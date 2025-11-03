Política

Los senadores se resisten a la medida de Villarruel que obliga a desactivar la “herencia” de los despachos

En septiembre pasado, la vicepresidenta planteó la entrega total del mobiliario, antes del 10 de diciembre, a quienes terminen mandato. Mismo caso para el personal. Incluye teléfonos, computadoras, resmas y “tarjetas de comedor”

Guardar
La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Fotos: Gustavo Gavotti)

Menos de dos meses duró la desactivación de la “herencia” de despachos que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quiso imponer a los 24 legisladores -sin importar reelección- que terminan su mandato en diciembre: el kirchnerismo y Provincias Unidas se sublevaron y comenzaron el enroque, y el PRO y silvestres pretenden mejores ubicaciones en la Cámara alta, mientras que la UCR se muestra dispuesta a mantener sus “joyas” edilicias pese al retroceso electoral.

El 11 de septiembre pasado, Villarruel habilitó con el decreto 488 –como contó Infobae- a que la “Dirección General de Administración” efectúe un “relevamiento de oficinas actualmente asignados a los senadores, bloques políticos y asesores tanto en el Palacio Legislativo como en los distintos edificios anexos”.

La normativa de ese entonces señaló: “Los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia y/o a la autoridad que esta designe, los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato”.

“Incluirá la totalidad del mobiliario propiedad del H. Senado de la Nación -muebles, sillas, modulares, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de ingreso y egreso, tarjeta de comedor, resmas, papeles membretados, expedientes, carpetas y toda documentación administrativa que los senadores, los agentes y asesores afectados a sus despachos y/o cuerpo de asesores de comisión y/o que participen de los Bloques hayan utilizado durante el tiempo que duró su mandato y/o su designación en esta H. Cámara”, sentenciaba el articulado.

El senador cristinista Oscar Parrilli
El senador cristinista Oscar Parrilli

Una vez consumado, Villarruel dispondrá “las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos”. Se adelantó Oscar Parrilli, uno de los delegados fieles de Cristina Kirchner que se va en diciembre y pactó la entrega anticipada de su -deseada- guarida al bonaerense Eduardo De Pedro. Claro está que hay otras compulsas abiertas dentro del interbloque que comanda José Mayans. En tanto, Provincias Unidas no se quedó atrás y tiene las oficinas del experimentado peronista disidente salteño Juan Carlos Romero como un lugar soñado y que mira de reojo su colega correntino Carlos Espínola.

“Hay reacomodamientos y realidades que cambiaron. No puede ser que un jefe se vea impedido de realizar una reunión con sus pares por una oficina minúscula, y otro cuente con un mega despacho sólo para alojar, como mucho, a su inmenso ego”, deslizó el jueves último un opositor de peso.

Todo fue motivo de “análisis” durante el almuerzo que organizó Villarruel con varias bancadas la semana pasada. Se pasó un tiempo considerable con esta cuestión. Algunos legisladores no podían creer la extensión de la conversación, con toda la agenda que se le viene por delante al Gobierno libertario.

Los silvestres provinciales aterrizados en 2023 aprovecharían el río revuelto para demandar “mejoras”. Por caso, cuando se inició la gestión libertaria en la Cámara alta, el santacruceño José María Carambia plantó una mesa en un pasillo contiguo a las oficinas de Villarruel para reclamar un lugar adecuado. Se sacó una foto y, a las pocas horas, apareció una respuesta. Su compañera, Natalia Gadano, es otro punto fijo en cuanto a quejas y tiene un mini historial de trifulcas discursivas con la vicepresidenta y su equipo. Por ello se convirtieron en impredecibles y serpenteantes a la hora de votar y hay desconfianza sobre su accionar.

