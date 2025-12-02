Villarruel hizo un acto para criticar el manejo de la pandemia: fueron dos libertarios resistidos por Karina Milei

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Con críticas furiosas a la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, lideró esta tarde el acto “A cinco años de la pandemia: algunas reflexiones que nos debemos”, junto a dos enemigos acérrimos de la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei: el influencer Emmannuel Danann y el comunicador Eduardo Prestofelippo. El evento casi termina en escándalo, con un invitado que le gritó a menos de dos metros a la líder de la Cámara alta para que se derogue la ley 27.491, de “control de enfermedades prevenibles por vacunación”.

Todo esto ocurrió a menos de una semana del insólito episodio del jueves último en el Anexo de Diputados, cuando la legisladora del PRO Marilú Quiroz armó una jornada para denostar la campaña de vacunación contra el Covid-19. Durante dicho convite se mostró que la misma habría generado una serie de aparentes efectos de magnetismo en el cuerpo de algunas personas.

El primer expositor fue el abogado y flamante secretario de la comisión de Defensa del Senado, Pablo Javier Davoli. Fue presentado como especialista en COVID. El disertante objetó medidas que “despojaron de derechos” a los argentinos durante la pandemia que llevó a un “tan sofocante régimen de vida”. Luego, apuntó a decisiones adoptadas que se encontraban “lejos de avalar la idea de que una cuarentena dura servía”.

Davoli después recordó -con un semi elogio- a la otrora “polémica y cuestionada” Organización Mundial de la Salud (OMS), cruzó a quienes “exageraban tasas de mortalidad y letalidad” y, sobre todo, a los que dejaron “de dar las tasas de recuperación”. Y concluyó: “Se negaba el debate limpio”.

El influencer libertario Emmanuel Danann

La presencia de Danann y Prestofelippo no fue menor, ya que ambos formaron parte del grupo que defendió a destajo a Javier Milei al inicio de La Libertad Avanza. Luego, fueron desterrados por su hermana y derivaron en feroces críticos de la mano derecha y confidente del jefe de Estado.

Tras el acto, fueron varios quienes preguntaron quién fue la mente maestra encargada de convocarlos a menos de una semana de lo sucedido en Diputados, que obligó al Gobierno a reafirmar -el sábado último- la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de cobertura y el aumento de los mensajes de desinformación relacionados con el tema. Esto tuvo la anuencia de la mayoría de los ministerios de Salud del país.

Por su parte, Danann agradeció a Villarruel y señaló que, pese a haberse celebrado más de 40 años de democracia en la Argentina, la misma “fue literalmente interrumpida” por la dupla Fernández-Kirchner, a la que calificó de “peor gobierno de la historia” por haber activado un “estado fascistoide”. El influencer tampoco olvidó el papel de los “colectivos feministas” que “no dijeron una sola palabra”, por ejemplo, en el caso de Abigail Jiménez, la niña a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por el coronavirus. Habló de “justicia corrupta”. Al término de su discurso, Villarruel lo aplaudió junto a la senadora Victoria Huala (PRO-La Pampa).

La titular de la Cámara alta fue la última oradora y direccionó la lupa hacia lo “tan doloroso” que le significaba el encuentro, a pesar de haber realizado muchos durante su vigente cargo. Y sugirió que es el momento de “hablar de las personas detrás de las cifras”. Mencionó “extremos irracionales” y, de paso, juzgó a toda oposición política que haya aceptado el accionar del kirchnerismo en la pandemia.

Villarruel además reprobó la “complicidad” del periodismo, del “lobby de farmacéuticas y obras privadas” y de los “demagogos televisivos” que indicaban “cómo vivir”, lo que fue celebraron por gran parte de los invitados. Tras ello, la Vicepresidenta se acercó a saludar a sus antecesores en el uso de la palabra y, a dos metros de ella, una persona -que no parecía encontrarse en un estado de lucidez óptima- la increpó en pleno salón Azul de la Cámara alta. Por suerte, no pasó a mayores.