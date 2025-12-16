Política

Reforma laboral: los nombres clave de las comisiones del Senado para intentar dictaminar este viernes

Se formalizaron los legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista en Trabajo y Presupuesto y Hacienda, entre otras que intervendrán en las sesiones extraordinarias. El kirchnerismo aún no presentó a ningún representante

Guardar
Los integrantes del oficialismo y
Los integrantes del oficialismo y la oposición dialoguista en la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta

Tras imponerse este mediodía al kirchnerismo, oficialismo y aliados del Senado eligieron a sus representantes para las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda, quienes analizarán desde mañana la ley de reforma laboral enviada por el Ejecutivo. El pretencioso objetivo para dictaminar el viernes obliga a direccionar la lupa a los legisladores que intervendrán en las mismas.

La comisión de cabecera será la de Trabajo y Previsión Social. Allí, la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), pidió ser su titular sólo para este debate -raro, pero es lo que reclamó-, en cuerpo que tiene 17 butacas. Serán 12 para oficialismo y dialoguistas, mientras que cinco irán al kirchnerismo que maneja José Mayans y que, enojado con lo sucedido más temprano, aún no presentó a sus designados.

Además de Bullrich estarán la ex macrista y hoy violácea plena Carmen Álvarez Rivero -la cordobesa fue titular de Trabajo hasta el recambio-, y sus colegas Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Luis). Son cinco. Para firmar un despacho se precisan, al menos, nueve voluntades. Pueden encontrarse en diversos dictámenes o en uno solo.

Desde aquí cobran vigor los eventuales aliados como el titular de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), sus compañeros Rodolfo Suarez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco); el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), la anti Ficha Limpia y misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y Flavia Royón (Primero los Salteños). De estos siete, La Libertad Avanza requeriría cuatro, de mínima. La cuenta es mentirosa, ya que al resto sí o sí los necesitará en el recinto.

Los senadores del oficialismo y
Los senadores del oficialismo y la oposición dialoguista que formarán parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta

Ahora, veamos la de Presupuesto, que seguirá en manos de Ezequiel Atauche (Jujuy). Se suman los libertarios porteños Bullrich y el economista Agustín Monteverde, que es valorado y respetado para estos temas desde la Casa Rosada; el sanjuanino Olivera Lucero y el titular presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis). De nuevo, 19 en total, con cinco oficialistas y siete dialoguistas, con cuatro de éstos como meta para acompañar un despacho de mayoría.

En tanto, por la UCR estarán Flavio Fama (Catamarca), la experimentada Mariana Juri (Mendoza) y Schneider; Andrea Cristina (PRO-Chubut); Alejandra Vigo (Córdoba) y Edith Terenzi (Chubut), de Provincias Unidas; y la hasta hace dos minutos filo macrista y ahora “jaldista” Beatriz Ávila (Tucumán).

A quien pareció pegarle la realidad de lleno en el microclima libertario, tras algunos intentos exagerados de protagonismo, fue al fueguino Agustín Coto. No integrará estas comisiones. Tampoco, la de Justicia. Su nombre sí aparece escrito en la de Minería. Sueña con arrebatarle la presidencia provisional a Abdala, que es bien visto por varios de sus colegas y puso la cara en los peores momentos del Gobierno, cuando otros prefirieron esconderse o mostrarse sonrientes, en actos kirchneristas, en medio de la debacle. Fue hace tan solo cinco minutos.

Las próximas 72 horas serán frenéticas para el oficialismo. Desde las 9 de mañana, se constituirán las cuatro comisiones que intervendrán, en simultáneo, con los debates de la reforma laboral y la ley de glaciares. Dos horas más tarde, se iniciará la discusión de verdad en los plenarios de Trabajo y Presupuesto; y Minería y Medio Ambiente. Bullrich quiere acelerar sin dudar y emitir despachos de todo lo que pueda el viernes. Podría agregarse el Presupuesto 2026, que es analizado hoy en Diputados. De hecho, ya fue pedida una sesión para este miércoles.

En la Cámara alta, las previsiones de Bullrich están direccionadas a aterrizar en el recinto el 26 -la sesión continuaría el sábado, casi con seguridad- o, en el peor de los casos, el lunes 29. De quedar algo obstruido, se retomará en febrero.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoSesiones extraordinariasCongresoPresupuesto 2026GlaciaresComisionesPatricia BullrichEzequiel AtaucheÚltimas noticias

Últimas Noticias

Argentina volvió a pedir por liberación de Nahuel Gallo ante la ONU a más de un año de su desaparición en Venezuela

El reclamo se llevó a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos en medio de una exposición sobre los hechos que ocurren en el régimen de Nicolás Maduro. El gendarme argentino fue secuestrado el 8 de diciembre de 2024 y desde entonces no se sabe dónde está

Argentina volvió a pedir por

Javier Milei se reunió con José Kast, el presidente electo de Chile: qué dijo sobre el futuro de Daza y los proyectos que trabajan juntos

La cumbre entre ambos mandatarios tuvo como foco la seguridad, la política migratoria y la relación comercial entre los dos países. No descartó que el viceministro de Economía argentino vaya a su gestión

Javier Milei se reunió con

El oficialismo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026, que prevé la eliminación del financiamiento al Garrahan, universidades y discapacidad

Contó con el apoyo del PRO, la UCR, y los gobernadores Jalil y Jaldo. También obtuvo las firmas para le ley de Inocencia Fiscal. Fuerza Patria y Unidos presentaron proyectos propios. El miércoles se votará en el recinto

El oficialismo obtuvo dictamen para

El juez Leopoldo Bruglia fue elegido presidente de la Cámara Federal porteña para 2026

El Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 renovó sus autoridades para el año próximo

El juez Leopoldo Bruglia fue

Senado: libertarios y dialoguistas relegaron a los K en comisiones y mañana se discutirá la reforma laboral

Será este miércoles, desde las 9. También comenzará el análisis de la ley de glaciares y se aguarda el Presupuesto, que está en Diputados. Ambiciosa meta de dictámenes el viernes y sesión el 26

Senado: libertarios y dialoguistas relegaron
DEPORTES
Nalbandian reflotó su polémica con

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

TELESHOW
Araceli González contó por qué

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció un agravamiento

La ONU denunció un agravamiento de la represión rusa en los territorios ocupados de Ucrania

La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La luz de Ahmed, un Justo entre las Naciones de nuestros tiempos

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto