Política

Villarruel hizo un acto para criticar el manejo de la pandemia: fueron dos libertarios resistidos por Karina Milei

El evento fue organizado por el Senado. Casi termina en escándalo, con un invitado que le gritó a menos de dos metros a la Vicepresidenta para que elimine la ley 27.491, de “control de enfermedades prevenibles por vacunación”

Guardar
La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Con críticas furiosas a la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, lideró esta tarde el acto “A cinco años de la pandemia: algunas reflexiones que nos debemos”, junto a dos enemigos acérrimos de la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei: el influencer Emmannuel Danann y el comunicador Eduardo Prestofelippo. El evento casi termina en escándalo, con un invitado que le gritó a menos de dos metros a la líder de la Cámara alta para que se derogue la ley 27.491, de “control de enfermedades prevenibles por vacunación”.

Todo esto ocurrió a menos de una semana del insólito episodio del jueves último en el Anexo de Diputados, cuando la legisladora del PRO Marilú Quiroz armó una jornada para denostar la campaña de vacunación contra el Covid-19. Durante dicho convite se mostró que la misma habría generado una serie de aparentes efectos de magnetismo en el cuerpo de algunas personas.

El primer expositor fue el abogado y flamante secretario de la comisión de Defensa del Senado, Pablo Javier Davoli. Fue presentado como especialista en COVID. El disertante objetó medidas que “despojaron de derechos” a los argentinos durante la pandemia que llevó a un “tan sofocante régimen de vida”. Luego, apuntó a decisiones adoptadas que se encontraban “lejos de avalar la idea de que una cuarentena dura servía”.

Davoli después recordó -con un semi elogio- a la otrora “polémica y cuestionada” Organización Mundial de la Salud (OMS), cruzó a quienes “exageraban tasas de mortalidad y letalidad” y, sobre todo, a los que dejaron “de dar las tasas de recuperación”. Y concluyó: “Se negaba el debate limpio”.

El influencer libertario Emmanuel Danann
El influencer libertario Emmanuel Danann

La presencia de Danann y Prestofelippo no fue menor, ya que ambos formaron parte del grupo que defendió a destajo a Javier Milei al inicio de La Libertad Avanza. Luego, fueron desterrados por su hermana y derivaron en feroces críticos de la mano derecha y confidente del jefe de Estado.

Tras el acto, fueron varios quienes preguntaron quién fue la mente maestra encargada de convocarlos a menos de una semana de lo sucedido en Diputados, que obligó al Gobierno a reafirmar -el sábado último- la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de cobertura y el aumento de los mensajes de desinformación relacionados con el tema. Esto tuvo la anuencia de la mayoría de los ministerios de Salud del país.

Por su parte, Danann agradeció a Villarruel y señaló que, pese a haberse celebrado más de 40 años de democracia en la Argentina, la misma “fue literalmente interrumpida” por la dupla Fernández-Kirchner, a la que calificó de “peor gobierno de la historia” por haber activado un “estado fascistoide”. El influencer tampoco olvidó el papel de los “colectivos feministas” que “no dijeron una sola palabra”, por ejemplo, en el caso de Abigail Jiménez, la niña a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por el coronavirus. Habló de “justicia corrupta”. Al término de su discurso, Villarruel lo aplaudió junto a la senadora Victoria Huala (PRO-La Pampa).

La titular de la Cámara alta fue la última oradora y direccionó la lupa hacia lo “tan doloroso” que le significaba el encuentro, a pesar de haber realizado muchos durante su vigente cargo. Y sugirió que es el momento de “hablar de las personas detrás de las cifras”. Mencionó “extremos irracionales” y, de paso, juzgó a toda oposición política que haya aceptado el accionar del kirchnerismo en la pandemia.

Villarruel además reprobó la “complicidad” del periodismo, del “lobby de farmacéuticas y obras privadas” y de los “demagogos televisivos” que indicaban “cómo vivir”, lo que fue celebraron por gran parte de los invitados. Tras ello, la Vicepresidenta se acercó a saludar a sus antecesores en el uso de la palabra y, a dos metros de ella, una persona -que no parecía encontrarse en un estado de lucidez óptima- la increpó en pleno salón Azul de la Cámara alta. Por suerte, no pasó a mayores.

Temas Relacionados

SenadoVictoria VillarruelCOVIDVacunasEl PrestoEmmanuel DanannÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un diputado que responde a Rogelio Frigerio se sumó al bloque libertario y el oficialismo se asegura la primera minoría

Francisco Morchio, quien hasta hoy su ubicaba en Encuentro Federal, pasará a integrar las filas de La Libertad Avanza en la Cámara baja, que evitó así que el kirchnerismo sea el sector mayoritario en el recinto

Un diputado que responde a

Un hombre de Máximo Kirchner regresa a la presidencia en Diputados PBA y Kicillof pidió por el endeudamiento

En acuerdo con Sergio Massa, el Frente Renovador cedió la conducción de la Cámara baja, pero tendrá presencia en la Vicepresidencia y otros cargos legislativos. Por el Gobernador, Cascallares también ocupará una Vicepresidencia

Un hombre de Máximo Kirchner

Karina Milei reordenó a LLA en la Legislatura bonaerense, pero Agustín Romo resiste como jefe de bloque

El armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, estuvo al frente de las negociaciones. La secretaria general logró colocar a un dirigente propio en la vicepresidencia primera del recinto

Karina Milei reordenó a LLA

Lorena Villaverde: “No tengo vínculos con el narcotráfico ni con Fred Machado”

La diputada nacional, que fue electa senadora en las últimas elecciones, pero la oposición trabó su asunción, habló por primera vez de las acusaciones en su contra por una causa en Estados Unidos. Su versión de los hechos

Lorena Villaverde: “No tengo vínculos

El PJ confirmó que pierde a los diputados de Jalil, pero aún cree que puede empatar a LLA en la primera minoría

El bloque se reunió y 3 de los 4 catamarqueños no fueron. La duda es con el “Gato” Fernández de San Luis. En este escenario, dicen, hay empate en 94

El PJ confirmó que pierde
DEPORTES
De palomita y de chilena:

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

El mensaje del director de Red Bull a Yuki Tsunoda tras dejarlo sin butaca en la F1 para 2026

WTA 125 de Quito: Jazmín Ortenzi quedó eliminada y solo queda una esperanza argentina en el último torneo del año

TELESHOW
La reacción de Dalma y

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: “¿Me podrías dar un listado?"

INFOBAE AMÉRICA

El lado B de “la

El lado B de “la caída de Ícaro” ante el sol: los secretos del salto en paracaídas que fue furor en redes

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

Estados Unidos y Brasil acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado internacional

Zelensky se mostró optimista por el avance en las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia

Rusia calificó de “útiles y productivas” las conversaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz en Ucrania