Senado: el oficialismo da por cerrado el caso Villaverde y se activa su reemplazo

La diputada libertaria Lorena Villaverde

Tras el comunicado emitido ayer por la actual diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), senadora electa que no asumió por las objeciones de la oposición sobre diversas experiencias judiciales -una, con cocaína-, el oficialismo de la Cámara alta dio por cerrado el tema y ya prepara a su reemplazante, Enzo Fullone, cuyo diploma ya fue dictaminado y aprobado en el recinto el viernes pasado, cuando juraron 23 de 24 legisladores.

Según deslizó una fuente oficialista a Infobae, luego de la misiva que Villaverde envió a Javier Milei para poner “a su entera disposición” su “renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”, la diputada hará la presentación formal en la justicia electoral -paso obligatorio- en las próximas horas. Con la película casi consumada, la Casa Rosada desactivó una potencial bola de nieve que, sin dudas, iba a presionar a la Cámara alta antes de las sesiones extraordinarias que piensa el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre próximo.

A diferencia de otras situaciones de menor complejidad en los últimos meses que, no obstante, terminaron mal en el Congreso, en el oficialismo destacaron la “muñeca” de la futura jefa libertaria, Patricia Bullrich, quien siguió de cerca todo el proceso e informó a la Casa Rosada para amortiguar eventuales golpes.

“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque violeta en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, señaló Villaverde en redes sociales.

La saliente ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se mostró hoy en Diputados junto al actual líder oficialista en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Maximiliano Luna)

La rionegrina dijo que su accionar involucra “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”. Y agregó: “En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política. Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

Más allá de todo esto, en La Libertad Avanza todavía se preguntan cómo Villaverde no consiguió y mostró, con el daño que podría haber generado todo este embrollo, toda la documentación correspondiente de la justicia estadounidense para respaldar su postura inicial. “Acompañar con papeles flojos, no”, sentenció un actor premium del oficialismo a este medio.

Por más que ello ocurra en un futuro, con la dimisión de las próximas horas quedará sellada la ventana “Villaverde senadora” y su destino en Diputados dependerá de lo que el oficialismo disponga. Para echarla, la oposición precisará dos tercios. “Es momento de calmar las aguas ahora. La agenda que viene es importante y este tema concluyó”, precisaron desde la bancada libertaria, que busca dar un final “constitucional y ético” -así sugirieron- a la novela en cuestión.

Una vez que comience el período de sesiones extraordinarias y, al tener ya luz verde, Fullone jurará en el primer encuentro que el pleno de la Cámara alta realice. Con ello, quedará un Cuerpo completo, con 72 legisladores. Para La Libertad Avanza, un voto es más que clave de cara a lo que deberá afrontar.

Para la semana próxima se aguarda la convocatoria del Ejecutivo y el temario. Según la Casa Rosada, la prioridad del Senado será empujar la reforma laboral, en unos plazos más que ajustados para el corriente mes. De hecho, la mayoría de los bloques ya descarta un avance exprés. En un par de reuniones, Bullrich se mostró confiada en relación con la iniciativa que aún no mostró el Ejecutivo. No piensa igual la oposición.