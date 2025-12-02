Política

El asistente inesperado, el funcionario más saludado y la ratificación de la “doctrina Bullrich”: la trastienda de la jura de Monteoliva en Seguridad

La flamante ministra juró esta mañana y se mostró optimista por la pronta liberación de Nahuel Gallo en medio de las negociaciones entre Trump y Maduro

Javier Milei le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Escoltada por Patricia Bullrich, que la siguió a sol y a sombra, la magíster en Gestión y Desarrollo, Alejandra Monteoliva juró este mediodía como ministra de Seguridad ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco con la estelar asistencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien siguió la ceremonia desde la primera fila. “

Confiamos en que vamos a traer a Nahuel Gallo. Es una preocupación y un trabajo de todos los días. Hay muchísima información de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, que no puede ser pública por obvias razones. No hay un día que junto a Gendarmería y a las autoridades de Cancillería no estemos trabajando por traerlo”, quiso destacar Monteoliva sobre los intentos de liberación del gendarme argentino secuestrado por Nicolás Maduro en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Sus dichos a la prensa acreditada tuvieron lugar tras la ceremonia y se dan en medio de la negociación abierta por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para que el autoproclamado presidente chavista abandone el país que lidera. Con algunos metros de distancia hacía migas con los funcionarios libertarios Lamelas, quien justificó su presencia en Casa Rosada por la reunión previa que mantuvo con Diego Santilli en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. “La palabra es espectacular”, resumió el diplomático al término de la ceremonia, luego de intercambiar algunas palabras con el mandatario, en un perfecto español respecto del vínculo que mantiene con el Ejecutivo. “La palabra es espectacular”, resumió el diplomático al término de la ceremonia, luego de intercambiar algunas palabras con el mandatario, en un perfecto español respecto del vínculo que mantiene con el Ejecutivo. Casi evitando cualquier contacto con la prensa acreditada, envió guiños positivos respecto del acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y la Argentina.

En el plano local, el cambio de nombre al frente del Ministerio de Seguridad responde al compromiso legislativo que deberá asumir a partir del 10 de diciembre Patricia Bullrich como jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores. Tras la formalización del traspaso de poder, la ex Juntos por el Cambio ubicó a su mano derecha, la hasta entonces secretaria de Seguridad Nacional, como su sucesora.

En una rueda de prensa luego de la ceremonia, Monteoliva ratificó que continuará con la “doctrina Bullrich” y anticipó que trabajará con los mismos equipos que su antecesora. “La doctrina Bullrich está más fuerte que nunca”, describió.

La flamante funcionaria fue oficializada ante la mirada atenta del Gabinete y de varios familiares y amigos, entre los que destacaron la jueza Sandra Arroyo Salgado y el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. En primera fila del Salón Blanco siguieron la firma en el libro de actas que concluyó con un abrazo triple entre el mandatario, Bullrich y Monteoliva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Diego Santilli (Interior), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía). Completaban la segunda hilera Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

Sorprendió la ausencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien estila dar el presente en los eventos del estilo. Desde su entorno confirmaron a Infobae que debió declinar la invitación por motivos laborales. El subsecretario de Gestión Institucional fue ratificado tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Algunas sillas por detrás de la planta que se reúne semanalmente en el Salón Eva Perón se ubicó el armador del interior La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la menor de los Milei, de los funcionarios que más saludos recolectó durante la ceremonia.

Entre las particulares sillas rojas desplegadas por el salón figuraban los bullrichistas Damián Arabia y Federico Angelini. También deambuló entre los presentes el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Mientras Monteoliva saludaba a los suyos, Bullrich recibía el afecto de gran parte del Gabinete que se acercó a despedirse. Los equipos técnicos de la cartera rodeaban a ambas referentes de seguridad.

La ceremonia fue breve, pero ruidosa. Sin discurso ni palabras del mandatario, la firma duró poco más de cinco minutos. Los familiares y amigos vitorearon a la flamante ministra y mientras los funcionarios abandonaban el salón, un granadero tumbó la protocolar bandera argentina que se utiliza para los actos. La primera en retirarse fue Karina Milei y lo hizo acompañada de Luis Caputo.

Al término, el Presidente se tomó algunos minutos para recibir en su despacho a la agente de la Policía de la Ciudad Noelia Segura, la oficial que protagonizó un cruce con transeúntes en una zona comercial de la capital federal. Estuvieron presentes también el tándem de seguridad y el ministro porteño, Horacio Giménez.

