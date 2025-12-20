La provocadora remera que usó Máximo Kirchner en la cumbre del PJ con un mensaje directo a Axel Kicillof

En el encuentro de este viernes se acordó el 15 de marzo como fecha para renovar autoridades

Máximo Kirchner encabezó la reunión del concejo del PJ bonaerense con una remera que no pasó desapercibida. Si bien la noticia de los últimos días fue la posibilidad de llegar a una síntesis de unidad y la definición de la fecha para elegir nuevas autoridades, el diputado nacional dejó un mensaje que sumó tensión a las diferencias con Axel Kicillof.

“Juegan a primero yo, y después a también yo”, razaba la remera negra que lució Máximo Kirchner. La inscripción corresponde a un verso de El Tesoro de los Inocentes, canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicada en 2004.

El gesto ocurrió durante la reunión del consejo partidario realizada en Malvinas Argentinas, donde se resolvió avanzar con la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense el próximo 15 de marzo. La decisión abrió un nuevo escenario en la discusión interna del espacio, atravesada por desconfianzas entre los sectores alineados con Kirchner y el armado que impulsa la figura del gobernador a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

“Juegan a primero yo, y después a también yo”, razaba la remera negra que lució Máximo Kirchner

Dentro del PJ, el mensaje de la remera fue leído como una crítica implícita a la actitud de Kicillof y de los intendentes que reclaman mayor protagonismo dentro del partido. La interpretación circuló entre dirigentes y referentes partidarios a lo largo de la jornada, en paralelo a las negociaciones que permitieron acordar una fecha para el proceso interno.

El entendimiento se dio luego de semanas de conversaciones entre ambos sectores. Desde el espacio del gobernador proponían estirar los plazos hacia abril, pero la caducidad del mandato de Máximo Kirchner —que venció el jueves previo a la reunión— y del consejo partidario abría la posibilidad de una intervención judicial si no se definía un cronograma.

En ese marco, uno de los dirigentes que intervino como mediador fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Su nombre comenzó a circular como una de las opciones posibles para encabezar una eventual lista. Otra figura mencionada fue la vicegobernadora Verónica Magario. En una etapa previa, Axel Kicillof también evaluó al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Máximo Kirchner buscó agitar la interna con Axel Kicillof

Mientras se discutían los plazos, en el MDF se prepararon para un escenario de competencia interna. Durante la reunión del viernes celebraron haber obtenido “las claves digitales” que permiten cargar afiliaciones propias en caso de disputar una elección. Esas afiliaciones deberán ser validadas por el congreso partidario, que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los negociadores del gobernador.

Aunque en La Plata señalaron que Kicillof mantuvo cierta distancia formal del armado partidario, el gobernador siguió de cerca el proceso. A la reunión del consejo asistió la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila, como enviada directa. Su presencia apuntó a ampliar la integración de los apoderados, pero la iniciativa no prosperó debido a que no estaba afiliada al PJ. En su lugar se incluyó a una funcionaria de su área, Sol Berriel.

Desde el sector kirchnerista marcaron errores operativos del espacio del gobernador. El otro postulante para ser apoderado, Mariano Díaz Ordoñez, del peronismo de La Matanza, tampoco figuraba como afiliado al partido.

En el encuentro de este viernes se acordó el 15 de marzo como fecha para renovar autoridades

Cerca de Kirchner aseguraron a Infobae que “se va a seguir trabajando para llegar una lista de unidad” y agregaron: “De nuestro lado está toda la predisposición”. Del otro lado, uno de los negociadores de Kicillof habló tras la reunión y sostuvo que “no hay una situación de unidad”.

“Podemos intentar lograrla, no es un tema de ‘queremos la unidad, seamos buenos’: estamos discutiendo que tiene que cambiar la lógica”, afirmó el dirigente del MDF.

En esa discusión de fondo, el sector que responde al gobernador planteó la necesidad de un respaldo orgánico y sostenido del PJ bonaerense a la gestión provincial y a una construcción política con proyección nacional hacia 2027.

A partir de la definición del cronograma, los distintos sectores comenzaron a trabajar contrarreloj para cargar afiliaciones. También quedó abierta la posibilidad de convocar al congreso partidario para redefinir la integración de la junta electoral, en una reunión de modalidad virtual.