Política

Jefatura de Gabinete oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes

A partir de ahora, los funcionarios deberán solicitar formalmente el servicio de traslado y justificar el motivo por el que lo piden. El jefe de ministros Manuel Adorni enfatizó el mensaje de austeridad para la gestión

Solo casos excepcionales podrán acceder a un vehículo oficial, tras una evaluación puntual y justificación documentada

La Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó este martes 16 de diciembre una serie de decisiones orientadas a la reducción del gasto y la optimización de recursos dentro del ámbito estatal. En un comunicado oficial, se dispuso la revocación inmediata de todas las asignaciones de vehículos oficiales y choferes para personal bajo la órbita del organismo. La medida afecta a funcionarios, agentes y empleados que hasta hoy gozaban de este beneficio, bajo el argumento de reforzar los principios de austeridad y eficiencia, según indicó el documento oficial que enfatiza que se trató de una indicación del jefe de ministros, Manuel Adorni.

A partir de la fecha, utilizar un vehículo oficial ya no será un derecho automático ni una prerrogativa implícita para quienes desempeñan cargos jerárquicos o técnicos en las estructuras dependientes de la Jefatura de Gabinete. La disposición establece un protocolo estricto: los interesados deberán gestionar formalmente cada pedido de traslado, justificando por escrito la necesidad y el motivo de la solicitud. Solo serán autorizados si cuentan con el aval expreso y detallado de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, lo que implica una supervisión centralizada y restrictiva sobre cualquier excepción a la regla general de reducción.

El recorte tiene como objetivo inmediato reorganizar la flota vehicular y los servicios de choferes, eliminando privilegios que hasta el momento respondían a criterios discrecionales. Cada secretaría dependiente de la Jefatura deberá presentar un relevamiento detallado con los bienes y recursos restituidos. La medida, además, ordena que los recursos afectados a traslados solo podrán emplearse en actividades inherentes a las funciones oficiales, restringiendo cualquier uso que exceda lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las tareas asignadas.

La decisión, según adelantó este fin de semana el entorno de Adorni a Infobae, se enmarca en un paquete de acciones dirigido a ajustar la dotación de personal, reducir las partidas presupuestarias y eliminar superposiciones estructurales en el área. El ministro coordinador busca replicar a escala el modelo de limitación y “optimización” que promueve el presidente Javier Milei en el resto de la administración pública. El equipo de colaboradores fue advertido desde el inicio de la gestión sobre la intención de eliminar las llamadas “competencias duplicadas” y reducir al menos un 20% el plantel, con el argumento de que la estructura existente es “sobredimensionada”.

La nueva normativa exige que cada traslado en vehículo oficial sea justificado y aprobado por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa

La centralización y el control estricto en el uso de vehículos oficiales también responden al diagnóstico de que existía un reparto irregular de automóviles dentro del área. Según indicaron las mismas fuentes, anteriormente la Jefatura de Gabinete contaba con 78 coches a disposición, utilizados sin un criterio homogéneo por empleados y funcionarios de diverso rango. A partir de ahora, solo casos excepcionales podrán tramitar la reasignación de un vehículo, previa evaluación puntual, en línea con la consigna de que “no hay plata y los recursos deben ser reordenados”.

Los cambios en materia de movilidad se suman a otras restricciones vinculadas a viáticos y viajes laborales. Las nuevas directrices dejan en claro que los secretarios, subsecretarios y directores deberán ajustar su operatoria: “Se terminó eso de viajar en Business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas”, afirmaron fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete. El mensaje, transmitido la semana pasada en reuniones internas, fue respaldado por la mesa chica que coordina Ian Vignale y que tiene a su cargo monitorear la adecuación de cada área a los lineamientos dictados desde la jefatura.

La reorganización alcanza también al organigrama, tras la disolución de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutivo liderada por José Rolandi y la remoción de los secretarios dependientes de esa estructura. La reconfiguración incluye nuevas designaciones, como el nombramiento de Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa), Javier Lanari (Comunicación y Medios), Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología) y Daniel Scioli (Ambiente y Turismo), coordinados por Aimé Vázquez como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores. Todas las áreas deberán presentar propuestas para reducir superposiciones y eliminar gastos que puedan considerarse prescindibles, en sintonía con las órdenes de Adorni.

