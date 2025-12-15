Crece la desconfianza del sector de Kicillof al pedido de sesión que impulsa el kirchnerismo en el Senado

En el kicillofismo miran con recelo el pedido de sesión que pide el sector de CFK en el Senado bonaerense

La discusión dentro del peronismo bonaerense sigue a flote en ámbito legislativo, con epicentro en el Senado provincial que preside Verónica Magario. Pesa sobre la vicegobernadora un pedido de sesión extraordinaria impulsada por un grupo de senadores cuya terminal política ulterior es Cristina Kirchner. En el mismo, como dio cuenta Infobae, le solicitan a la titular de la Cámara baja convocar a una reunión en el recinto para tratar de dos proyectos de ley que, en su momento, fueron impulsados por el Poder Ejecutivo, que ya fueron aprobados en Diputados y que de no votarse antes de fin de año pierden estado parlamentario. Sin embargo, también hay una subtrama que tiene que ver con la definición de las vicepresidencias del Senado, que están vacantes luego del recambio legislativo.

Lo cierto es que la respuesta al pedido de sesión que lleva las firmas de Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi expuso que las diferencias internas siguen latentes. “Estuvieron seis años para tratar esos proyectos —creación de un Centro de Industria Farmacéutica y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud- y de golpe se acordaron. Es un poco raro”, ironizó colaborador del gobernador ante la consulta de este medio.

Las iniciativas se presentaron a principios del año pasado, se aprobaron ese año en Diputados y no corrieron con el mismo destino en el Senado. Los proyectos en cuestión fueron impulsados por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también referente de La Cámpora. “No votaron un proyecto de ellos y ahora tienen un apuro particular”, agregan en La Plata.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados PBA, Facundo Tignanelli

La posición del kirchnerismo es diferente. Aclaran que las iniciativas que son del Poder Ejecutivo lograron aprobarse en Diputados, donde el sector de CFK conduce el bloque. Cuando se aprobó la ley de endeudamiento, el presidente de la bancada peronista en la Cámara baja, Facundo Tignanelli planteó: “Hoy se aprobó la ley de financiamiento de la Provincia que requería los dos tercios de los votos. Había ingresado junto a fiscal y presupuesto el 4/11. Proyectos del poder ejecutivo en Diputados en 2025: 10, todos aprobados. 37 diputados del peronismo sobre 92. Resultado manda siempre”. Hay un mensaje implícito a los proyectos del Ejecutivo que terminan trabados en el Senado.

Magario recepcionó la nota, pero no convocó oficialmente a sesionar. Según el reglamento interno lo debe hacer con 72 horas corridas de antelación. De hacer el llamado este lunes, el encuentro debería ser el próximo jueves.

La tensión, más allá de los proyectos de Salud que pierden estado parlamentario, pasa por el lugar de la vicepresidencia 1° del Senado y el resto de los lugares de conducción de la Cámara alta, que aún no se definieron, ya que existe una puja entre el Movimiento Derecho al Futuro y el kirchnerismo por ese escaño que se encuentra en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, detrás de la vicegobernadora.

Hasta el 10 de diciembre último, el vicepresidente 1° del Senado era Luis Vivona; un dirigente de Malvinas Argentinas referenciado con el intendente de ese distrito, Leonardo Nardini y aliado al sector K. Vivona venció mandato y CFK propuso para ese lugar al intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii. En el kirchnerismo aseguran que la decisión de la expresidenta es un gesto de amplitud, incluyendo al sector intendentista en la mesa decisoria; mostrando una decisión diferente a la estrategia del sector de Kicillof que quiere que la vicepresidencia 1° sea para la senadora, Ayelén Durán.

La vicegobernadora, Verónica Magario

Durán es una senadora de la Sexta sección electoral, que se alejó de La Cámpora en un corrimiento más general que encabezó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; una decisión que luego decantó todo en el Movimiento Derecho al Futuro que tiene a Kicillof como conducción.

Entre los argumentos que esgrimen desde el axelismo para defender la postulación de Durán a la vicepresidencia en pugna es que la legisladora “es de confianza al gobernador y es una referencia del sector dentro del bloque de senadores peronistas”.

En el pedido de sesión que movió el kirchnerismo también aparecía en el temario, la jura de la legisladora Roxana López. Se trata de una senadora de La Cámpora que tiene que ocupar la banca que dejó libre el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien juró la semana pasada y luego se pidió licencia para seguir integrando el gabinete bonaerense. Así, La Cámpora se aseguraría también tener una banca más dentro del bloque peronista.