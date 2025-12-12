Con promesas de renovación, la UCR elegirá presidente: el rol de los gobernadores y la relación con Milei

Leonel Chiarella fue propuesto por Maximiliano Pullaro y cuenta con el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas

Tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de la conducción de la UCR nacional, el Plenario de Delegados elegirá este viernes desde las 14 al nuevo presidente del Comité. Como adelantó Infobae, el candidato que impulsa la mayoría de los sectores para suceder a Martín Lousteau es Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto que aparece como la referencia joven que promete renovar al partido centenario. La propuesta surgió de Maximiliano Pullaro luego de los intentos fallidos de convencer a Gustavo Valdés. Si se impone, será un triunfo para la estrategia de Provincias Unidas, que busca sostener un perfil opositor a La Libertad Avanza.

“Queremos apostar a un referente joven y a los intendentes”, señalaron desde Evolución, el espacio de Lousteau, que mantiene su alianza con Gerardo Morales. En 2023, Valdés había competido por la presidencia partidaria en tándem con Alfredo Cornejo, pero hoy el correntino integra Provincias Unidas, aunque sus diputados continúan dentro del bloque que conduce Pamela Verasay. Movimientos que a propios y ajenos les cuesta explicar.

Según dejaron trascender a Infobae, Pullaro viajó el miércoles a Corrientes para presenciar el traspaso de mando entre los hermanos Valdés y para realizar un último intento por convencer al gobernador saliente de asumir la conducción partidaria. “Si Gustavo Valdés quisiera, no tengo dudas de que todo el partido lo apoyará como presidente de la UCR; va a depender de él”, señaló Pullaro ante la prensa.

Maximiliano Pullaro estuvo presente en el traspaso de mando de los hermanos Valdés en Corrientes. Dicen que fue el último intento de convencerlo a Gustavo Valdés de asumir al frente del Comité Nacional

“Gustavo no va a ser”, insistieron en Corrientes. Ante ese escenario, el gobernador santafesino activó su plan B: Chiarella. Venado Tuerto, con unos 100 mil habitantes, es una de las ciudades del sur santafesino en el corazón productivo agroindustrial. Chiarella tiene 36 años, fue reelecto en 2023 con el 83% de los votos y en 2025 fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL).

El futuro presidente del Comité Nacional deberá conducir un partido atravesado por históricas internas, debilitado por la caída en la representación parlamentaria y por la ruptura de bloques. También tendrá por delante dos años de vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, con cinco gobernadores radicales que buscan cuidar sus territorios y que, además, pondrán en juego sus reelecciones en 2027. ¿La UCR volverá a tener candidato a presidente?

A favor, de concretarse Chiarella como presidente, contará con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, que lograron conformar un bloque de 22 diputados. El sector de Morales y Lousteau apuesta a un perfil opositor a La Libertad Avanza, mientras que Pullaro busca un vínculo menos combativo pero lo suficientemente pragmático para negociar las necesidades de su territorio. Hasta ahora no se reunió con Diego Santilli, flamante ministro del Interior, a la espera de respuestas concretas a sus reclamos.

Alfredo Cornejo es uno de los principales detractores de Martín Lousteau al frente de la UCR

Leandro Zdero y Alfredo Cornejo son los únicos gobernadores de la UCR que quedaron por fuera del armado de Provincias Unidas, aunque el chaqueño es del riñón de Gustavo Valdés. El mendocino, por su parte, es el principal opositor a Lousteau y Morales. Mantiene buen vínculo con Pullaro, pero cree que la alianza de centro que fundó para la elección de octubre ya demostró que no es el camino tras el fracaso ante la polarización. En esta oportunidad no se involucró en la rosca por la presidencia del Comité, aunque veía con buenos ojos la alternativa del correntino.

El Plenario de Delegados que elegirá hoy al nuevo titular está integrado por 102 representantes (con cuatro ausentes por la intervención de Tucumán), quienes se reunirán en la sede de Alsina 1786. El cuerpo lo conforman cuatro delegados por cada provincia, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Además de la elección de Chiarella, el sector más identificado con el pañuelo verde busca imponer un nombre para la vicepresidencia tras resistirse a la postulación de Inés Brizuela y Doria por sus posiciones pro vida. Según pudo saber Infobae, impulsan a Natalia Jañez, una periodista fueguina de 39 años, delegada nacional de UCR Diversidad, militante de la Juventud Radical y una de las impulsoras del armado federal de UCR Mujeres y UCR Diversidad.