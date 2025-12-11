La UCR elige nuevo presidente: tras la negativa de Valdés, toma ventaja un intendente que promete renovación

Gustavo Valdés era el “candidato natural” para suceder a Martín Lousteau al frente del Comité Nacional de la UCR, aseguran los dirigentes que en las últimas horas intentaron convencerlo. En el entorno del correntino ya confirmaron que no lo hará. Como alternativa, según pudo saber Infobae, los radicales que fundaron Provincias Unidas con Maximiliano Pullaro propondrán este viernes a un intendente santafesino joven que, aseguran, garantizará la renovación del partido centenario. Se trata de Leonel Chiarella, el jefe comunal de Venado Tuerto de 36 años, reelecto en 2023 con el 83% de los votos.

Este viernes desde las 14, los 102 delegados (con cuatro ausentes por la intervención de Tucumán) se reunirán en la sede de Alsina 1786 para elegir al nuevo presidente. El Plenario está integrado por cuatro representantes por cada provincia, dos de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Para ser elegido presidente del Comité es requisito ser delegado. Valdés no cumplía con esa condición, aunque dirigentes explicaron a este medio que era “solucionable”. Desde la convocatoria al Plenario circularon varios nombres como posibles sucesores de Lousteau, entre ellos Alfredo Cornejo, Maximiliano Abad e Inés Brizuela y Doria, pero sólo el del ex gobernador correntino había sobrevivido a las negociaciones.

Maximiliano Pullaro estuvo presente en el traspaso de mando de los hermanos Valdés en Corrientes. Dicen que fue el último intento de convencerlo a Gustavo Valdés de asumir al frente del Comité Nacional

En los últimos días hubo un operativo clamor en redes sociales. La senadora Gabriela Valenzuela anunció que propondría a Valdés por “su capacidad de diálogo y trabajo, además de su trayectoria, logros y condiciones de conducción política para este tiempo”. Su mensaje sumó el apoyo de dirigentes como Julio Cobos y generó conversaciones privadas para convencerlo.

“No se puede conducir a quienes no quieren ser conducidos”, les respondió Valdés a tres diputados nacionales que le preguntaron sobre sus intenciones. Pero algunos movimientos suyos en la Cámara de Diputados abrieron interrogantes internos: dejó a Diógenes González, ganador de la elección del 26 de octubre, dentro de la bancada de la UCR y no en Provincias Unidas, espacio que integró con los otros cinco gobernadores que intentaron romper la polarización.

Aunque Valdés cosechó varios laureles para presidir el Comité Nacional —venció en dos oportunidades a La Libertad Avanza en su territorio— “no quiere agarra la papa caliente”, repiten en su entorno. Si bien la gobernación quedó en manos de su hermano Juan Pablo, el correntino no quiere quedar enredado en las contradicciones estratégicas e internas que conviven hoy en la UCR. “Hoy el partido es una carretilla de ranas. Se te escapan todas. Saltan, van y vienen”, resumieron algunos correligionarios.

En la última elección (Foto: Nicolas Stulberg)

Más allá de las internas y del poco entusiasmo que generó la renovación del Comité entre los principales dirigentes, la disputa de fondo es por el perfil que tendrá la UCR en adelante. “La posición natural que debe tener el partido es el que hoy encarna Provincias Unidas”, afirmaron a Infobae desde el sector que responde a Gerardo Morales y Lousteau, que contó con una cantidad importante de delegados para impulsar su estrategia.

Quien se opone a esa línea es Alfredo Cornejo. El gobernador de Mendoza insiste en que la UCR comparte electorado con Javier Milei y que resulta contraproducente ubicarse en la vereda opositora. La elección en su provincia alimenta esa lectura. “El tiempo le dio la razón”, sostienen en su entorno.

En las últimas horas circularon versiones que indican que Pullaro hizo un último intento por convencer a Valdés durante la asunción de Juan Pablo al frente de la Gobernación de Corrientes. Ante la negativa, el santafesino activó su plan B: Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto, reelecto en 2023 con el 83% de los votos. “Tiene toda la carrera radical sin saltarse un escalón”, lo describen en Santa Fe.

Según confirmaron a este medio, Chiarella cuenta con el apoyo de todos los integrantes de Provincias Unidas, incluso del propio Valdés. “El objetivo es renovar el partido con un joven que tiene una gestión exitosa. Apostamos a los intendentes”, resumieron en Evolución.