La presentación de los F-16: todos los detalles del vuelo promocional de las aeronaves de combate en CABA

Según el itinerario oficial, sobrevolarán a las 8 la Casa Rosada, de Este a Oeste. Continuarán por la Avenida de Mayo y virarán hacia el sur para reposicionarse hacia la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte

Los aviones supersónicos F16 que compró Argentina a Dinamarca llegan hoy a Córdoba

El presidente Javier Milei recibirá hoy los aviones F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca y encabezará el acto central y el primer vuelo de exhibición. Las actividades, que estaban previstas para el domingo, por cuestiones climáticas, decidieron adelantarse para hoy, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

La Municipalidad de Las Higueras -cercana a la ciudad de Río Cuarto, Córdoba- confirmó oficialmente que la ceremonia oficial de recepción de los F16 se realizará hoy a partir de las 9 de la mañana y que contará con la presencia de Javier Milei.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por este medio lo ratificaron, pero aclararon que todo dependerá del tiempo, debido al pronóstico de lluvias que podrían complicar la organización.

La llegada de los primeros cazas F-16 Fighting a la Fuerza Aérea Argentina marca un punto de inflexión en la capacidad operativa del país, con el inicio de las operaciones previsto para enero de 2026 y una entrega escalonada que se completará en 2028.

El Ministerio de Defensa anunció que el público podrá presenciar un vuelo de estas aeronaves sobre la Ciudad de Buenos Aires el domingo, cuando la escuadrilla ingresará al área metropolitana por el Río de la Plata, procedente de Río Cuarto. Por los últimos cambios, ese vuelo inaugural está previsto que se hoy entre las 8 y las 8.45.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, con la presencia de Milei, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.

La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y una segunda en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias.

Desde allí, los cazas cruzaron el Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El arribo al territorio argentino está programado para este viernes.

El envío inicial está compuesto por cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

Actualmente, los F-16 son operados por pilotos daneses, mientras que en las cabinas traseras viajan pilotos argentinos, quienes recibirán capacitación específica una vez que las aeronaves lleguen al país.

La operación y mantenimiento de cada avión requiere un equipo multidisciplinario, y la VI Brigada Aérea de Tandil ha sido seleccionada para albergar la formación y capacitación de pilotos y técnicos. En ese lugar se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para convertirse en piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina, es necesario aprobar el ingreso a la Escuela de Aviación Militar y completar cuatro años de formación. Los egresados con mérito pueden elegir la especialidad de cazabombardero, requisito para volar el F-16.

Posteriormente, deben trasladarse a la Escuela de Caza en Mendoza y aprobar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC). Los aspirantes al escalafón de aire deben cumplir requisitos físicos estrictos: una altura mínima superior a 1,64 metros y máxima menor a 1,90 metros, además de contar con una visión perfecta (10/10).

La adquisición de los F-16, avalada por Estados Unidos, representa una modernización significativa para la Fuerza Aérea Argentina, que incorporará 24 aeronaves y tecnología de última generación, con el objetivo de fortalecer la defensa y la capacitación de sus recursos humanos.

Vuelo sobre Buenos Aires

Las fuentes del gobierno nacional confirmaron que está previsto que se concrete el vuelo inaugural, que incluirá el paso por el área metropolitana de Buenos Aires.

El horario confirmado del vuelo rasante por sobre Buenos Aires será entre las 8 y las 8.45, con el siguiente recorrido:

Así será el recorrido:

7:55 - Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

8:00 - Sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

8:03 - Viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

El itinerario de los F-16 durante esta mañana

Continuación hasta el Río de la Plata.

8:05 - Viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

Paso sobre Retiro.

8:06 - Paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

Viraje al Suroeste.

8:10 - Pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.

9:00 - Acto central de recepción de los F-16, en Córdoba.

El itinerario de los F-16 durante esta mañana

