernos hoy es simple: ¿queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, concluyó el mandatario.

