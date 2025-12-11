Se lanzó un espacio plural y multisectorial de conversación que se reunirá todos los meses en 2026

Los integrantes de la "Mesa de Diáloogo para la Argentina que se Viene"

En un contexto marcado por la fragmentación política y social, ayer se presentó la Mesa del Diálogo para la Argentina que se Viene, un espacio plural destinado a reconstruir puentes y promover acuerdos estratégicos durante 2026, un año sin elecciones que los organizadores consideran una oportunidad excepcional para el pensamiento estratégico y la construcción de consensos.

La iniciativa, que tendrá reuniones mensuales a lo largo del año entrante, buscará consolidarse como un ámbito de referencia para quienes participan en la toma de decisiones y desean analizar escenarios, compartir diagnósticos como así también diseñar propuestas de mediano plazo.

La presentación del nuevo espacio de diálogo tuvo lugar en el Hotel Emperador

Durante el lanzamiento, realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, se subrayó la continuidad del camino iniciado por el Dr. Andrés Prieto Fasano, abogado laboral y referente en diálogo interreligioso, junto al Padre Guillermo Marcó, Co-Presidente del Instituto Interreligioso y Pastoral Universitaria. Ambos impulsaron los primeros encuentros que sentaron las bases conceptuales y el espíritu de apertura que hoy define al ciclo.

Para esta nueva etapa, se incorporará al periodista Hernán Reyes Alcaide, quien cubrió las actividades del Vaticano y escribió tres libros con el papa Francisco a quien acompañó a más de 25 países como corresponsal de la agencia Télam. Él será el coordinador de la producción, con el objetivo de fortalecer un equipo comprometido con la diversidad, el rigor y la plena libertad intelectual en cada sesión.

La propuesta la había iniciado el abogado Andrés Prieto Fasano (junto al padre Guillermo Marcó). En esta ocasión se lo ve entregando un reconocimiento al Papa Francisco en 2019

La propuesta convoca a referentes del mundo empresarial, judicial, académico, sindical y de la sociedad civil, con la meta de fortalecer la calidad democrática a través de conversaciones maduras, respetuosas y orientadas al bien común.

Los organizadores sostienen que el liderazgo contemporáneo exige integrar miradas, moderar tensiones y construir comunidad, priorizando la administración ecuánime de las diferencias y la promoción de acuerdos amplios en tiempos de alta complejidad.

Conformación, objetivos y modalidades

El encuentro inaugural reunió a figuras destacadas de distintos sectores, entre ellos Adrián Werthein (Grupo Werthein), Gustavo Weiss (Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y G6), el Dr. Santiago Otamendi (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires), la Dra. Hilda Kogan (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Matías Patanian (Aeropuertos Argentina) y Omar Abboud (Instituto del Diálogo Interreligioso).

La escucha atenta, la diversidad de perspectivas y la búsqueda de consensos, algunos de los objetivos de esta nueva Mesa de Diálogo

También participaron Fernando López (Hotel Emperador), Nicole Becker (Jóvenes por el Clima), Silvina Scarimbolo (representante ante la OIT), Jacques Supervielle (Banco Supervielle – Invertir Online), Vicente Gutiérrez (Banco Galicia – Adeba Joven) y Camila Velasco, ingeniera especializada en inteligencia artificial.

La Mesa del Diálogo se inspira en la cultura del encuentro promovida por el papa Francisco y adopta el diálogo interreligioso como orientación metodológica.

La Mesa de Diálogo trabajará con exposiciones breves, diálogos guiados y momentos de intercambio libre

El proyecto surge como continuidad de una serie de encuentros previos caracterizados por la escucha atenta, la diversidad de perspectivas y la búsqueda de consensos. En este sentido, la nueva etapa buscará institucionalizar un espacio donde los distintos sectores puedan debatir bajo reglas claras y en un clima de confianza.

El formato de las reuniones contemplará exposiciones breves, diálogos guiados y momentos de intercambio libre, con el propósito de generar redes perdurables, construir consensos y fomentar una cultura democrática más fraterna. Según se destacó durante el lanzamiento, conocer al otro es el primer paso para cualquier diálogo fraterno, especialmente en un país atravesado por divisiones profundas.

El Dr. Prieto Fasano expresó durante el evento: “La Argentina necesita espacios donde podamos escucharnos sin prejuicios, comprender las razones del otro y construir una visión colectiva que vaya más allá de las urgencias. El diálogo no es una utopía: es una herramienta concreta para reconstruir confianza y futuro”.