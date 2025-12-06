Política

Javier Milei resaltó la llegada de los aviones F-16 a la Argentina: “Es un día histórico para el país”

El presidente presentó en Córdoba la nueva flota de las aeronaves de combate y resaltó la importancia de esta adquisición para fortalecer la seguridad y la capacidad operativa de la Fuerza Aérea argentina. Criticó al kirchnerismo y defendió la designación del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti

El Presidente encabezó un acto en Córdoba, desde donde resaltó el rol de las Fuerzas Armadas. “Hoy es un día histórico para el país”, afirmó

La llegada de los primeros seis aviones de combate F-16 marca un punto de inflexión para la defensa nacional, según el presidente Javier Milei, quien presentó la nueva flota ante la ciudadanía y destacó el impacto de esta adquisición en la seguridad del país. “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea”, afirmó Milei durante el acto, subrayando la magnitud de la incorporación.

El mandatario relató la maniobra realizada por los pilotos de la Fuerza Aérea, quienes ejecutaron una demostración que, en sus palabras, permitió que “cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”. Para Milei, estos F-16 representan “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”, y su llegada constituye un hito: “Hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”.

Tras hablar en Córdoba, el
Tras hablar en Córdoba, el presidente se subió a uno de los aviones junto al ministro saliente Luis Petri y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

El presidente vinculó la adquisición de los F-16 con una política de reparación institucional hacia las Fuerzas Armadas, diferenciando su gestión de las anteriores: “Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro Gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios”. Milei insistió en que su administración busca “volver a poner el rol de la defensa de la patria en el lugar que se merece”.

En el mismo acto, Milei agradeció al ministro Luis Petri por su gestión, y también aprovechó para resaltar la figura de su sucesor, Carlos Presti. “El ministro Petri deja su cargo para ir a cumplir una tarea indispensable en la Cámara de Diputados, pero deja detrás suyo un legado enorme, el cual estos aviones son su mayor testamento. La conducción del Ministerio de Defensa seguirá en excelentes manos. Ahora, este área pasará al teniente general Presti, un militar de carrera”.

El Presidente se sentó en una de las aeronaves tras encabezar el acto de presentación en Córdoba. Estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro saliente de Defensa Luis Petri y el jefe del Estado mayor general de la Fuerza Aérea brigadier mayor Gustavo Valverde

La designación de Presti como nuevo ministro de Defensa generó controversia y críticas desde sectores de la oposición, a lo que Milei respondió: “La designación del teniente general Presti como ministro de Defensa fue motivo de revuelo mediático los últimos días, fogoneado por un sector de la política que adoptó una posición infantil”. El presidente atribuyó las críticas a una estrategia política: “En un esfuerzo por hacer un usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”.

Los seis F-16 hicieron un
Los seis F-16 hicieron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires antes de aterrizar en Córdoba. Foto: Gustavo Gavotti

Milei defendió la idoneidad de Presti para el cargo, argumentando: “La designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Es decir, nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en Cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”. Además, destacó la integridad y valores del designado: “Su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen”.

El presidente también cuestionó la visión de soberanía de los gobiernos anteriores: “Durante estos veinte años hicieron diametralmente lo opuesto. Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político. Si nos remitimos a los hechos, soberanía para ellos significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina. Y eso tan solo porque no tienen una visión económica consistente, productiva y capaz de crear el futuro que todos los argentinos necesita.. En contraste, Milei sostuvo que “la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla”.

Al presentar los F-16, Milei los definió como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones”. El presidente concluyó su intervención agradeciendo a los integrantes del poder ejecutivo y de la Fuerza Aérea, y expresó: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.

