El CARI apoya la candidatura de Rafael Grossi a la ONU y hará un acto en La Rural para respaldarlo

El dirigente fue postulado por el Poder Ejecutivo (Foto AP/Richard Drew)

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) manifestó públicamente su apoyo a la propuesta del Gobierno de llevar a Rafael Grossi como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organiza una cena para la semana que viene para impulsar su candidatura.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de la institución sin fines de lucro, el diplomático será el orador principal del evento que se realizará en La Rural el próximo lunes, a partir de las 19:00.

En el restaurante del predio, llamado “El Central”, el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dará una conferencia frente a los cientos de invitados de diferentes sectores.

Bajo el título “Camino a las Naciones Unidas”, el CARI busca que Grossi exponga los principales lineamientos que tendrá su gestión en caso de ser aceptado en el cargo para el cual fue presentado por el Poder Ejecutivo.

Al respecto del evento, quienes están al tanto de su planificación adelantaron que Grossi “va a responder preguntas” del público “en una estructura de town hall meeting, o sea de diálogo directo con los miembros de la institución", que son diplomáticos, empresarios de primera línea, académicos y miembros de los gobiernos Nacional y provinciales.

La sede de la ONU, en Washington (REUTERS/Carlo Allegri)

En una entrevista con Infobae que brindó a finales de noviembre, el dirigente anticipó cuáles van a ser los principales puntos en los que se va a basar la campaña que llevará adelante a lo largo del 2026.

“Mi plataforma para la Secretaría General incluye y comienza diciendo que las Naciones Unidas tienen que acordarse de para qué fueron creadas. Fueron creadas para mantener la paz y la seguridad internacional y para evitar el escándalo y la miseria de la guerra. Y estamos en un momento donde la agenda internacional es dura, de conflicto, de tensión” criticó.

En este sentido, aseguró que si logra ser nombrado al frente de la ONU, va a aplicar “la misma metodología y aproximación activa de respeto” que el organismo tiene actualmente, pero con mayor “involucramiento e iniciativa constante a la solución de los conflictos internacionales”.

Las declaraciones del diplomático sobre el rol de las Naciones Unidas van en línea con las del presidente Javier Milei, quien en la última asamblea general volvió a tener palabras duras contra el cuerpo, al considerar que representa un “modelo de gobierno supranacional de burócratas” que buscan “imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”.

“Pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta”, sostuvo el libertario en aquella oportunidad.

Milei, en su discurso ante la ONU

El titular de la OIEA, entidad que depende de la ONU, se postula para reemplazar a António Guterres, quien termina su mandato en enero de 2027, y se esperanza con la posibilidad de conseguirlo a partir de que este año el lugar le correspondería a América Latina, siguiendo la regla implícita de que el puesto rota entre representantes de distintos continentes, excepto los Estados Unidos, ya que se considera que tiene mucha influencia de por sí.

De hecho, es muy probable que la cena sea seguida de cerca por las embajadas de los otros países que también tienen candidatos, como es el caso de Chile, que postuló a la ex presidenta de izquierda Michelle Bachelet, quien en el pasado ocupó varios cargos en Naciones Unidas.

De todas maneras, resta saber si el nuevo mandatario de la nación vecina, el republicano José Antonio Kast, de derecha, va a mantener la nominación de su antecesora. Este martes, se reunió con Milei en la Casa Rosada.

Una de las primeras personas a las que Grossi les confirmó su deseo de competir por esa silla fue al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una reunión que mantuvo con él en Washington en agosto.

Recientemente, el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, le entregó el Premio Embajador Carlos Muñiz a la Excelencia, en otra cena en La Rural, a la que asistieron 400 invitados, entre los cuales estuvieron el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.