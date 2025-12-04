Política

Patricia Bullrich analizó el nuevo Senado: “Las cosas ahora van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo”

La flamante legisladora de La Libertad Avanza (LLA) consideró que la renovación de la Cámara alta provoca un equilibrio de fuerzas que abre un escenario muy positivo para el oficialismo, que buscará avanzar con reformas estructurales. También habló del caso AFA: “La Justicia ya avanza rápido”

Patricia Bullrich asumirá un nuevo rol en el Senado tras su paso como ministra de Seguridad de la Nación (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

El nuevo escenario político en el Senado entusiasma sobremanera al gobierno nacional, que tendrá en Patricia Bullrich a su principal espada legislativa. En ese marco, la nueva legisladora de LLA expresó su optimismo porque entiende que la nueva conformación que le permitirá al oficialismo avanzar con su agenda de reformas estructurales.

Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, auguró la ex ministra de Seguridad. “Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que a nosotros nos importa”, indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Frente al desafío de obtener el apoyo necesario para la reforma laboral, Bullrich se mostró pragmática: “Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”.

En tanto, sobre la resistencia de bloques opositores, en particular el kirchnerismo y la CGT, afirmó que la estrategia será centrar el debate con quienes tengan voluntad reformista.

La dirigente anticipó que, además de la reforma laboral, el oficialismo priorizará el tratamiento del Presupuesto, una ley tributaria, el Código Penal y la ley de inocencia fiscal. “Quedan cosas que van a arrancar, no creo que terminen, como el Código Penal, la ley de inocencia fiscal, que también es importante. También una ley tributaria. Esas son las cosas que se van a discutir ahora. Si nosotros ahora avanzamos con la ley laboral y avanzamos con Presupuesto en enero, luego se irá conformando la segunda etapa y vamos a avanzar con todas las demás”.

Relación con la oposición y estrategia para conseguir votos

Además, Bullrich reconoció la resistencia que enfrenta el oficialismo por parte del kirchnerismo y la Confederación General del Trabajo (CGT), pero sostuvo que la clave será construir acuerdos con sectores afines. “No siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto, tenés que juntar los que piensan similar y con eso sacar la ley. Porque discutir con alguien que piensa totalmente diferente no tiene sentido”, sostuvo.

Patricia Bullrich le hace un reclamo a Victoria Villarruel en el Senado

Al referirse a la actitud de la oposición en el Senado, la exministra fue clara: “Nosotros tenemos los suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes... Ya lo han dicho varios diputados y senadores, que las leyes laborales no las van a votar. Así que no vamos a discutir con quien no la quiere votar. Discutiremos con quien tiene voluntad reformista”.

La dirigente también celebró la reincorporación de Paultroni al bloque: “Él había tenido algunas diferencias al principio y estaba afuera, pero ahora de nuevo se sumó. Me parece que es importante, tenemos que reagrupar a todos los senadores que tienen voluntad de cambio y Paultroni tuvo algunos desencuentros, pero ya está de nuevo adentro”

En cuanto a la dinámica interna de la Cámara alta, Bullrich abordó los recientes desencuentros y la necesidad de consolidar alianzas. Sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, se refirió a un incidente reciente el día que juraron los nuevos senadores: “Hubo ahí un problema, un desentendimiento respecto a quienes hacían las invitaciones. Pero Karina Milei estuvo en el palco, estuvo (Diego) Santilli, estuvo (Manuel) Adorni, las cosas las superamos. Nosotros nunca nos vamos a dejar poner imposiciones respecto a las dos cámaras, así que ahí entró y estuvo viendo la jura de todos los senadores”.

Luego Bullrich minimizó la posibilidad de conflictos internos: “No sé si será duro o no. Yo voy a cumplir mi tarea. No le tengo miedo a las cosas duras, pero no creo, porque estamos en un diálogo, tenemos posibilidad de construir una mayoría, así que esperemos que todo ande bien. Nuestra intención no es generar un campo de batalla, sino que nuestra intención es sacar las leyes que necesitamos”.

El caso AFA

La senadora también hizo referencia al tratamiento de causas sensibles como las denuncias y sospechas alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. “Ya está metida la justicia y eso es lo importante. Hay investigaciones que pican alrededor de personajes que han hecho todo un sistema de préstamos a los clubes y todo un sistema de plata que… (hay que saber) de dónde sale, cómo viene... Hay una investigación en marcha”, resaltó.

En el mismo sentido, remarcó el seguimiento que el Ministerio de Seguridad realizó en casos internacionales: “Nosotros desde hace bastante tiempo que venimos siguiendo causas que hay en Estados Unidos, causas que hay en Miami, causas que nosotros hemos mandado por inconducta a la FIFA, algunos hechos que han sucedido”.

