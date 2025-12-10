Política

En plena ofensiva de Trump contra Maduro, Milei participa de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Además, el Presidente tendrá encuentros bilaterales con el rey Harald V y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde se abordará la relación diplomática entre ambos países

Javier Milei Llega a Oslo para la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

(Enviado especial a Oslo, Noruega) Cuando Donald Trump reitera que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, Javier Milei protagoniza una gira relámpago a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la principal líder opositora a la dictadura de Venezuela.

Milei y Trump tienen afinidad personal y comparten una idéntica perspectiva geopolítica, respecto a Maduro y su dependencia económica y de seguridad con China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Esa simbiosis ideológica entre Balcarce 50 y la Casa Blanca se exhibe en tiempo real: mientras Trump asegura que Maduro puede caer en el corto plazo, Milei se pone al lado de María Corina Machado, que resiste en la clandestinidad al aparato represivo de Maduro.

El Presidente llegó en horas del mediodía a Noruega, acompañado de una escueta delegación: Karina Milei -secretario General de la Presidencia- y el canciller Pablo Quirno.

Al concluir la ceremonia de premiación en el City Hall de Oslo, el jefe de Estado se encontrará con el rey Harald V y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde se abordará la relación diplomática entre ambos países.

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado (AP)

Si bien se especulaba con un posible encuentro de Milei con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, esta situación fue descartada a pocas horas de la ceremonia, dado que la líder venezolana no asistirá al evento para su premiación.

De hecho, Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando la dictadura venezolana intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político.

Así, Maduro preservó su poder, cometiendo fraude electoral y forzando a la clandestinidad a María Corina Machado, que fue acusada sin evidencias de tramar una conspiración contra el líder del régimen.

Minutos antes de conocerse la decisión de Corina Machado, Erik Aasheim, portavoz del Comité del Nobel Noruego, aseguró a Infobae que “hay expectativas”, respecto a la presencia de la dirigente opositora en la ceremonia de premiación.

María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que es venir a Noruega”, afirmó Aasheim en el City Hall de Oslo.

Javier Milei y Santiago Peña
Javier Milei y Santiago Peña durante un encuentro oficial en Asunción, (Paraguay)

Además de Milei, a la ceremonia fueron invitados José Mulino -Panamá-, Daniel Noboa -Ecuador-, Santiago Peña -Paraguay-, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

No es casualidad que Panamá, Argentina, Ecuador y Paraguay apoyen la transición democrática en Venezuela, durante un capítulo de extrema tensión diplomática y militar entre Maduro y Donald Trump. Milei, Mulino, Noboa y Peña comparten los principios de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, donde Venezuela está en la mira del Pentágono.

Y en este contexto, el rol de María Corina Machado es clave para terminar con el régimen totalitario que asola a la región con sus delitos trasnacionales y sus profundos vínculos geopolíticos con China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro
Vladimir Putin y Nicolás Maduro durante un encuentro oficial en el Kremlin, (Moscú, Rusia)

María Corina Machado tiene suficiente protección internacional para salir de Caracas y regresar sin caer en manos del aparato represivo que controla Maduro. Por eso, había diseñado un viaje relámpago, que debería iniciar hoy con la premiación y concluir mañana con una visita al Parlamento y un encuentro bilateral con Jonas Gahr Støre.

En este contexto, el equipo político de María Corina Machado desmintió que la dirigente opositora recibiría el Premio Nobel y aseguraron que no abandonará Venezuela hasta la caída de Maduro.

Esa fue una versión envenenada que hizo correr la dictadura.

Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe. Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, posteó Magalli Meda, ex vocera de la campaña electoral, en su cuenta oficial de X.

A las 13, (hora de Oslo) debería iniciar la ceremonia en el City Hall. Habrá un show artístico y a continuación será el turno de Watne Frydnes, director ejecutivo del Comité del Premio Nobel noruego, y María Corina Machado, si finalmente logra llegar a la capital de Noruega.

