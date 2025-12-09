Política

El Gobierno decidió que no le aprobará nueva deuda a Kicillof, pero sí habilitará el refinanciamiento

En Casa Rosada maduran la definición luego de que el gobernador consiguiera el endeudamiento de hasta 3.685 millones en la Legislatura bonaerense. Qué dijeron Manuel Adorni y Luis Caputo

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Luego de que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lograse aprobar en la Legislatura bonaerense la solicitud de deuda de hasta 3.685 millones, que incluye emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos, en Casa Rosada anticiparon a Infobae que aprobarán solo el refinanciamiento de la deuda ya emitida, pero no la obtención de recursos frescos.

Según confirmaron dos fuentes de Gobierno, solo se autorizará el refinanciamiento de la deuda anterior a mejores tasas, indicación que habría recibido el bloque de La Libertad Avanza para la sesión en la que Kicillof logró el respaldo del peronismo y aliados reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia mediante.

Amparados en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno tiene la potestad de negarse si considera que la provincia atenta contra el equilibrio fiscal o si sus gastos están por encima de la inflación.

El fin de semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio algunas precisiones sobre la postura que encarna la administración del presidente Javier Milei al sostener que la provincia de Buenos Aires incumple con la mencionada ley tras intentar aumentar el gasto por encima de la inflación o del crecimiento real de la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo

“Hay un tema importante: hay una Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene de 2004, donde las provincias se comprometen a tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación”, planteó el funcionario en una entrevista a A24.

Asimismo, aclaró que es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el encargado de trasladar la condición a las provincias para acceder a la autorización nacional para nuevo financiamiento. Además, diferenció el concepto de nueva deuda de el de refinanciación, lo que aclara que los controles serán sobre operaciones que constituyen un incremento efectivo del pasivo y no sobre las que buscan extender los vencimientos existentes.

La idea en Balcarce 50 es habilitar al gobernador la posibilidad de rollovear, lo que implica renovar los vencimientos de deuda ya existente, pero sin asumir nuevos compromisos financieros que aumenten el pasivo. “Renegociar deuda está bien. Es lo correcto. Lo que hace todo el mundo, siempre y cuando sea a una tasa más barata”, sostuvo a este medio una importante voz del ecosistema libertario en tema.

El mandato de la Casa Rosada al bloque de La Libertad Avanza en aquella sesión del jueves, que se demoró horas, alcanzaba la posibilidad de anticiparle al oficialismo que solo veían con buenos ojos el refinanciamiento.

El bloque de LLA en
El bloque de LLA en la provincia de Buenos Aires

Desde la provincia sostienen que el mandatario provincial no tuvo diálogo con ningún integrante del bloque violeta y anticipan que demostrarán que la cifra solicitada es para hacer frente al refinanciamiento. “Nada de nada es para deuda nueva”, juran.

El primero en hablar del tema fue el titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien el día después de la sesión reveló que el mandatario no acompañaría el nuevo endeudamiento. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso planteamos reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, sentenció y añadió: “Kicillof puso toda la carne en el asador para tener una Provincia endeudada por dos años y tener su carrera presidencial. Acaban de tirarle un litro de nafta a una casa que estaba prendida fuego. No hay otra explicación”.

Tras la última reunión del Consejo de Mayo que se celebró en Casa Rosada este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que el órgano propuso reforzar a través de un proyecto de ley la necesidad de que las provincias adhieran al compromiso de no pedir autorización de endeudamiento si las gestiones gastan más de lo que recaudan. “Para completar el refuerzo institucional del Estado Nacional al equilibrio fiscal, el Consejo propone al Presidente y a gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto para los rollovers de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación”, anunció sin mayores precisiones.

El vínculo entre el presidente Javier Milei y Axel Kicillof no es de los mejores. De hecho, en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lograron tomar deuda con la bendición del oficialismo nacional.

A través de su cuenta de X, en pleno restablecimiento de los contactos con las provincias el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó un encuentro con el titular del Interior, Diego Santilli, que aún no está en agenda. Si bien el flamante funcionario violeta respondió al pedido con ironías, desde su entorno no descartar concretarla aunque sostienen que evaluarán qué hacer con el opositor cuando concluya la ronda de negociaciones con los 20 gobernadores aliados.

