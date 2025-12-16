Política

El CARI apoya la candidatura de Rafael Grossi a la ONU y hará un acto en La Rural para respaldarlo

El organismo convocó a diferentes figuras políticas a una cena en el predio de Palermo para apoyar la postulación del diplomático, quien ya se mostró bastante crítico de la conducción actual de las Naciones Unidas, en línea con la postura del Gobierno

Guardar
El dirigente fue postulado por
El dirigente fue postulado por el Poder Ejecutivo (Foto AP/Richard Drew)

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) manifestó públicamente su apoyo a la propuesta del Gobierno de llevar a Rafael Grossi como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organiza una cena para la semana que viene para impulsar su candidatura.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de la institución sin fines de lucro, el diplomático será el orador principal del evento que se realizará en La Rural el próximo lunes, a partir de las 19:00.

En el restaurante del predio, llamado “El Central”, el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dará una conferencia frente a los cientos de invitados de diferentes sectores.

Bajo el título “Camino a las Naciones Unidas”, el CARI busca que Grossi exponga los principales lineamientos que tendrá su gestión en caso de ser aceptado en el cargo para el cual fue presentado por el Poder Ejecutivo.

Al respecto del evento, quienes están al tanto de su planificación adelantaron que Grossi “va a responder preguntas” del público “en una estructura de town hall meeting, o sea de diálogo directo con los miembros de la institución", que son diplomáticos, empresarios de primera línea, académicos y miembros de los gobiernos Nacional y provinciales.

La sede de la ONU,
La sede de la ONU, en Washington (REUTERS/Carlo Allegri)

En una entrevista con Infobae que brindó a finales de noviembre, el dirigente anticipó cuáles van a ser los principales puntos en los que se va a basar la campaña que llevará adelante a lo largo del 2026.

“Mi plataforma para la Secretaría General incluye y comienza diciendo que las Naciones Unidas tienen que acordarse de para qué fueron creadas. Fueron creadas para mantener la paz y la seguridad internacional y para evitar el escándalo y la miseria de la guerra. Y estamos en un momento donde la agenda internacional es dura, de conflicto, de tensión” criticó.

En este sentido, aseguró que si logra ser nombrado al frente de la ONU, va a aplicar “la misma metodología y aproximación activa de respeto” que el organismo tiene actualmente, pero con mayor “involucramiento e iniciativa constante a la solución de los conflictos internacionales”.

Las declaraciones del diplomático sobre el rol de las Naciones Unidas van en línea con las del presidente Javier Milei, quien en la última asamblea general volvió a tener palabras duras contra el cuerpo, al considerar que representa un “modelo de gobierno supranacional de burócratas” que buscan “imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”.

“Pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta”, sostuvo el libertario en aquella oportunidad.

Milei, en su discurso ante
Milei, en su discurso ante la ONU

El titular de la OIEA, entidad que depende de la ONU, se postula para reemplazar a António Guterres, quien termina su mandato en enero de 2027, y se esperanza con la posibilidad de conseguirlo a partir de que este año el lugar le correspondería a América Latina, siguiendo la regla implícita de que el puesto rota entre representantes de distintos continentes, excepto los Estados Unidos, ya que se considera que tiene mucha influencia de por sí.

De hecho, es muy probable que la cena sea seguida de cerca por las embajadas de los otros países que también tienen candidatos, como es el caso de Chile, que postuló a la ex presidenta de izquierda Michelle Bachelet, quien en el pasado ocupó varios cargos en Naciones Unidas.

De todas maneras, resta saber si el nuevo mandatario de la nación vecina, el republicano José Antonio Kast, de derecha, va a mantener la nominación de su antecesora. Este martes, se reunió con Milei en la Casa Rosada.

Una de las primeras personas a las que Grossi les confirmó su deseo de competir por esa silla fue al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una reunión que mantuvo con él en Washington en agosto.

Recientemente, el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, le entregó el Premio Embajador Carlos Muñiz a la Excelencia, en otra cena en La Rural, a la que asistieron 400 invitados, entre los cuales estuvieron el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiONUCARILa RuralRafael GrossiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno acordó con CABA incluir en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda de coparticipación

El artículo se sumará mañana durante el debate en Diputados. Hoy la norma tuvo dictamen de comisión. Las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, para solucionar el conflicto

El Gobierno acordó con CABA

Jefatura de Gabinete oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes

A partir de ahora, los funcionarios deberán solicitar formalmente el servicio de traslado y justificar el motivo por el que lo piden. El jefe de ministros Manuel Adorni enfatizó el mensaje de austeridad para la gestión

Jefatura de Gabinete oficializó el

Los gobernadores opositores a Milei criticaron la reforma laboral: “Genera más desfinanciamiento federal”

Los mandatarios de Fuerza Patria apuntaron contra la gestión libertaria y se mostraron como un bloque unido. Del encuentro en la casa de La Pampa participó el nuevo gobernador santiagueño

Los gobernadores opositores a Milei

El proyecto de Inocencia Fiscal quedó listo para ser tratado mañana junto al Presupuesto 2026 en Diputados

El Gobierno busca simplificar el sistema tributario y fomentar el uso de dólares que están atesorados sin declarar “en el colchón”. El oficialismo tuvo el apoyo del PRO, la UCR y gobernadores aliados, por lo que se descuenta que obtendrá la media sanción sin problemas

El proyecto de Inocencia Fiscal

Magario no asumirá su banca como diputada provincial y seguirá como vicegobernadora

La decisión se conoció este miércoles en la previa a la sesión en la que debía jurar como legisladora tras haber encabezado la lista de Fuerza Patria en las últimas elecciones provinciales

Magario no asumirá su banca
DEPORTES
Ousmane Dembélé ganó el premio

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

TELESHOW
El mal momento que pasó

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano: “Hay un poquito de todo”

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

La autocrítica de Guillermina Valdés tras enterarse de la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta”

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

INFOBAE AMÉRICA

Ocho hallazgos sorprendentes de la

Ocho hallazgos sorprendentes de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet en el Mar Argentino

Ecuador habló fuerte y claro

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

Los mejores casinos online en México 2025, según apuestas-deportivas.es

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia