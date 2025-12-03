Política

El Gobierno anunció que Sergio Neiffert deja la SIDE y lo reemplazará Cristian Auguadra

El cambio de la titularidad se decidió luego de que culminara la primera fase de reestructuración. El nuevo funcionario responde a Santiago Caputo

Guardar
Las oficinas de la ex
Las oficinas de la ex AFI, actual Sistema de Inteligencia Nacional

A pocos minutos de la madrugada del miércoles, el Gobierno nacional confirmó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) finalizó la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). De esta manera, el asesor presidencial Santiago Caputo ordenó reemplazar a Sergio Neiffert por Cristian Auguadra.

Hasta este momento, el proceso estuvo encabezado por Neiffert, quien tuvo como eje ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, así como optimizar recursos y actualizar los estándares operativos del organismo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Vocería Presidencial, la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.

Con este avance, la Secretaría anunció la apertura de una nueva etapa en el proceso de transformación. Sin embargo, destacaron que ya no continuará en manos de Neiffert, sino bajo el liderazgo de Auguadra, un contador público con trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.

El comunicado emitido por la
El comunicado emitido por la Vocería presidencial

Minutos más tarde del anuncio, los cambios fueron oficializados en el Boletín Oficial. Por medio de la publicación del Decreto 852/2025, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitaron el cese de los servicios brindados por Neiffert.

“Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público Cristian Ezequiel Auguadra”, establecieron en el tercer artículo del documento. Previo a esto, aceptaron la renuncia del funcionario a su cargo como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI).

En este nuevo camino, las autoridades detallaron que la nueva conducción buscará profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y fortalecer la planificación estratégica, con el propósito de avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno.

De la misma forma, apuntaron que esta transformación institucional forma parte de los objetivos de la administración encabezada por el jefe de Estado.

Según las aspiraciones del mandatario, el objetivo sería dotar a la Argentina de un sistema de inteligencia adaptado a los desafíos actuales y en línea con los estándares internacionales más exigentes.

Por este motivo, la Secretaría reafirmó su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales del país. Y sostuvieron que el proceso de transformación avanzará con firmeza apuntando a consolidar un organismo líder en la región.

Así comenzó el proceso de transformación del SIN

A mediados de julio de 2024, el Gobierno nacional confirmó que la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional en Argentina experimentaría una transformación profunda tras la decisión de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restablecer la histórica Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Así, la SIDE volvió a ocupar el rol central en la coordinación de las tareas de inteligencia del país. No obstante, el anuncio, realizado por la Oficina del Presidente, detalló la creación de cuatro nuevos organismos y una reorganización integral que busca modernizar y profesionalizar el sector.

Desde ese entonces, se determinó que la SIDE dependería directamente del presidente y que estaría bajo la conducción del secretario Sergio Neiffert, quien estaría a cargo de sentar las bases en los nuevos servicios que se sumaron dentro de su órbita operativa.

El ex titular de la
El ex titular de la SIDE junto a la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (X: @MinSeguridad_Ar)

En este sentido, se resolvió que el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) sería el responsable de la recopilación de información estratégica a nivel internacional y de la cooperación con agencias aliadas para prevenir y disuadir amenazas contra Argentina.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) tiene como misión principal la detección temprana y la generación de información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como la vigilancia de amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas.

En el ámbito de la ciberseguridad, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) fue creada para que evalúe, planifique y desarrolle soluciones para la detección y contención de ciberataques dirigidos contra la infraestructura informática crítica del país. Además, tiene la responsabilidad de capacitar al personal estatal en la prevención de amenazas y fallos de seguridad.

Entre los objetivos propuestos por
Entre los objetivos propuestos por el Gobierno, se espera que el organismo desarrolle una agencia preparada para prevenir y combatir los ciberataques (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la División de Asuntos Internos (DAI) tiene como misión supervisar y auditar el manejo de los recursos de las agencias bajo la órbita de la SIDE. Otro de sus roles vitales es garantizar el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus funciones.

Sumado a la creación de estas cuatro divisiones, el Ejecutivo facultó a la SIDE para que asuma la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa.

La decisión de disolver la AFI y reestructurar el sistema respondió a los resultados obtenidos durante la intervención de la agencia iniciada el 12 de diciembre de 2023. El texto oficial sostiene que “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.

Sin embargo, las autoridades consideraron que “sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”.

Temas Relacionados

Sistema de Inteligencia NacionalSIDEVocería presidencialSantiago CaputoSergio NeiffertCristian AuguadraÚltimas noticias

Últimas Noticias

El PRO decidió que no votará el endeudamiento de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense

Tras la sesión fallida de la semana pasada, el peronismo provincial volverá a intentar aprobar el proyecto este miércoles. Sin embargo, está cada ve más cerca de la fecha límite del 10 de diciembre, cuando la composición de ambas cámaras cambiarán

El PRO decidió que no

Gustavo Valdés le adelantó a Diego Santilli el acompañamiento al paquete de reformas

“Las reformas son necesarias”, sostuvo el gobernador de Corrientes tras recibir al ministro del Interior en la provincia. Adelantó que sus legisladores trabajarán a favor de los cambios que el gobierno nacional impulsará a partir de este mes

Gustavo Valdés le adelantó a

Un diputado que responde a Rogelio Frigerio se sumó al bloque libertario y el oficialismo se asegura la primera minoría

Francisco Morchio, quien hasta hoy se ubicaba en Encuentro Federal, pasará a integrar las filas de La Libertad Avanza en la Cámara baja, que evitó así que el kirchnerismo sea el sector mayoritario en el recinto

Un diputado que responde a

Un hombre de Máximo Kirchner regresa a la presidencia en Diputados PBA y Kicillof pidió por el endeudamiento

En acuerdo con Sergio Massa, el Frente Renovador cedió la conducción de la Cámara baja, pero tendrá presencia en la Vicepresidencia y otros cargos legislativos. Por el Gobernador, Cascallares también ocupará una Vicepresidencia

Un hombre de Máximo Kirchner

Villarruel hizo un acto para criticar el manejo de la pandemia: fueron dos libertarios resistidos por Karina Milei

El evento fue organizado por el Senado. Casi termina en escándalo, con un invitado que le gritó a menos de dos metros a la Vicepresidenta para que elimine la ley 27.491, de “control de enfermedades prevenibles por vacunación”

Villarruel hizo un acto para
DEPORTES
El respaldo incondicional de Simeone

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

TELESHOW
Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs: “La mamucha más hermosa”

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco: de su asombro por la vista al guiño a Eva Perón

INFOBAE AMÉRICA

“La era de Hitler”: por

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios