El intendente de San Nicolás se refirió a la polémica que protagonizó en la Legislatura: “No querían a nadie que los pusiera en evidencia”

Declaraciones de Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás sobre el endeudamiento de la Legislatura bonaerense (Radio Mitre)

“Ayer a la madrugada, de espaldas a los bonaerenses y con legisladores que se están yendo en menos de una semana, se aprobó un endeudamiento millonario en la Legislatura bonaerense”, denunció Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, durante una entrevista en Radio Mitre, en el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann.

Passaglia calificó de "escandalosa“ la sesión que finalizó al filo de las 4 de la mañana, donde, según sus palabras, “más de tres mil millones de dólares de deuda fueron aprobados para financiar la campaña de Kicillof de acá al 2027”. El jefe comunal remarcó que la decisión se tomó “a contramano de todos los bonaerenses que están haciendo un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes”.

El intendente también cuestionó la ampliación del directorio del Banco Provincia de ocho a 14 integrantes. Sostuvo que el banco “está quebrado y no tiene plata para darle créditos a las pymes”, y agregó que los nuevos cargos tendrán “sueldos de más de 40 millones de pesos”. Para Passaglia, esta ampliación solo persigue “repartirse cargos políticos”, y afirmó que la ley se aprobó “con la complicidad y el acompañamiento de todos los espacios”.

La sesión de la Cámara de Diputados bonaerense finalizó cerca de las 4 de la mañana (Aglaplata)

Durante la entrevista, el funcionario enumeró: “Ayer votó La Cámpora, el Frente Renovador, el radicalismo, el PRO también y, con la complicidad de la Libertad Avanza, sacaron estas leyes de madrugada y endeudaron a los bonaerenses”.

Passaglia, además, denunció que intentaron impedirle asumir como diputado provincial: “No querían a nadie que los moleste, que vaya a ponerlos en evidencia, por eso sesionaron a la madrugada”, señaló. Relató que incluso “intentaron sacarme con la seguridad”, y destacó que la mayoría de la oposición acompañó el proyecto, dejando sin espacio a las voces disidentes.

Respecto al destino del endeudamiento, afirmó: “No es para comprar más patrulleros, no va para las escuelas ni para los hospitales. Va para repartirse cargos políticos”.

E interpeló directamente al presidente y al gabinete nacional: “Quiero ver qué va a decir Milei ahora, porque en provincia la Libertad Avanza tiene una alianza con el PRO. Quiero ver qué dice de esto Milei y quiero ver qué hace Caputo, porque va a tener que aprobar y firmar este endeudamiento”.

Cómo fue la sesión de madrugada

El avance del endeudamiento en la provincia de Buenos Aires se concretó tras una extensa jornada de negociaciones en la Legislatura. El respaldo del peronismo y de aliados clave permitió al gobernador Axel Kicillof obtener la autorización para tomar deuda durante el próximo año.

La aprobación, que se materializó en la madrugada, incluyó la emisión de Letras del Tesoro y líneas de financiamiento para la administración central, el Ejecutivo, la empresa AUBASA y Buenos Aires Energía.

El proceso legislativo estuvo marcado por la reanudación de la sesión en Diputados pasada la 1:30, luego de dos cuartos intermedios que prolongaron la negociación. El bloque de Unión por la Patria sumó el apoyo de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y el PRO.

Este último, sin embargo, solo acompañó los artículos referidos al refinanciamiento de deuda y al fondo para intendentes, pero rechazó la autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045 millones. “No sabemos para qué es esa deuda”, expresó el vicepresidente del bloque PRO, Agustín Forchieri.

La obtención de los dos tercios se facilitó por la ausencia estratégica de cuatro diputados: Ramón Vera (LLA), Ricardo Lissalde (Unión por la Patria), Anahí Bilbao (UCR Cambio Federal) y María Laura Richini (PRO), quien responde al intendente de Junín, Pablo Petrecca. Estas ausencias resultaron decisivas para que el peronismo lograra avanzar con la sesión.

Por su parte, la modificación de la carta orgánica del BAPRO, aprobada por ley, incrementó la integración de ocho a nueve directores, ahora denominados vocales, y creó un consejo de directores asociados con tres vocales y dos síndicos. Kicillof mantuvo el control del banco al reservar cuatro cargos para el Movimiento Derecho al Futuro: Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos “Cuto” Moreno. La Cámpora estará representada por Rodra Rodríguez y Laura González, mientras que el massismo contará con los intendentes Javier Bordoni (Torquinst) y Javier Osuna (General Las Heras), y los intendentes con la senadora saliente Gabriela De María.

La oposición también tendrá presencia: Matías Ranzini (PRO), Fernando Rozas (libertarios dialoguistas) y un representante de UCR Cambio Federal, además de Fernando Pérez y Marcelo Daletto. Todos los pliegos recibieron acuerdo del Senado. La tensión en torno a la integración del directorio se mantuvo hasta el final.

El proyecto aprobado contempla además la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, que se financiará con el 8% de la deuda que coloque el Ejecutivo.

La distribución de estos recursos fue objeto de una negociación detallada entre los bloques, acordándose que el setenta por ciento se asignará a los municipios según el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% restante se destinará a programas provinciales vinculados a infraestructura, medio ambiente y transporte en los municipios de los tres ministerios con competencia primaria en estos proyectos.

A instancias de los libertarios dialoguistas y sectores aliados del peronismo, especialmente La Cámpora, se estableció una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Además, Kicillof aceptó que la composición del Fondo de Fortalecimiento Municipal incluya una suma fija de USD 250.000 millones. Aunque los intendentes solicitaban que el pago de ese fondo se realizara en tres etapas, finalmente se acordó que se abonará en cinco cuotas, desde abril de 2026 hasta junio de 2027.

Junto con los cambios en el BAPRO, la Cámara baja aprobó también designaciones en el Consejo General de Educación, con representación de todos los sectores políticos. Los nuevos consejeros serán Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Rocío Ricciardelli, Aldana Ahumada, César Valicente, Carlos Bonino, Silvio Maffeo y Josefina Mendoza. También se acordaron ocho cargos en el Tribunal Fiscal para Virginia García, Gabriel De Pascale, Marcelo Giampaoli, Federico Carozzi, Cecilia Alejandra Oroz, Mariana Rodríguez, Ángel Villegas y María Fernanda Campo.

En cuanto a la discusión sobre el directorio del Banco Provincia y la reforma de su carta orgánica, los bloques UCR-Somos Buenos Aires y La Libertad Avanza rechazaron la iniciativa. Sin más intervenciones sobre el endeudamiento, el Senado convirtió en ley el proyecto a las 3:49.