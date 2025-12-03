Cambios en el Gobierno: el decreto que busca firmar Adorni, los funcionarios que se vienen y los casilleros clave que faltan

El presidente de Argentina, Javier Milei, expone frente a simpatizantes en el festejo por su sorpresivo triunfo electoral en las elecciones de medio término, en Buenos Aires, Argentina. 26 oct, 2025. REUTERS/Cristina Sille

El Gobierno viene manteniendo una fase de constantes mutaciones desde que se produjeron las elecciones de octubre. En la plana mayor del Ejecutivo, todos los funcionarios ya fueron confirmados por el mismo presidente Javier Milei; pero todavía hace falta la reestructuración de las diferentes áreas involucradas, teniendo aquello un impacto en el ingreso y salida de funcionarios nacionales.

Entre mañana y pasado debería publicarse la actualización del Decreto 50/2019 que le ordenará la estructura organizacional a la Jefatura de Gabinete. Se trata de un aspecto técnico, pero que, en rigor, estaba casi paralizando la gestión del vocero presidencial. “Es algo que te empantana toda la gestión”, reconoce un altísimo funcionario del área.

Manuel Adorni decidió que en la Jefatura de Gabinete dejen de existir las vicejefaturas y se pase a un esquema de secretarías. Es por esa decisión que, tal y como adelantó Infobae, el funcionario decidió echar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; un técnico que se posicionó como virtual número dos de la cartera, tanto en las gestiones de Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Rolandi le había dado varias alternativas a Adorni para poder seguir colaborando en la función, pero ninguna de ellas terminó por convencerlo. Ayer por la mañana lo convocó junto al secretario ejecutivo, Nicolás Germán, dando por terminado el vínculo e iniciando una transición ordenada. También están confirmados los desplazamientos de los secretarios Juan Manuel Gallo (Coordinación Legal) y Oscar Moscariello (Relaciones Parlamentarios).

(Presidencia)

La principal empoderada de todo ese esquema será Aimé “Meme” Vázquez, consultora especializada en comunicación que representa al vocero presidencial en la mayoría de las reuniones que hay con otras tribus de la Casa Rosada. Asumirá bajo un puesto de secretaria, pero en la práctica será una suerte de jefa de Gabinete.

Está confirmado que Javier Lanari será el nuevo secretario de Comunicación y Medios, teniendo bajo su ala el control de los medios públicos (la exTélam, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina). Seguirá en la gestión el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien llegó a la gestión de parte del caputismo, pero que es considerado como un buen funcionario de parte del sector de la hermana presidencial.

Con la publicación del Decreto se oficializará el traspaso de las Secretarías de Turismo y Ambiente, las cuales seguirán siendo presididas por Daniel Scioli. “Nosotros nos vamos a ir del Gobierno y el ‘pichichi’ va a seguir en la función pública”, decía un integrante de la Jefatura para explicar que es una figura que le cae muy bien a los Milei.

Pese a que existe la certeza de ese lado, al vocero le hace falta determinar una parte para nada menor de los puestos de jerarquía que tiene la Jefatura de Gabinete. Por ejemplo, todavía no determinó quién liderará la Secretaría de Asuntos Estratégicos, un área que coordina las políticas de Defensa, Inteligencia y Seguridad.

Los cambios están siendo más lentos en el Ministerio del Interior, que hasta la publicación de este artículo sigue sin tener una estructura oficializada y operativa en el Mapa del Estado, el sitio que plasma todos los cambios administrativos del sector público. El único funcionario que se conoce que asumirá un rol como funcionario es Gustavo Coria, quien será secretario del Interior.

Los dos ministerios que estrenan nueva fase

A pesar de que no logró imponer a su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, como su sucesora, el ministro de Defensa, Luis Petri, se va de la función pública en muy buenos términos para asumir como diputado nacional por Mendoza. Su reemplazante es el actual jefe del Ejército Argentino, Carlos Presti, quien fue una elección de consenso en el Triángulo de Hierro.

Todos los cambios de nombres se van a comunicar desde el próximo lunes. Esto es porque Petri y Milei acordaron que nadie se fuera antes de la presentación de los F-16 que se hará este domingo en Río Cuarto, Córdoba.

En la cúpula del Estado Mayor Conjunto y en las Fuerzas Armadas saben que habrá un cambio de magnitudes. Antes de renunciar, Petri será quien firme los cambios en ambas esferas para que no lo tenga que hacer su sucesor. Muchos creen que estos tendrán efecto entre la semana del 16 al 20 de diciembre.

La única decisión que se trasparentó es que Guillermo Madero pasará a ser el nuevo jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa. No se conoce si eso puede implicar que se desplace a la cúpula de funcionarios técnicos que fueron colocados por Petri.

El nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti

Es un hecho de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, no seguirá en el cargo porque no puede ser comandado por un ministro militar y de menor antigüedad que la suya. La magnitud de todos los cambios dependerá de quién sea electo como su reemplazante: esa será la vara para la cual se medirán el resto de designaciones.

Presti ya lo tiene decidido, pero el nombre no circula. Se presume que será alguien del Ejército Argentino. De ese entorno, el flamante ministro tiene una confianza estrecha con su subjefe, Carlos Carugno. El nombre deberá ser autorizado por los hermanos Milei, a quienes le empezaron a importar cada vez más los asuntos castrenses. Ambos quieren que el reemplazante de Presti en el Ejército sea el actual jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

El jefe de la Armada, Carlos Allievi, no seguiría en su puesto. No se tiene la misma certeza de Gustavo Valverde, la máxima autoridad de la Fuerza Aérea. En Defensa dicen que es el único que tiene muchas posibilidades de quedarse en su puesto. Fuentes castrenses siguen especulando si habrá cambios más profundos al interior del Estado Mayor Conjunto y si cambiará el comandante de operaciones conjuntas.

Ayer por el mediodía se produjo la formalización de la designación de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, quien asumirá la conducción del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

En rigor, el ministerio seguirá siendo controlado a distancia por la dirigente libertaria. En su entorno marcan que hay una gran parte de la estructura que se seguirá manteniendo a los fines de no desnaturalizar el know-how de la Doctrina Bullrich.

A Monteoliva le dejaron poner a quien será su jefe de Gabinete. Ese será Fernando Koursnier, actual director de Normativa y Enlace Judicial. Hasta el momento no hay más cambios confirmados, pero han comunicado su renuncia el subsecretario del Crimen, Mario Romero, y el director nacional Fernando Soto. Este último lo hizo para pasar junto a Bullrich en calidad de asesor.

La exfuncionaria libertaria ya está buscando cómo rodearse en el Senado. Tendría decidido que el exdirector de Parques Nacionales, Cristian Larsen, sea su secretario parlamentario.