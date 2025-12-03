Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE tras la salida de Neiffert

Se trata del ex director de la División de Asuntos Internos de la SIDE

Luego de que la Vocería Presidencial anunciara la salida de Sergio Neiffert, como jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), se confirmó que su reemplazo será Cristian Auguadra. Se trata de un hombre de confianza de Santiago Caputo que, hasta el momento, había mantenido un bajo perfil.

“Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público Cristian Ezequiel Auguadra”, dictaminaron en el Decreto 852/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial este miércoles a la madrugada.

En el mismo documento oficial, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmaron que el nuevo titular de la SIDE tuvo que abandonar su cargo como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI).

En este sentido, Auguadra comenzó a trabajar para la administración pública desde julio de 2024. Su contratación coincidió con el anuncio por parte del Gobierno de iniciar un plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

El comunicado emitido por la Vocería presidencial

Además del restablecimiento de la SIDE como organismo, las autoridades habían incluido la creación de cuatro oficinas especializadas. Entre ellas, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y, por último, la División de Asuntos Internos (DAI).

En el caso de la DAI, el organismo fue ideado con la intención de supervisar y auditar el manejo de los recursos en el resto de las agencias pares. Por esto, el rol de Auguadra habría sido crucial durante en el último año, debido a que habría impulsado una serie de auditorias internas.

De hecho, su trayectoria profesional fue la principal razón detrás de su designación como inspector general de la División de Asuntos Internos. Según la información disponible en su perfil de LinkedIn, Auguadra se recibió de contador en la Universidad de Morón.

Dentro de su expertise, el titular de la SIDE señaló tener experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos. Una presentación que también fue destacada por las autoridades en el comunicado de la Vocería, en donde sumaron a sus capacidades la “gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

El ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert (REUTERS)

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, proyectaron en el escrito oficial.

Por otro lado, el decreto reveló que el ex titular de la SIDE no renunció a su cargo, como sí ocurrió con otros funcionarios en los últimos meses. Se trató de un pedido de “cese”, luego de que se rumoreara sobre una supuesta tensión con el asesor presidencial Santiago Caputo y con su actual sucesor.

No obstante, la gota que habría rebalsado el vaso estaría directamente relacionado con el acercamiento que Neiffert habría tenido con la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, en las últimas semanas.

En los últimos días, el asesor habría comenzado a trazar el camino para poder removerlo del cargo. A pesar de esto, el ex jefe de la SIDE se habría mantenido firme en su puesto, debido a que la última vez que lo vieron públicamente fue este mismo miércoles en el Salón Blanco. Neiffert había asistido a la jura de la nueva ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Sin embargo, la justificación oficial para llevar a cabo la modificación en la cúpula del organismo de inteligencia apuntó a una necesidad de cumplir con otro tipo de objetivos. Asimismo, indicaron que el trabajo del ex funcionario “permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”.

Por esto, remarcaron que las bases para tener un organismo “más eficiente y profesional” ya se encontraban listas. Finalmente, recordaron que el objetivo del actual Gobierno radica en consolidar una institución que sea líder en la región y esté a la altura de los estándares internacionales.