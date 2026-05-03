En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones

Bienes subastados por la AABE

En los dos años y cuatro meses que Javier Milei lleva en la Casa Rosada, la gestión libertaria se desprendió de 15 inmuebles del Estado a cambio de casi USD 279 millones. En total, sumaron 84.900 m2 que dejaron de estar bajo dominio público. La cifra se enmarca en una política del Gobierno de achicar la dimensión de Estado.

Entre los edificios vendidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay algunos que pertenecieron a distintos organismos, como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal o el INTA, y propiedades decomisadas en causas de corrupción o narcotráfico.

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En su informe escrito enviado a la Cámara de Diputados esta semana, Manuel Adorni había detallado la venta de sólo 6 propiedades por USD 75,1 millones, entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Fue en respuesta a una de las preguntas que le enviaron los legisladores. Sin embargo, tras relevar el sitio oficial de contrataciones públicas ComprAr y el de la AABE, Infobae detectó que se vendieron otros 7 inmuebles en ese lapso, más otros dos en 2024. Por la venta de los 15, el Gobierno recaudó en total USD 278.968.671.

Adorni en su informe en Diputados el miércoles pasado

A su vez, 35 inmuebles del Estado fueron “desafectados” por la Agencia, según informó el Jefe de Gabinete, lo que implica que dejaron de tener un uso específico o de estar asignados a una dependencia pública para poder así ser subastados por la AABE. En su conjunto, implican 4.620.272 m2. De ese número, 5 inmuebles ya fueron adjudicados a privados a través de subastas públicas, y forman parte del lote de 15 vendidos.

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Entre los desafectados, los más grandes son dos predios por un total de 720.000 m2 que pertenecen al INTA y el Instituto Nacional del Agua (INA) en la localidad bonaerense de Ezeiza y la salteña de Cerillos. El coordinador del Área de Extensión del INTA Salta, el ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, le había dicho al medio local Aries Online al defender el uso que tenían esos terrenos que “esas 41 hectáreas están en producción, cualquiera que pasa por ahí las puede ver, siempre estuvieron en producción”.

Predio del INTA en Cerillos, Salta, que ya fue desafectado para su venta

También figura el complejo ubicado sobre la costanera del Embalse de Río Tercero, en el departamento cordobés de Calamuchita. Comprende una superficie aproximada de 2.324.017 m2 y estaba bajo jurisdicción de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales. El área forma parte de la Unidad Turística de Embalse, declarada Monumento Histórico Nacional en 2013.

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La decisión de desafectarlo se fundamentó en el Decreto 2.670/15, que permite declarar inmuebles “innecesarios” o “sin destino” cuando no resultan imprescindibles para la gestión específica del organismo al que estaban asignados. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos intervino en el expediente y consideró procedente su venta, con la condición de preservar y restaurar los valores patrimoniales del conjunto histórico.

La Unidad Turística de Embalse, declarada Monumento Histórico Nacional en 2013

Del relevamiento hecho por este medio del sitio de subastas de la AABE, surge que hay actualmente 8 inmuebles publicados para salir a subasta electrónica, cuya inscripción para participar aún no cerr. Otros 11 figuran catalogados como “oportunidades disponibles”; 131 saldrán a la venta a futuro; y 188 son ventas finalizadas entre el 2017 y lo que va de 2026.

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La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, dede diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, quien trabajaba en el organismo desde febrero de 2024, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina que depende de la misma Agencia.

Las seis ventas informadas por Adorni

Los seis inmuebles del Estado subastados entre 2025 y lo que va del 2026, detalaldos por el Jefe de Gabinete en su informe escrito suman un total de USD 75.108.759.

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Uno es un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad. Ubicado sobre Av de los Italianos Nº 365 al 375, se adjudicó en marzo de 2025: por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido menor, de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.

El predio del Ministerio de Defensa en Av. De Los Italianos al 300 que vendió la AABE

Ya había salido a subasta en 2017 - sin interesados - con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.

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Otro de los inmuebles es el emblemático edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que estaba en uso. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.

El edificio del INTA en Palermo, en su fachada original, fue vendido y ya está siendo demolido

Se adjudicó a Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base (USD 6,3 millones). Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.

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Si bien el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de la venta, establecía que el 70% de esa suma (casi USD 13 millones) fuera para el INTA, como el mismo Adorni garantizó en una conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, el dinero nunca llegó al organismo. En su informe escrito a los Diputados, afirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron al Tesoro Nacional por un decreto (Nº 186/25) posterior.

Otro de los inmuebles rematados por la AABE perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado. Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza.

Andonaegui N° 2966, CABA (AABE)

Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate.

Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).

Bacacay 3591, en CABA

Otro inmueble ubicado en Av. Melián N.º 2157 entre Mendoza y Juramento, valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000 y terminó en manos de Inversora Mataldi SA por poco más de USD 1 millón.