El experimentado peronista disidente Juan
El experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero, sentado en su banca. A su derecha -parado-, su colega Carlos Espínola (Maximiliano Luna), de Provincias Unidas

El enroque de despachos continuará y lo que varios se preguntan, a esta altura, no es cómo Villarruel pensó que, con un decreto, iba a modificar rápido una práctica ya histórica de los senadores y que, claro está, no corresponde. En verdad, lo que se cuestiona es que la luz verde fue de una forma desprolija y sin ni tener en cuenta, ni siquiera, la opinión y “oficio” de quienes conocen los secretos de la Cámara alta. Quizás, se hubiese amortiguado el asunto. Hoy, es un problema extra.

Así como el kirchnerismo se blinda ante eventuales jugadas de la titular del Senado, la UCR sigue todo de cerca y se prepara para defender como nunca el sector del segundo piso del Palacio Legislativo. El centenario partido tiene oficinas nada despreciables allí y un área de comunicación montada que, los que cuentan con décadas en la “Casa”, llaman con afecto “la pyme”. No obstante, en la era de la inteligencia artificial y las respuestas en milisegundos, hay informaciones que son confirmadas desde allí recién al día siguiente. Cobran por ello.

Temas Relacionados

SenadoDespachosVictoria VillarruelRecambio legislativoElecciones Argentina 2025Oscar ParrilliEduardo De PedroJuan Carlos RomeroCarlos EspínolaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El nuevo Gabinete: el Presidente le dio más influencia a Karina Milei, pero sostiene el “triángulo de hierro” con Santiago Caputo

La designación de Santilli en el Ministerio del Interior despejó una incógnita crucial sobre el futuro de la gestión. El asesor continuará con su rol central en la estrategia y áreas sensibles del Ejecutivo. Secretos y la trastienda de los cambios

El nuevo Gabinete: el Presidente

Javier Milei dio la primera señal de apertura al nombrar a Diego Santilli en Interior y encamina la relación con el PRO

El Presidente decidió sumar al Gabinete al dirigente del partido fundado por Mauricio Macri. Estará a cargo de las relaciones con los legisladores y gobernadores. Días atrás, Patricia Bullrich dividió el bloque amarillo al ordenarle a sus diputados que se pasen a las filas del oficialismo

Javier Milei dio la primera

Adorni respondió las críticas de Macri por su designación como jefe de Gabinete: “Es injusto”

El nuevo jefe de ministros se refirió a los dichos del titular del PRO, quien había cuestionado su falta de experiencia: “Si fuera por eso, Milei no podría ser presidente”, dijo

Adorni respondió las críticas de

Diego Santilli, el nuevo ministro de Interior: cómo fue el ofrecimiento de Milei, qué dijo Macri y el proyecto bonaerense 2027

La designación fue consensuada durante una reunión esta mañana en la Quinta de Olivos entre el Presidente y el asesor Santiago Caputo. Desde el entorno del diputado nacional señalaron a Infobae que “es una señal de amplitud”. La advertencia de un intendente libertario

Diego Santilli, el nuevo ministro

Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como ministro del Interior: “Podrá articular con los gobernadores las reformas”

El líder del PRO se pronunció luego de que el presidente Javier Milei anunciara la incorporación al Gabinete del dirigente de su partido, que viene de ganar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Mauricio Macri celebró la designación
DEPORTES
El Monumental habló: el termómetro

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El caótico final de la caída de River ante Gimnasia: la polémica del penal, el gesto de Salas que no se vio y el tiro atajado a Borja

Marcelo Torres, el verdugo de River: de la cantera de Boca a dar el golpe en el Monumental con un dorsal especial

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

“Mitate”: el arte japonés que

“Mitate”: el arte japonés que ‘mirar la mirada’ para convertir lo cotidiano en belleza

El Gobierno de Haití declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por los daños causados por el huracán Melissa

¿Cómo un país de luchadoras por la libertad se transformó en uno de aspirantes a amas de casa?

La belleza de la semana: 6 cuadros fundamentales en el Día del Artista Plástico Argentino

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania