Política

Gritos, forcejeos y polémica con una senadora kirchnerista que denunció que le bloquearon el acceso a su despacho

Se trata de la fueguina Cristina López, quien también aseguró que fue agredida. En septiembre, Victoria Villarruel firmó una medida que terminó con la “herencia” de las oficinas en el recinto

Se trata de la fueguina Cándida López, quien juró el último viernes para asumir su banca en la Cámara alta. Victoria Villarruel firmó una medida que terminó con la “herencia” de las oficinas

A pocas horas del comienzo de su mandato, la senadora Cándida Cristina López denunció que personal de seguridad del Senado de la Nación le bloqueó el acceso a su despacho y la agredió. Todo se da en el marco de un decreto que impulsó la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto a la “herencia” de las oficinas y que fue resistida por los parlamentarios.

De acuerdo a la denuncia que presentó la fueguina, todo comenzó el pasado 28 de noviembre, cuando se llevaron a cabo las juras de los nuevos integrantes de la Cámara alta que fueron electos en los comicios legislativos de este año. Según consta en el reporte al que tuvo acceso este medio, López aseguró que no pudo ingresar a su oficina que se ubica en el cuarto piso del recinto.

Así denunciaron que se encontraba
Así denunciaron que se encontraba la puerta del despacho de la senadora

En la puerta estaba puesta una faja junto a personal de seguridad del recinto que “habían colocado sillones tipo barricada” para evitar que se ingrese al despacho y remarcó que todo se dio por una medida que impulsó Villarruel en septiembre pasado. Además, agregó que quitaron la placa de bronce donde estaba mencionado su nombre. Todo de acuerdo con el relato de la senadora electa por Fuerza Patria el pasado 26 de octubre.

Las fajas en las cerraduras
Las fajas en las cerraduras impedían que se abran los despachos

Ya durante este lunes, se volvió a presentar en la puerta de su oficina nuevamente y afirmó que otra vez había personal de seguridad del Senado que imposibilitó que ingrese. Pasado el mediodía se presentó con un cerrajero para intentar acceder al interior de su despacho, donde tenía pertenencias y de sus asesores, según apuntó.

A continuación, López sostuvo que el cerrajero recibió amenazas por parte del personal de seguridad y que fue obligado a retirarse por la fuerza. En las imágenes que encabezan esta nota se puede observar como varios miembros del personal de seguridad forcejea con el trabajador para evitar que se acerque a la puerta y se escucha decir “a la senadora no la toca nadie”. Según consta en la denuncia, más tarde otro cerrajero fue llamado, pero ni siquiera pudo pasar de la puerta de ingreso.

La senadora denunció que fue
La senadora denunció que fue agredida en la pierna derecha

La fueguina sostuvo que recibió agresiones y mostró un moretón en su pierna derecha, a la altura del tobillo.

En otro video al que tuvo acceso Infobae, se ve a la senadora Juliana Di Tullio quien asistió a López hablando con uno de los hombres encargados del personal de seguridad que bloqueaba la puerta y donde se escucha decir que “la presidente del cuerpo ingresó al despacho”, lo que provocó la indignación de ambas parlamentarias.

Un dato no menor, es que López compartía su despacho con el senador por Salta, José Sergio Levy, quien dejará su cargo el próximo 10 de diciembre. Según remarcaron, este espacio les fue cedido hace meses y venían trabajando allí por una gestión del chubutense Carlos Linares.

También apuntó que sacaron su
También apuntó que sacaron su nombre que estaba en una placa de bronce

La titular del Senado firmó en septiembre pasado el decreto 488 donde habilitó a que la “Dirección General de Administración” efectúe un “relevamiento de oficinas actualmente asignadas a los senadores, bloques políticos y asesores tanto en el Palacio Legislativo como en los distintos edificios anexos”.

La normativa de ese entonces señaló: “Los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia y/o a la autoridad que esta designe, los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato”.

“Incluirá la totalidad del mobiliario propiedad del H. Senado de la Nación -muebles, sillas, modulares, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de ingreso y egreso, tarjeta de comedor, resmas, papeles membretados, expedientes, carpetas y toda documentación administrativa que los senadores, los agentes y asesores afectados a sus despachos y/o cuerpo de asesores de comisión y/o que participen de los Bloques hayan utilizado durante el tiempo que duró su mandato y/o su designación en esta H. Cámara”, sentenciaba el articulado.

Esta medida implica romper con una “costumbre” que venía hace tiempo en el Senado, donde las bancadas que resisten el paso del tiempo delegan en sus referentes -o en legisladores amigos- el ida y vuelta de esos lugares, algunos de privilegio.

