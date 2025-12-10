Política

Luis Petri contestó a las críticas por la compra de los F-16: “Ahora todos son sommeliers de aviones de caza”

El ex ministro de Defensa se refirió a la adquisición de las aeronaves que el Gobierno le hizo a Dinamarca

El ex ministro de Defensa respondió a las críticas de algunos sectores por la adquisición de los aviones caza (Video: TN)

Luego del viaje inaugural que los seis aviones de caza F-16 hicieron sobre el cielo de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado fin de semana, el ex Ministro de Defensa Luis Petri, habló sobre la adquisición de estas aeronaves y respondió a las críticas recibidas. “Ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza”, apuntó el ex funcionario.

Petri se refirió a este procedimiento como la compra militar “más importante de los últimos cuarenta años de las Fuerzas Armadas". “Es un salto tecnológico de treinta años, por lo menos, donde logramos disuasión efectiva, no de cotillón”, sostuvo en cuanto a los cuestionamientos que surgieron durante el fin de semana.

De hecho, el primer funcionario del Gobierno en responder a las críticas fue el canciller Pablo Quirno, quien contestó a los comentarios que Héctor Rogelio Torres, diplomático de extensa trayectoria, realizó en sus redes sociales. “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”, escribió Torres en la plataforma. Frente a esto, Quirno reclamó: “Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”.

Frente a esto, Petri expresó: “A mí la verdad que las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado, porque ellos demonizaban a las Fuerzas, ellos las destrataban, ellos las desfinanciaron, y ¿qué compraron?“. Sobre los próximos pasos, el inicio de las operaciones está previsto para enero de 2026, junto a una entrega escalonada que se completará en 2028.

Para el actual diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, este paso significa “tener el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo”, dado que el país “había desprogramado sus Mirage (aviones de combate) en el año 2015″. “No teníamos ningún avión supersónico, teniendo en cuenta que tenemos el octavo país más extenso del mundo”, explicó.

El actual diputado nacional por Mendoza encabezó la presentación de las aeronaves adquiridas a Dinamarca

“¿Sabés con qué me quedo?, me quedo con los oficiales y suboficiales en actividad y retirados de la Fuerza Aérea, emocionados se les caían las lágrimas", recordó Petri sobre lo que fue la ceremonia inaugural ocurrida el sábado. “Me quedo con las declaraciones de los veteranos de la guerra de Malvinas, los que pilotearon A4C como Ernesto Ureta", uno de los pilotos que atacó al portaaviones HMS Invencible, en una operación realizada por los aviones de ataque A-4C Skyhawk, el 30 de mayo de 1982. “Él fue uno de los que piloteó junto con Gerardo Isaac, fue contra el Invencible y donde dos pilotos perdieron la vida", añadió el ex ministro.

Asimismo, señaló que quienes hoy cuestionan la inversión en defensa, durante sus respectivas gestiones no concretaron compras relevantes para la modernización militar. Al respecto ironizó: “Ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza. Es increíble lo que les pasa”.

Recordó que, pese a que antes se evaluó una compra de este estilo, esa gestión tampoco prosperó. “Estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos. No lo hicieron”, mencionó. Por otro lado, el diputado electo, quien asumirá sus tareas este miércoles, insistió: “El presidente ha sido muy claro y a la hora de respaldarlas, no es solamente con memoria concreta, no es solamente con los abrazos, no es solamente con lo simbólico, sino también equipándolas, con los Strikers al ejército, que acaban de llegar los primeros cuatro y van a llegar cuatro antes de que termine el año", con el fin de usarlos para en la frontera, “para que defiendan a los argentinos”.

Los aviones hicieron un bautismo de vuelo sobre la ciudad de Buenos Aires, pasando por Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio y la zona de la Costanera

Aclaró que no existen intenciones ofensivas, sino que la prioridad radica en la protección del espacio marítimo nacional. “No vamos a invadir nada. Por eso los P-3 Orion, por eso, han llegado para que controlen y vigilen nuestros recursos ícticos. Por eso los strikes, para que vayan con el ejército en Jujuy, en Misiones, en Salta", señaló.

En cuanto a la inversión, Petri aseguró que los aviones adquiridos tienen operatividad garantizada para los próximos veinticinco años y destacó la presencia de estas aeronaves en los diferentes países. “Los JF-17 se han fabricado ciento cuarenta y cinco en el mundo. Los F-16 se han fabricado más de cuatro mil quinientos. Tres mil seiscientos se encuentran volando. ¿Sabés quién tiene ochocientos? Nada más y nada menos que la principal potencia militar del mundo: Estados Unidos. Más de veintiséis países utilizan los F-16. No hay discusión posible. Están modernizados".

“La vejez de un avión no se mide por los años, se mide por la modernización, por la aviónica y por las horas de vuelo remanente” analizó. Y concluyó: “La verdad que el kirchnerismo que explique por qué no compró absolutamente nada. Tuvieron muchísimo sesgo ideológico con las Fuerzas Armadas”.

