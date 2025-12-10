Política

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina

El Presidente estuvo presente en la entrega del galardón que recibió la hija de María Corina Machado. Sin embargo, finalmente no se reunirá con el rey del país escandinavo ni con su primer ministro

El presidente Javier Milei canceló su agenda y retornará a la Argentina tras asistir a la ceremonia de Premio Nobel de la Paz (REUTERS/Leonhard Foeger)

(Enviado especial a Oslo, Noruega) El presidente Javier Milei finalmente suspendió su agenda en Noruega y regresa al país tras participar de la ceremonia donde le otorgaron el Premio Nobel de la Paz a la hija de María Corina Machado. La activista venezolana recién estaría arribando a Oslo en las próximas horas, después de salir de Venezuela, donde permanecía en la clandestinidad.

La propia líder venezolana había invitado formalmente al libertario a formar parte de la delegación latinoamericana compuesta por los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el referente Edmundo González Urrutia.

En ese sentido, tras participar de la ceremonia, el mandatario argentino finalmente no se reunirá con el monarca de Noruega, Rey Harald V, ni con el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Støre, con quienes tenía pactadas cumbres luego del evento de esta mañana.

Los encuentros con los líderes noruegos estaban previstos con el objetivo de potenciar vínculos políticos y económicos con este país.

El presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado, en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega

También en esa línea, se especulaba con un posible encuentro de Milei con Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, pero rápidamente fue descartado debido a que la referente no asistió al evento para su premiación.

Sin embargo, debido a que Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando la dictadura venezolana intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político, no estaba confirmado cuándo llegaría a Oslo.

De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, la líder opositora venezolana logró salir de Venezuela en un barco rumbo a Curazao, según señalaron fuentes estadounidenses. La operación fue cuidadosamente planificada, y la información sobre su salida solo se divulgó una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio venezolano.

El entorno de María Corina Machado optó por no hacer público el viaje hasta que se completara, priorizando la protección de la opositora frente a posibles amenazas. Ahora, se confirmó que está en viaje a Oslo y en las próximas horas podría aparecer en el país escandinavo.

En diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado señaló: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión".

Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, pronuncia un discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, en Oslo, Noruega. 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

Y siguió: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, confirmó la líder opositora.

Alineado con el republicano Donald Trump, Milei refuerza el rechazo a Nicolás Maduro que enfrenta los embates de Estados Unidos para forzar su salida del país. En los últimos días, el embajador Diego Emilio Sadofschi, en representación de la administración libertaria, exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para el chavista y Diosdado Cabello.

A todo esto, el jefe de Estado argentino regresa a un país que aguarda por el envío de las reformas estructurales para debatir en el Congreso de la Nación en las sesiones extraordinarias que se convocaron desde este 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes.

Allí, buscará que se aprueben proyectos claves para el Poder Ejecutivo como Presupuesto 2026 y al paquete de leyes de segunda generación que diseñó para el tramo final de su gestión rumbo a 2027.

