22 fotos de la conmovedora ceremonia del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado
La opositora venezolana lo dedicó a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que luchan por la “libertad”, además de los líderes del mundo “que nos acompañaron y defendieron nuestra causa”. Su hija recibió el galardón
Una foto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega.
Asi está el Ayuntamiento de Oslo a minutos de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la paz a María Corina Machado.
Una fotografía de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, se exhibe en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega.
Ana Corina Sosa recibe el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre María Corina Machado
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
El Ayuntamiento de Oslo durante la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en Oslo, Noruega.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, escucha el discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durante la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.
Danny Ocean abre la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con el Alma Llanera venezolana.
Danny Ocean abre la gala de entrega del Nobel de la Paz.
La realeza noruega en la ceremonia.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
La princesa de Noruega, Ingrid Alexandra, estrecha la mano de Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, en Oslo, Noruega.
Corina Parisca de Machado, madre de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, reacciona durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, en Oslo, Noruega.
La reina Sonja de Noruega saluda a Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
La gente se reúne para ver la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en una pantalla gigante en Radhuspladsen, en Oslo, Noruega.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, observa después de aceptar el premio en nombre de su madre.
Corina Pérez de Machado, madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado, asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a su hija.
Un asistente sostiene una bandera venezolana durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en Oslo, Noruega.
Un partidario de la líder opositora venezolana María Corina Machado observa mientras ella participa en una reunión para celebrar su Premio Nobel de la Paz.
Ana Corina Sosa Machado, habla después de aceptar el premio en nombre de su madre.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.