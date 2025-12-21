Senado: una semana frenética que deja contentos a todos los actores y el papel de Bullrich para evitar el caos

La jefa libertaria y presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Fotos: Prensa Senado)

La semana de sesiones extraordinarias que dejó el Senado podría describirse como una serie de jornadas frenéticas que dejaron, en el global, a todos contentos. Por un lado, el Gobierno avanzaría con parte de su agenda y, dentro de pocos días, dejaría atrás más de media gestión sin un Presupuesto sancionado; una oposición dialoguista que surfeó momentos de tensión, y que acompañó y frenó la ola libertaria según el momento; y un kirchnerismo muy revoltoso por las internas peronistas que se temió por el dictamen de reforma laboral -sabía que estaban las firmas desde el 10 de diciembre- y celebró cuando el despacho, que todavía no había sido rubricado, pasó a siesta hasta febrero próximo.

Desde el Ejecutivo, la ambiciosa agenda buscó ser cumplida por quienes designaron los hermanos Javier y Karina Milei como interlocutores únicos en el Congreso: el titular de Diputados, Martín Menem (La Rioja); y la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). La previsión inicial sobre la ley de gastos 2026 era que avanzaría sin demasiados contratiempos. Las elecciones le dieron un empujón gigante al oficialismo y lo hicieron crecer en volumen, pero sin mayoría. Las picardías con el desgraciado capítulo y un plan B que no funcionó -más el generoso acuerdo por las butacas de la AGN- dejaron al Presupuesto para el año próximo con gusto muy amargo. No era el plan original.

Lo más insólito no fue lo sucedido en la Cámara baja -nadie es infalible, pero están en juego grandes cosas-, sino las delirantes versiones que operó Balcarce 50 para dar vuelta la realidad. Al borde del disparate, de mínima. “¿Ése es el horizonte intelectual?”, se oía en el Congreso. Mientras tanto, otros elefantes caminaban por el medio bazar de la semana que finaliza en las próximas horas.

Ante una bola de nieve que prometía hundir el trabajoso consenso logrado entre el oficialismo y la oposición dialoguista, el Senado intervino. Hasta semanas atrás, eso hubiese sido un inmenso problema. Victoria Villarruel ayuda como puede -injusto que no se la reconozca, aunque compensa con movidas políticas y tuits nocturnos inexplicables-, pero el aterrizaje de la ex ministra de Seguridad trastocó el escenario. Al menos, lo que se vio hasta ahora en este corto período de sesiones extraordinarias.

Uno de los plenarios realizados por las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto del Senado para debatir la reforma laboral

Primero, abrazó el tema más delicado del paquete, la reforma laboral, como si fuese una granada sin seguro. En un Senado que suele manejarse con el enojo y la ofensa fácil, con personajes marginales que no pueden ni con su propia mente -aunque sueñan húmedo al pensar en el poder-, ordenó a su bloque, buscó un clima de convivencia para que Villarruel no se convierta en mayor estorbo, y cerró un acuerdo con la oposición dialoguista. Hay que dejar algo en claro acá: los famosos 44 legisladores -43, hasta que jure el rionegrino Enzo Fullone- sólo ejecutaron un guiño para relegar al kirchnerismo de las comisiones. Es un peldaño interesante, pero uno solo. El Gobierno entendió que tenía toda la escalera para subir. Demencial.

Todo esto no sólo ya se conocía para quienes participan en la diaria del Congreso. Y mejor ir por lo sano y no por la fantasía. De hecho, desde la propia Cámara alta se le advirtió a la Casa Rosada sobre rumores de votos que no estaban cerrados para el Presupuesto 2026 en la Cámara baja. No obstante, dar antes no siempre resulta el mejor sendero. El resultado quedó a la vista. Pero, de nuevo, los mensajes y vías paralelas que partieron del Ejecutivo sobre cómo “solucionar” la travesía de la ley de gastos y el famoso capítulo eliminado quedarán en la zona mágica. El Senado la sancionará el viernes 26 tal como vino. Luego, Milei tendrá que bajar el martillo de lo que pretenda -con lo que quedó “colgado”- en base a repartija de ATN y algún DNU. Lo demás, hoy, es pirotecnia mojada.

“Primero, lo de la AGN por la partida de -la radical Roxana- Reyes. Después, lo que le hicieron al PRO. Más tarde, que ‘el Presupuesto no sirve y lo vamos a vetar’, pero ‘igual vótenlo’. Todo, en medio de tratamientos exprés, incluida la ley laboral. A cualquiera que entienda un mínimo del Congreso le parece demasiado. Y si bien desde 2023 ya había algún que otro libertario que advertía lo irreal de ir fondo y sin parar nunca, lo de Bullrich representó un giro de 180 grados. Te escucha, no grita. Si te dice algo, lo cumple. Y, en especial, dos cuestiones muy importantes: le sobra temple y sabe cuándo dejar de insistir si no hay votos”, sentenció un experimentado dialoguista a Infobae. Habrá que ver cómo se lo toma el Ejecutivo. Los recelos ya se asoman.

¿Qué se espera para la reforma laboral? Algunas cumbres virtuales en enero, quizá otra presencial y la meta de aprobarla en febrero. Sigue en el sendero de proyecto pretencioso. El tiempo dirá. A finales de ese mes, se tiene que realizar la sesión preparatoria para votar autoridades. Los podólogos de avestruces -por supuesto- ya rezan con arañar una beca de platino, por ocho años, en la AGN. El perfume que se huele, tras estos días y un puñado de resultados a la vista, es pagar después y no antes. Y ahí es donde el diablo suele meter la cola y los dialoguistas, ya sin minutos para especular, definen si son fieles o mantecosos.