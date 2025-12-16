Reforma laboral: los nombres clave de las comisiones del Senado para intentar dictaminar este viernes

Los integrantes del oficialismo y la oposición dialoguista en la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta

Tras imponerse este mediodía al kirchnerismo, oficialismo y aliados del Senado eligieron a sus representantes para las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda, quienes analizarán desde mañana la ley de reforma laboral enviada por el Ejecutivo. El pretencioso objetivo para dictaminar el viernes obliga a direccionar la lupa a los legisladores que intervendrán en las mismas.

La comisión de cabecera será la de Trabajo y Previsión Social. Allí, la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), pidió ser su titular sólo para este debate -raro, pero es lo que reclamó-, en cuerpo que tiene 17 butacas. Serán 12 para oficialismo y dialoguistas, mientras que cinco irán al kirchnerismo que maneja José Mayans y que, enojado con lo sucedido más temprano, aún no presentó a sus designados.

Además de Bullrich estarán la ex macrista y hoy violácea plena Carmen Álvarez Rivero -la cordobesa fue titular de Trabajo hasta el recambio-, y sus colegas Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Luis). Son cinco. Para firmar un despacho se precisan, al menos, nueve voluntades. Pueden encontrarse en diversos dictámenes o en uno solo.

Desde aquí cobran vigor los eventuales aliados como el titular de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), sus compañeros Rodolfo Suarez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco); el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), la anti Ficha Limpia y misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y Flavia Royón (Primero los Salteños). De estos siete, La Libertad Avanza requeriría cuatro, de mínima. La cuenta es mentirosa, ya que al resto sí o sí los necesitará en el recinto.

Los senadores del oficialismo y la oposición dialoguista que formarán parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta

Ahora, veamos la de Presupuesto, que seguirá en manos de Ezequiel Atauche (Jujuy). Se suman los libertarios porteños Bullrich y el economista Agustín Monteverde, que es valorado y respetado para estos temas desde la Casa Rosada; el sanjuanino Olivera Lucero y el titular presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis). De nuevo, 19 en total, con cinco oficialistas y siete dialoguistas, con cuatro de éstos como meta para acompañar un despacho de mayoría.

En tanto, por la UCR estarán Flavio Fama (Catamarca), la experimentada Mariana Juri (Mendoza) y Schneider; Andrea Cristina (PRO-Chubut); Alejandra Vigo (Córdoba) y Edith Terenzi (Chubut), de Provincias Unidas; y la hasta hace dos minutos filo macrista y ahora “jaldista” Beatriz Ávila (Tucumán).

A quien pareció pegarle la realidad de lleno en el microclima libertario, tras algunos intentos exagerados de protagonismo, fue al fueguino Agustín Coto. No integrará estas comisiones. Tampoco, la de Justicia. Su nombre sí aparece escrito en la de Minería. Sueña con arrebatarle la presidencia provisional a Abdala, que es bien visto por varios de sus colegas y puso la cara en los peores momentos del Gobierno, cuando otros prefirieron esconderse o mostrarse sonrientes, en actos kirchneristas, en medio de la debacle. Fue hace tan solo cinco minutos.

Las próximas 72 horas serán frenéticas para el oficialismo. Desde las 9 de mañana, se constituirán las cuatro comisiones que intervendrán, en simultáneo, con los debates de la reforma laboral y la ley de glaciares. Dos horas más tarde, se iniciará la discusión de verdad en los plenarios de Trabajo y Presupuesto; y Minería y Medio Ambiente. Bullrich quiere acelerar sin dudar y emitir despachos de todo lo que pueda el viernes. Podría agregarse el Presupuesto 2026, que es analizado hoy en Diputados. De hecho, ya fue pedida una sesión para este miércoles.

En la Cámara alta, las previsiones de Bullrich están direccionadas a aterrizar en el recinto el 26 -la sesión continuaría el sábado, casi con seguridad- o, en el peor de los casos, el lunes 29. De quedar algo obstruido, se retomará en febrero.