La mansión de la calle Melián perteneció a Carlos Salvatore (AABE)

La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

Un cotizado terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, fue adjudicado a la firma Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Está en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.

Soldado de la Independencia 615

La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas. Consultatio ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.

Los otros inmuebles vendidos

Otros 7 inmuebles del Estado subastados en 2025 y 2026 no fueron incluidos en la respuesta de Adorni, pese a que la pregunta se refería a ese año y lo que va del actual. Cuatro se adjudicaron el año pasado y 5 en el primer trimestre del 2026,

Entre ellos está el más caro de los 15 ya vendidos por la AABE. Se trata de un predio del Ejército Argentino ubicado en Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en el barrio porteño de Palermo.

El predio vendido a Consultatio en Bullrich y Cerviño (Maximiliano Luna)

Quedó también en manos de Consultatio SA, que ofreció USD 127 millones, el monto más alto, y resultó adjudicado el 6 de enero pasado. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.

La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y su predio funciona el centro comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por Cencosud. Este grupo chileno tenía diez meses para dejar el predio una vez que se concretara la transferencia, pero las compañías informaron que llegaron a un acuerdo para que haya un Jumbo en el proyecto inmobiliario de Consultatio.

En el cotizado barrio del Bajo Belgrano, la AABE remató una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2. El inmueble era propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones, gracias a un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno porteño el 9 de diciembre de 2019. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utilizaba para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos.

Predio que usaba la Policía Federal y fue adjudicado este año a Argencors (Fuente: AABE)

Salió a la venta con un precio base de USD 21.369.863 y fue adjudicado a Argencors SA el 29 de enero pasado por más de doble: USD 46.568.000. Se trata de la desarrolladora fundada por Miguel Camps y dueña de la marca Quartier, que construirá un edificio residencial de alta gama. Será el primer proyecto que desarrolle Argencons con Consultatio, luego de que Costantini adquiriera el 51% de la compañía a mediados de 2025.

En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette. Ubicado en una zona neurálgica, está muy próximo a la terminal de ómnibus y de cruceros.

COTO - Retiro _AABE

Actualmente funciona un hipermercado COTO, y permanecerá en manos de ese grupo empresario, ya que lo compró Gepal SA, una empresa vinculada. Fue adjudicado el 2 de enero de este año y la cadena de supermercados nacionales pagó el precio en el que salió a subasta, USD 11.907.591.

También en Retiro, pero en la zona de Plaza San Martín, a finales del año pasado se vendió otro predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos. Ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital.

Juncal 724, CABA ( AABE)

Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta. El precio fue inferior al que había sido publicado inicialmente, USD 13 millones, en mayo de 2025.

En el barrio de Palermo fue vendido otro terreno - en este caso, baldío - en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Salió a la venta en casi USD 3 millones, y quedó en manos de la desarrolladora inmobiliaria Ciudad G3 SA en noviembre pasado, que ofertó USD 5 millones.

Fray Justo Santa María de Oro 2245 - AABE

En diciembre de 2025 fue adjudicado el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665, entre Rodriguez Peña y Montevideo, en Congreso, con un total de 1.818 m2. Pasó a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.

Rivadavia N° 1665, CABA (AABE)

Esta misma sociedad se había quedado en octubre de 2024 con la mansión de Av. Melián Nº 2157 entre Mendoza y Juramento, en la zona residencial de Belgrano R. Con plantas, ascensor, piscina y jardín, perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

La mansión de la calle Melián perteneció a Carlos Salvatore (AABE)

Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000. La firma Inversora Mataldi SA pagó poco más de USD 1 millón.

Producto del dinero de la corrupción, a finales de febrero de este fue vendida otra lujosa residencia que perteneció al ex secretario de los Kirchner, Muñoz, ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744, en el barrio porteño de Villa Devoto.

La casona que fue de Daniel Muñoz

Esta propiedad, utilizada para blanquear dinero mediante alquileres, cuenta con cuatro plantas, gimnasio, sauna, quincho y cocheras. Había salido a subasta, originalmente, a principios de 2021 en USD 926.263, pero no hubo ofertantes. Finalmente, su precio base se bajó a USD 673.454, que fue el que pagó el adjudicatario, Giuliano Woloszanowski, cuya familia es dueña de la empresa Frigorífico 103.

Otro inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro. Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.

Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado en mayo del año pasado al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.

Ubicado a metros de la Plaza San Martín mendocina, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.

Finalmente, la AABE remató, también, una oficina en Florida 524, casi esquina Lavalle 605, en el microcentro porteño, de 30 m2. Fue comprada por una empleada de la ANSeS, María de la Paz García Mussi, en USD 35.670, apenas USD 600 más que el precio en que había salido a subasta.

Visualizaciones: Daniela Czibener