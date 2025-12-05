Política

La Justicia intervino por la planta de hidrógeno frente a las costas de Entre Ríos y complicaría las negociaciones

Por el momento, no hay imputados en el expediente, que busca determinar si existe impacto ambiental. El canciller Pablo Quirno se reunió con su homólogo de Uruguay para llegar a un acuerdo

Guardar
La reunión entre autoridades uruguayas
La reunión entre autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde que se proyecta para Paysandú (Cancillería Uruguay)

La fiscal federal de Concepción, Josefina Minatta, abrió una investigación que está en etapa preliminar. Aún no hay imputaciones. En la región consideran que será una vía alternativa para frenar la obra si las conversaciones de Cancillería con el Uruguay fracasan.

El expediente, iniciado por Minatta en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, busca determinar si existe impacto ambiental por el emprendimiento. La planta de hidrógeno verde es un desarrollo de HIF Global en Paysandú. Como su ubicación está frente a las costas de Colón, del lado argentino entienden que podría afectar la principal actividad de la región: el turismo.

De allí que el reclamo de la comunidad entrerriana de la zona es que el proyecto se relocalice. Las autoridades uruguayas no han respondido a este planteo con claridad. Solo mencionaron que resta mucho tiempo para que el emprendimiento se concrete. Mientras tanto, HIF avanza en las tramitaciones.

La ubicación de la planta
La ubicación de la planta de hidrógeno verde está justo frente a las costas de Colón, Entre Ríos

Fuentes con conocimiento de la causa indicaron a Infobae que, por el momento, no hay imputados en el expediente que abrió la fiscal federal. Solo se están analizando permisos y documentos presentados en Uruguay por la empresa.

Minatta remitió a la Cancillería Argentina y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) unos pedidos de información. Para responder, estos organismos deberán solicitar datos al Gobierno uruguayo. La fiscal también requirió a Prefectura hace un tiempo que lleve un registro del agua del río en común.

La investigación se abrió en mayo. Fue luego de una reunión que mantuvo el gobernador Rogelio Frigerio con el presidente Yamandú Orsi. Meses después, hubo otra cumbre en Montevideo. Fue a nivel de Cancilleres. Estuvieron el argentino Pablo Quirno y el uruguayo Mario Lubetkin.

“Si es necesario iremos a la Justicia”

Fuentes del Gobierno provincial pusieron paños fríos sobre el accionar de Minatta. “No hay forma de que lo de la fiscal complique la negociación. La relación de Rogelio con el presidente de Uruguay es muy buena. Se viene haciendo un buen trabajo bilateral”, indicó a este medio una fuente de primera línea del Gobierno entrerriano. De hecho, Frigerio estuvo en el encuentro con Quirno y Lubetkin.

En tanto, el intendente de Colón, José Luis Walser, tiene otra visión al respecto. Su posición es que HIF debe relocalizar, sí o sí, la planta. “Confiamos en la diplomacia. Pero si es necesario iremos a la Justicia. Por eso es fundamental el trabajo de Minatta”, expresó ante la consulta de Infobae.

El canciller Pablo Quirno y
El canciller Pablo Quirno y su homólogo uruguayo, Mario Lubetkin (Cancillería Uruguay)

“La investigación de la fiscal busca determinar si existen contaminantes y defender los derechos de los ciudadanos de la región. Para eso estamos brindando información: en caso de agotarse la instancia institucional y tener que recurrir a la Justicia, contaremos con antecedentes y datos de línea base”, agregó.

El mandatario local detalló: “En mayo recibimos a Minatta. Le expresamos nuestra preocupación sobre el proyecto de instalación de la planta en Paysandú”. Luego, remarcó que el desarrollo de HIF se concretaría “frente a la costa de Colón, en la margen uruguaya del río a 3 km de distancia en línea recta de nuestra ciudad”.

En la charla con la funcionaria judicial “le manifestamos además el impacto que generaría al turismo la instalación de una planta de estas características. No solo a nuestra Ciudad, sino a toda la Microrregión”, alertó. La actividad turística es la principal fuente de ingresos de la zona desde hace más de 50 años, destacó.

Walser comentó además que funcionarios de las áreas de turismo y ambiente del Municipio, vecinos de la Asociación Ambiental y distintos referentes “están siendo citados y brindando declaraciones ante la fiscal”.

Manifestantes en Colón contra el
Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

Considero que todas las acciones son válidas y pueden servir para lograr que se tome la decisión política que necesitamos”, subrayó el intendente de Colón. La salida, consideró, es que el gobierno uruguayo “exija la relocalización de ese proyecto tierra adentro”, fuera de la zona costera de Colón. El argumento principal del lado argentino es que HIF provocaría, en principio, contaminación visual.

La reubicación de la planta podría hacerse “en terrenos que sabemos existen y que no cambian los costos” del desarrollo. Según estimó, el predio representa solo el 0,00015%, unos USD 900 mil, de una inversión proyectada de USD 6 mil millones.

La relocalización tampoco impactaría, según Walser, en “las características del proyecto”. Así, planteó que sería “ganar- ganar para todos. Uruguay continúa con su política de energías renovables, Paysandú tiene los puestos de trabajo que necesita y Colón no se ve perjudicada”.

El fantasma de las papeleras

Existe una sola coincidencia evidente de los dos lados del río: ni los argentinos ni los uruguayos quieren volver a repetir la historia de la instalación de las pasteras en Fray Bentos. El conflicto mantuvo, de hecho, las fronteras cortadas. Y complicó toda la relación entre gobiernos con afinidad ideológica, como fueron el de Tabaré Vázquez y Néstor y Cristina Kirchner.

“Nunca más”, fue la frase de Frigerio al referirse a ese episodio tras la reunión diplomática en Montevideo de hace unos días.

Confiamos en que el diálogo y la diplomacia resuelvan este posible conflicto y no tengamos que repetir los errores y atravesar un doloroso proceso como lo fue el de las papeleras”, manifestó por su parte Walser.

El desarrollo original de las pasteras en Fray Bentos incluía dos plantas. Una era de la finlandesa Botnia. Esta se concretó y ahora es operada por UPM. La restante iba a ser de la española ENCE. Primero se informó que iba a ser relocalizada en Punta Pereira. Finalmente, la inversión se canceló.

Temas Relacionados

Hidrógeno verdeEntre RíosPaysandúUruguayColónPablo QuirnoHIFÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pergolini analizó el escenario político: “No sé si alguna vez alguien de la política va a volver a ser Presidente”

El conductor habló sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y precisó que “se van a quedar sin laburo aquellos que no sepan usarla”

Pergolini analizó el escenario político:

Tras la designación del nuevo jefe de la SIDE, el Gobierno renovó la política de Inteligencia Nacional

Con estos lineamientos, buscarán fortalecer la seguridad nacional, proteger recursos clave y enfrentar amenazas globales, incluyendo ciberataques y crimen organizado

Tras la designación del nuevo

Cuál será el peso real de los gobernadores del PJ en el Congreso para negociar o enfrentar a Javier Milei

Tras el recambio en Diputados y el Senado, el peronismo quedó dividido. La influencia de los mandatarios es limitada. Cristina Kirchner sigue teniendo poder de fuego en las dos cámaras

Cuál será el peso real

El Gobierno llega a las extraordinarias con aire por el Presupuesto, pero continúa la negociación por las reformas

Con la inminente oficialización de la convocatoria, la Casa Rosada intensifica los contactos con gobernadores y legisladores para la sanción de los proyectos. Los tiempos legislativos y las prioridades

El Gobierno llega a las

El gobierno porteño cerró 40 “comedores fantasmas” y detectó un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones

“Nadie va a usar el hambre para hacer negocios”, expresó el jefe de Gobierno Jorge Macri. La mayoría de los espacios inexistentes pertenecía a la organización de izquierda La Dignidad y al Movimiento Evita

El gobierno porteño cerró 40
DEPORTES
Fútbol, poder y glamour: Trump

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945