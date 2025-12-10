Venezuela

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela: un viaje secreto en barco y el mensaje que confirmó su paradero

De acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, el traslado de la premio Nobel de la Paz se realizó el martes, evitando cualquier anuncio previo que pudiera poner en riesgo su integridad: “Mucha gente arriesgó su vida”

La premio Nobel de la
La premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado

La líder opositora venezolana y premio Nobel María Corina Machado salió de Venezuela en barco rumbo a Curazao, según informaron funcionarios estadounidenses. La decisión de mantener en secreto los detalles del viaje respondió a la necesidad de resguardar su seguridad, una medida coordinada por sus aliados más cercanos.

De acuerdo con los funcionarios de Estados Unidos, el traslado de Machado se realizó el martes, evitando cualquier anuncio previo que pudiera poner en riesgo su integridad. La operación fue cuidadosamente planificada, y la información sobre su salida solo se divulgó una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio venezolano.

El entorno de María Corina Machado optó por no hacer público el viaje hasta que se completara, priorizando la protección de la opositora frente a posibles amenazas.

La líder opositora venezolana confirmó que está en viaje a Oslo.

En diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado señaló: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión".

Y siguió: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, confirmó la líder opositora.

El presidente del Comité Noruego
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, habla durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. Stian Lysberg Solum/NTB/via REUTERS

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, fue recibido por su hija Ana Corina Sosa Machado en Oslo ya que los tiempos de viaje no coincidieron para que la líder opositora llegara a tiempo para la ceremonia.

Machado envió un discurso que fue leído por su hija, en el que situó el relato en la travesía colectiva de su país.

He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, afirmó María Corina Machado en sus palabras.

La líder opositora reconstruyó la identidad venezolana a partir de su historia y de la diversidad de sus raíces.

“Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas”, recordó Machado, subrayando el carácter fundacional de la primera constitución republicana del mundo hispano en 1811.

“Allí afirmamos una idea radical: que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes”, sostuvo.

Por su parte, Watne Frydnes, acusó este miércoles a una red de regímenes autoritarios y grupos aliados —incluidos Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah— de proporcionar al régimen venezolano de Nicolás Maduro los medios para fortalecer su aparato de control y represión.

Frydnes destacó cómo los regímenes autocráticos están aprendiendo unos de otros y compartiendo herramientas de coerción.

“Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda,” afirmó Frydnes en su discurso en el Ayuntamiento de Oslo.

Ana Corina Sosa Machado, hija
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, pronuncia un discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, en Oslo, Noruega. 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

“Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal,” sentenció Frydnes ante los asistentes.

La aseveración fue parte de un discurso en el que Frydnes condenó la situación de Venezuela, calificándola de Estado “brutal y autoritario” sumido en una profunda crisis humanitaria y económica. El Comité documentó una larga lista de abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de tortura sistemática y la detención de más de 200 menores tras las elecciones de 2024.

Frydnes lamentó que la comunidad internacional a menudo diera la espalda a los venezolanos que luchan por la democracia. Mencionó que algunos observadores se aferraron a “viejas narrativas” al ver a Venezuela como una lucha contra el imperialismo o como una competencia entre superpotencias, cometiendo una “traición moral a quienes de hecho viven bajo este régimen brutal.”

El presidente del Comité Nobel instó directamente al presidente Maduro a “aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo,” sentando así las bases para una “transición pacífica hacia la democracia.” Este llamamiento fue recibido con un prolongado aplauso de los dignatarios y líderes mundiales presentes, que incluyeron a los reyes Harald V y Sonia de Noruega, el líder opositor Edmundo González, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Paraguay, Santiago Peña.

