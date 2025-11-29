Política

Karina Milei desembarca de nuevo en Buenos Aires con el congreso libertario para mostrar músculo político

El acto se realizará este domingo en el Hotel NH de Mar del Plata. Convocó a casi 800 dirigentes bonaerenses. Será el primer evento partidario masivo en el distrito luego de las elecciones de septiembre

La secretaria general de la
La secretaria general de la Presidencia será la oradora principal del encuentro

A casi tres meses de la derrota en las elecciones bonaerenses que marcaron un cambio de rumbo en la estrategia política del oficialismo, Karina Milei volverá a encabezar un “congreso libertario” para mostrar presencia en la provincia de Buenos Aires y continuar disputándole poder al gobernador Axel Kicillof, de cara al 2027.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la organización, el evento se realizará durante todo el domingo en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, el histórico complejo ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos al 2502, frente a la playa Bristol.

En su calidad de titular del partido a nivel nacional, la secretaria general de la Presidencia será la encargada de cerrar el encuentro, del que participarán un total 746 dirigentes con distintas responsabilidades legislativas.

Antes que la funcionaria, también hablarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que además es una de las máximas autoridades del espacio, y el armador bonaerense Sebastián Pareja.

El acto se realizará en el NH Gran Hotel Provincial

Al acto asistirán consejeros escolares, concejales, diputados y senadores provinciales, diputados nacionales de Buenos Aires y coordinadores distritales y seccionales de La Libertad Avanza.

Las actividades comenzarán a las 9:00 y se extenderán hasta las 17:00, con bloque intermedio para almuerzo. Como en el primer congreso libertario, que se realizó en La Plata, habrá mesas de debate con especialistas que, en esta oportunidad, se dividirá en seis ejes temáticos.

Los temas a tratar son: técnica legislativa; el trabajo en consejos escolares, el presupuesto; la implementación de la Boleta Única en Papel; el reordenamiento administrativo y regional de la provincia; y una sección sobre liderazgo, comunicación y presentación de proyectos

Además, también se desarrollará un seminario legislativo organizado por las autoridades bonaerenses de La Libertad Avanza, en el que también expondrán Karina Milei y Martín Menem.

Según explicaron fuentes del partido, el objetivo de este encuentro es retomar las discusiones que comenzaron en diciembre del 2024, cuando se llevó adelante un evento inicial para la militancia en el Teatro Gran Rivadavia, en Flores.

Menem será también uno de los oradores de la jornada (Luis ROBAYO / AFP)

En aquella oportunidad, se congregaron tanto referentes de la provincia como de la ciudad de Buenos Aires, para analizar el primer año de gestión y la construcción del espacio como fuerza política.

Si bien en este caso el encuentro estará enfocado exclusivamente en la tarea legislativa, uno de los principales desafíos para el oficialismo en el corto plazo, también es una nueva señal de oposición a Kicillof.

El primer “congreso libertario” tuvo lugar el 26 de junio último, antes de las elecciones locales, en el Salón Vonharv, situado en las afueras de La Plata, y fue el escenario de fuertes críticas contra el gobernador.

En ese caso, casi todos los ministros participaron de los paneles temáticos y el cierre estuvo a cargo del presidente Javier Milei, quien se mostró junto a los candidatos que luego competirían en los comicios.

Aquella vez, el mandatario nacional calificó a Kicillof como un “pichón de Stalin” y sostuvo que la provincia fue “injustamente castigado por décadas de desidia y hoy atraviesa un pésimo presente”.

“Pero, ¿qué quieren? Si el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco, diría que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público“, cuestionó.

Milei en el congreso libertario de La Plata

En ese lugar, Milei fue muy duro con el referente de la oposición y sostuvo que “es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo fracasado que destruyó todo lo que tocó, está escondido en su Kremlin, un monarca diminuto que priva a las personas de su libertad por miedo de que ganen autonomía”.

Luego de la derrota en las urnas, el jefe de Estado volvió a este mismo salón, donde La Libertad Avanza montó su búnker, y reconoció que hubo errores políticos que derivaron en ese resultado adverso para su partido.

“Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y, por lo tanto, como veníamos señalando recurrentemente, esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque ellos básicamente hicieron la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos”, analizó Milei.

La de este domingo será la primera actividad masiva del oficialismo nacional después de ese traspié, pero también después de los comicios generales de octubre, en los que el desenlace fue inverso y LLA venció al PJ en casi todo el país, incluyendo la provincia de Buenos Aires.

