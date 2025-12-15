Manuel Adorni continúa conformando su equipo en la Jefatura de Gabinete con otras dos designaciones clave

Oficializaron las designaciones de dos funcionarios que integrarán la mesa chica de Adorni en la Jefatura de Gabinete

En medio de la reestructuración del Gobierno, formalizaron dos nuevas designaciones en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así, Manuel Adorni terminó de conformar se mesa chica de trabajo. Esta medida se oficializó este lunes mediante la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial, que incluyen la aceptación de renuncias y el nombramiento de funcionarios en cargos clave.

Federico Esteban Sicilia, como nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, es una de las nuevas incorporaciones al Gabinete de la cartera que gestiona el equipo ministerial. Entra en lugar Juan Manuel Gallo. De hecho, mediante el decreto 882/2025, el Gobierno aceptó su renuncia y agradeció al funcionario saliente “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Sicilia es un funcionario de estrechísima confianza del vocero presidencial, ya que se desempeñaba como secretario administrativo en la Secretaría de Comunicación y Medios. En los cambios dispuestos por decretos se le transfirió el manejo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Otra de las incorporaciones es la de Ian Lionel Vignale, como secretario Ejecutivo. Con el Decreto 881/2025, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Nicolás Andrés Germán a este cargo, con vigencia desde el 27 de noviembre de 2025.

Tal como sucedió con Gallo, le agradecieron por su labor. De esta manera, la desiGnación de Vignale tiene carácter retroactivo a partir del 6 de diciembre.

Se trata de otro funcionario proveniente de la Vocería Presidencial. De esta manera, pasa a ser el titular de la Secretaría Ejecutiva, que tiene una rol vital en lo que refiere a la coordinación al interior del Gobierno. También tiene la responsabilidad sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la compañía Corporación Puerto Madero.

Estos cambios en la Jefatura de Gabinete se dan luego de que Adorni determinara que dejen de existir las vicejefaturas y se pase a un esquema de secretarías.

A principio de mes, el funcionario decidió echar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; un técnico que se posicionó como número dos de la cartera, tanto en las gestiones de Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Si bien Rolandi le había dado varias alternativas a Adorni para poder seguir colaborando en la función, ninguna de ellas terminó por convencerlo, dando por terminado el vínculo e iniciando una transición ordenada.

Los nuevos funcionarios que integrarán la mesa chica de Adorni en la Jefatura de Gabinete (Foto: Maximiliano Luna)

Otro nombramiento destacado de esta semana fue el de Ignacio Devitt, como nuevo secretario de Asuntos Estratégicos. El funcionario fue presentado el martes pasado en la reunión de mesa política de la Casa Rosada, en la cual estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Se les explicó que Devitt tendrá un rol de vital importancia de aquí en adelante. Además de tener funciones como la coordinación entre las políticas de Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia; Adorni lo presentó como quien hará de enlace parlamentario entre la Casa Rosada y el Congreso.

Devitt tiene pasado reciente en puestos jerárquicos en Philip Morris y Genneia, aunque mantuvo diversos cargos en la función pública. Estuvo en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en un puesto de director nacional del Ministerio de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri y fue concejal por el PRO en el Concejo Deliberante de Vicente López.

Se prevé que cumpla la función de Rolandi de acá en adelante, aunque bajo el paraguas de su secretaría. Es por eso que se le transfirió la exsecretaría de Relaciones Parlamentarias que presidía el franquista, Oscar Moscariello, que aunque todavía no fue desplazado formalmente, no seguirá siendo parte del Gobierno.

El empoderamiento de Adorni hacia Devitt se plasma en otra decisión clave que salió hoy en el Boletín Oficial: el jefe de Gabinete creó la subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno, un área que no existía antes. “Va a estar direccionada a auditar y coordinar más al interior del Gobierno”, explicó un funcionario libertario. En el Gobierno alegan que durante la gestión de Guillermo Francos hubo un déficit en ese aspecto y que quieren “volver a convertir a la Jefatura en una cartera de gestión y no en una política”.

Ignacio Devitt, el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos de Manuel Adorni

En estos días también se traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual tiene las tareas de vocería presidencial y el manejo de las empresas de medios públicos más relevantes: APE (la ex-Télam), Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Esta cartera quedó en manos del periodista Javier Lanari.

El Gobierno oficializó a Javier Lanari

Por decisión del vocero, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli seguirá a cargo de la secretaría de Turismo y Ambiente, que ahora quedó bajo la órbita de Jefatura. Solo se le quitó la responsabilidad sobre Deportes, que pasó a ser una subsecretaría que se quedó en el Ministerio del Interior que preside Diego Santilli.

Además de recuperar Deportes, al ministerio santillista se le volvió a transferir el Renaper, una área que había sido delegada al Ministerio de Seguridad Nacional. Aquello había sido objeto de controversia y esa decisión se retrotrajo a pedido de Milei.