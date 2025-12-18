Política

El oficialismo acelera y busca tener hoy el dictamen de la Reforma Laboral

Patricia Bullrich pretende tener el proyecto listo para llevarlo al recinto después de Navidad. Durante la mañana, la legisladora de LLA presidió una segunda jornada de exposiciones contrapuestas entre abogados laboralistas, empresarios y referentes culturales

Guardar
Reunin plenaria de las comisiones
Reunin plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsin Social y de Presupuesto y Hacienda, el 18 de diciembre de 2025, en el saln Azul del Senado de la Nacin, Buenos Aires, Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

En lo que fue la segunda jornada de debate de la plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo decidió acortar los plazos y apurar la firma del dictamen para lograr que el proyecto de Reforma Laboral pueda estar listo para ir al recinto la semana que viene, después de la fiesta de Navidad.

El plenario, que estaba citado para las 9:30 y comenzó 9:45, recibió expositores que en su gran mayoría se mostraron contrarios a la reforma que impulsa el Ejecutivo. Una primera tanda de abogados y asociaciones de abogados laboralistas, una segunda tanda de asociaciones de bancos y una tercera y última tanda que estuvo a cargo de representantes de la cultura.

La decisión del oficialismo es avanzar con la firma del dictamen, por eso la presidenta de la comisión de Trabajo, la senadora Patricia Bullrich, señaló minutos después de las 12 del mediodía que se pasaba a un cuarto intermedio hasta las 16, en donde iba a haber una nueva ronda de oradores y que a las 17 “les pedimos a todos estar presentes porque vamos a dictaminar”.

El senador del bloque Justicialista Mariano Recalde pidió extender el plazo “porque hay muchos que quieren exponer” y la respuesta de Bullrich fue tajante. “Hay una hora para exponer y después pasamos a dictaminar”. Para terminar dejó un comentario que marca un poco el clima que se vive en el Senado: “volvemos a reunirnos a las 16 así ustedes tienen tiempo de ir a la marcha”, en relación a la convocatoria a las 15 horas de la CGT en Plaza de Mayo.

En lo que se refiere a las exposiciones, los abogados laboralistas que tomaron la palabra fueron presentando oposiciones al proyecto. El primero fue Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien señaló que la propuesta “lo que busca es potenciar el poder del empleador. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos. Hay un avance en la eliminación de controles a los empresarios dando impunidad y en contra de los trabajadores y de los empresarios que cumplen”, agregó.

En la misma línea se mostró Pablo Topet, asesor legal de la CGT, quien señaló que la ley “es un atraso. Se desalariza, la jornada no tiene límite, modifica las facultades, se permite el pago en cuotas algo que es inaceptable. Se incorpora un mecanismo de protección al empleador por la indemnización. El derecho del trabajo es algo que inventamos para mejor mecanismo de seres humanos desiguales, es una involución inadmisible”.

El único empresario que estuvo presente fue Armando Farina, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, quien sostuvo que “no se está hablando sobre qué se va a hacer para incluir a los 11 millones de personas que están fuera del sistema. Si la reforma no incluye parámetros que deja de trasladar preocupaciones a las pymes y recursos a los trabajadores, va a seguir fracasando”.

Volviendo al mundo judicial, María Elena López, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, también mostró disidencias con el proyecto que busca dictaminar hoy Bullrich y señaló que en la entidad recibieron con “sorpresa y estupor los artículos 90 y 91 del proyecto de modernización como también todos aquellos que contiene el proyecto en materia de modificación de nuestra ley 18.345 de ordenamiento procesal”.

Reunin plenaria de las comisiones
Reunin plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsin Social y de Presupuesto y Hacienda, el 18 de diciembre de 2025, en el saln Azul del Senado de la Nacin, Buenos Aires, Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

También hubo un espacio para que los sectores de la cultura expongan y en este caso el primero fue Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual, quien apuntó a los cambios impositivos que propone la ley para el sector y dijo que es “importante” que los legisladores entiendan “que lo que se está perdiendo es una cultura federal y repensar también si es necesario borrar los gravámenes que son de un sistema de comunicación federal o el gravamen a las entradas de cine que nada afecta a las provincias”.

Tello compartió el tiempo de exposición con el actor y productor Pablo Echarri, quien dijo que consideran al proyecto “regresivo y ruinoso en un marco de retracción y de pobreza. Es un sometimiento de los que generan el trabajo a los trabajadores”. Y luego de señalar que no era la primera vez que iban al Congreso a defender al sector preguntó ¿por qué el ataque es tan directo a la cultura?

Apoyo con disidencias

La primera voz a favor llegó de la mano de Pablo Dono, director legal de la Asociación Argentina de Contribuyentes. “Vemos positivo que la baja de impuestos se haga con equilibrio fiscal para no tener que caer ni en deuda, que es impuestos futuros o un default, por lo cual es muy positivo poder hacerlo de esta forma compasada, liberando sectores productivos y evitando la inflación”.

Quienes también estuvieron presentes señalando los beneficios “en general” fueron las asociaciones bancarias. Los hombres que representan a los bancos señalaron un apoyo en general a la norma pero rechazaron la apertura a las billeteras virtuales de las cuentas sueldo.

Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina y Javier Bolzico, presidente de Asociación de Bancos Argentinos; apuntaron contra el artículo 35 del proyecto. “”En principio estamos muy de acuerdo con la reforma laboral. Proponemos eliminar el art. 35 porque la cuenta sueldo es un pilar del sistema económico, es la protección legal del salario y está supervisada por el Banco Central", sostuvo Cesario. “Este es un muy buen proyecto porque parte de un buen diagnóstico con articulado consistente con los hallazgos de ese diagnóstico, pero el artículo 35 no hace a la reforma porque no ataca ninguno de los problemas, ni genera acercamiento a los objetivos”, señaló Bolzico.

Temas Relacionados

Reforma laboralCongresoPatricia BullrichCGTPlaza de MayoArgentinaLegislación laboralDebate parlamentarioAsociación de Bancos de la ArgentinaAsociación de Abogados Laboralistas

Últimas Noticias

El cristinismo le propone a Kicillof un acuerdo de unidad para el PJ Bonaerense, pero pide respetar los lugares claves

La propuesta la llevó Federico Otermín a un encuentro con Gabriel Katopodis y Julio Alak. El sector de los Kirchner reclama conservar las sillas que tiene entre los apoderados y la junta electoral

El cristinismo le propone a

Marcha de la CGT, en vivo: las últimas noticias de la movilización contra la reforma laboral de Milei

Las centrales sindicales, gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizarán esta tarde hacia Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno

Marcha de la CGT, en

Reforma laboral: qué dice el duro documento de la CGT que se leerá durante el acto en Plaza de Mayo

En el texto se considera que el proyecto del Gobierno es “un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores” y se advierte que es una iniciativa “regresiva y precarizadora”

Reforma laboral: qué dice el

Video: el momento en que Diputados rechazó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario

En la madrugada de ayer, luego de una maratónica sesión, se bloqueó el capítulo 11 de la ley del Presupuesto 2026. La ajustada votación fue de 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones. Los festejos de la bancada peronista y sus aliados

Video: el momento en que

“Apelamos a la responsabilidad parental”: el gobierno de Mendoza defendió las multas contra el bullying escolar

El ministro de Educación provincial, Tadeo García Salazar, explicó que el nuevo marco legal establece la posibilidad de sanciones, tareas comunitarias o capacitaciones para los adultos responsables de niños que ejerzan acoso

“Apelamos a la responsabilidad parental”:
DEPORTES
Damián Díaz recordó a Mario

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

La reacción de los compañeros de Mario Pineida tras conocerse la noticia de su asesinato y los sentidos mensajes de sus amigos del fútbol

TELESHOW
Flor Vigna mostró cómo se

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: “Lucha por su vida”

Los cálidos mensajes de cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: “Coco de mi vida”

Gustavo Bermúdez recordó el comienzo de su historia de amor con Verónica Varano: “Yo la encaré”

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

INFOBAE AMÉRICA

Ministros bolivianos explican la liberación

Ministros bolivianos explican la liberación del subsidio a los combustibles: “Entendemos la magnitud de las medidas”

Choferes de Bolivia plantean aumentar el precio del pasaje tras la liberación del subsidio al combustible

Nueva amenaza de Putin a Occidente: desplegó en Bielorrusia el misil nuclear hipersónico Oreshnik

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Los ecuatorianos aspiran a ganar USD 864 al mes, lejos del nuevo salario básico